Audiência do 2º caso de Thiago Brennand será retomada na segunda (17)

São Paulo

A audiência do empresário Thiago Brennand, 43, será retomada nesta segunda-feira (17). Neste caso, ele é acusado de sequestro e de ter mantido uma mulher em cárcere privado em sua casa em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

Na primeira audiência deste caso, foram ouvidas testemunhas e a vítima. Ele, no entanto, não prestou depoimento. Por isso, uma segunda sessão foi marcada. Na segunda-feira, além de Brennand, a expectativa é que dez testemunhas de acusação sejam ouvidas.

O empresário Thiago Brennand, 43, na Superintendência da Polícia Federal no dia em que desembarcou no Brasil - Leitor

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo tramita em segredo de Justiça. A sessão virtual será conduzida pelo juiz Jorge Panserini da 1ª Vara de Porto Feliz.

Brennand vai participar da audiência, novamente, por meio de videoconferência. Ele está preso no CDP (Centro de Detenção Provisória) 1 de Pinheiros desde o final de abril, quando foi extraditado dos Emirados Árabes.

Esta é a segunda denúncia que Thiago Brennand responde em audiência. A primeira terminou no dia 21 de junho. O empresário e herdeiro já teve seis prisões preventivas decretadas e responde criminalmente em nove processos por denúncias de supostos crimes sexuais, como estupro, e agressões. A sentença, no entanto, ainda não saiu.

Brennand foi extraditado dos Emirados Árabes e desembarcou no aeroporto de Guarulhos no fim de abril. Ele viajou em setembro do ano passado, horas antes de ser denunciado pelo Ministério Público sob a suspeita de ter agredido uma modelo em uma academia da capital —em relação a esse caso, a audiência acontece no dia 27 de julho.

Desde que o caso da academia tomou repercussão, ao menos outras dez mulheres denunciaram o empresário. Pelas redes sociais, Brennand sempre negou os crimes sexuais. Poucas semanas antes da extradição, ele gravou um vídeo em que dizia que seria preso injustamente. "Obviamente não estuprei ninguém. Nesse país muita gente tem sede de vingança", afirmou ele.

ENTENDA OS 6 PEDIDOS DE PRISÃO CONTRA BRENNAND