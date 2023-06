Homem é preso em Brasília suspeito de sequestrar e estuprar menina de 12 anos

Brasília

Um homem foi preso em flagrante na quarta-feira (28) em Brasília suspeito de sequestrar e estuprar uma menina de 12 anos. Ele teria levado a vítima dopada para seu apartamento, dentro de uma mala.

A prisão aconteceu quando policiais que investigavam o sequestro da menina chegaram à residência do suspeito, o analista de tecnologia Daniel Moraes Bittar, na Asa Norte, bairro de classe média e classe alta da capital. A adolescente estava no apartamento e foi resgatada.

Procurado, o advogado Philipe Benoni, que representa Bittar, disse nesta sexta (30) que a defesa não iria emitir nenhum posicionamento por enquanto.

No início da tarde, após audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.

O analista de tecnologia Daniel Moraes Bittar foi preso em flagrante em Brasília, na quarta (28), suspeito de sequestro e estupro; prisão foi convertida em preventiva - Divulgação

A vítima mora na região de Luziânia (GO), cidade próxima ao Distrito Federal. De acordo com informações colhidas pelos investigadores, ela foi abordada quando seguia para a escola. Teria sido rendida, dopada e colocada no porta-malas de um carro.

Relatos de testemunhas e imagens de câmeras de segurança permitiram identificar o veículo e chegar ao endereço do suspeito. Na garagem, identificaram o carro com uma mochila da garota.

Uma imagem captada pelo circuito interno do prédio onde o suspeito mora mostra o momento em que ele chega ao endereço e transporta para dentro do apartamento, com certa dificuldade, uma mala —dentro da qual a vítima teria sido colocada.

A Polícia Militar do DF encontrou no apartamento câmeras fotográficas, objetos sexuais, material pornográfico, clorofórmio e uma estufa para plantar maconha.

Os investigadores apuram se os eletrônicos foram usados para gravar cenas do suposto estupro —à polícia o suspeito negou que tenha praticado o crime. Os equipamentos foram submetidos a perícia.

Objetos apreendidos no apartamento do suspeito, na Asa Norte - Divulgação

Bittar era funcionário do banco estatal do Distrito Federal BRB. Segundo a instituição, o vínculo empregatício com o suspeito foi encerrado quando a empresa tomou conhecimento da investigação.

"O Banco não tolera condutas que ferem valores inegociáveis como o respeito à infância e repudia qualquer tipo de assédio, em especial o sexual e contra menor de idade", diz o BRB.

CÚMPLICE

As investigações apontam que, para praticar o crime, o suspeito contou com a ajuda de Gesiely de Sousa Vieira, 22. Ela foi presa na Cidade Ocidental (GO) pela Polícia Civil do estado e encaminhada para o DF.

Ela também teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A reportagem ainda não conseguiu contato com a defesa dela.

Em entrevista coletiva na quinta (29), o delegado responsável pelo caso, João Guilherme Medeiros, disse que foram encontrados repasses de dinheiro recorrentes de Bittar para Gesiely. Ao delegado eles disseram que os valores eram pagos em troca de fotos com nudez.

Segundo a Polícia Civil do DF, o caso é investigado pela 2ª Delegacia de Polícia. A corporação ressalva que o caso envolve adolescente, que é protegida por sigilo imposto pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).