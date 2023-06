Pai atira no filho após discussão por roteador de internet em MG

Rio de Janeiro

A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu no último domingo (11) um pai que atirou no próprio filho durante uma discussão por conta de um roteador de internet instalado na casa. O crime aconteceu em Uberaba, a 482 km de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o homem confirmou aos agentes que teve uma discussão com seu filho por motivos familiares, e que, em dado momento da briga, disparou contra a vítima no tórax e na perna esquerda.

O homem usou uma arma de fogo para atirar no filho - Divulgação

O caso aconteceu na manhã de domingo, no bairro Pontal, em Uberaba. A esposa do suspeito, que também é mãe da vítima, contou aos policiais que o filho entrou no quarto do casal e chamou o pai de "velho safado" por ter desligado o roteador de internet da casa. Familiares contaram aos policiais militares que as brigas eram constantes entre os dois.

O pai tem 53 anos e o filho, 28. Os nomes dos envolvidos não foram revelados pela polícia. Depois de atirar, o homem fugiu de carro, mas foi encontrado pelos agentes. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

O homem baleado foi encaminhado ao Hospital de Clínicas da UTFM (Universidade Federal do Triângulo Mineiro). Ele passou por cirurgia e o quadro é estável.

A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou um inquérito para apurar a motivação e as circunstâncias do crime.