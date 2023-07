Banda faz música sobre Alexandre de Moraes, mente que cantor foi preso e não aparece em show

Rio de Janeiro e Salvador

O cantor da banda de forró Arriba Saia, Rony Brasil, fez uma música sobre ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, mentiu ao afirmar que teria sido preso por determinação do ministro no último domingo (2) e faltou a uma apresentação da banda.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais no domingo, o cantor afirmou que havia sido preso por causa da música que faz referências ao ministro do STF. A informação circulou por redes sociais e sites de notícias locais, mas foi negada pela Polícia Militar da Bahia, Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal.

O cantor Rony Brasil, da banda Arriba Saia - Reprodução/@forroarribasaiaoficial no Instagram

No vídeo que circulou em redes bolsonaristas, o cantor Rony lamenta a falsa prisão: "Não vamos contrariar ordem. Ordem é ordem, mandado é mandado. Mandou prender, a gente vai. Fazer o quê? Responder". Ele ainda afirma que o ônibus seguiria viagem e ele ficaria detido: "Vou ficar aqui preso, qualquer coisa desço para Brasília".

A música "Alexandre de Moraes", da banda Arriba Saia, é elogiosa ao ministro e fala dele como uma espécie de xerife contra corruptos: "Ele é careca, exigente, guarda a Constituição / Lá em Brasília todo mundo já tem medo do Xandão / Derruba político corrupto, cambada de ladrão."

Em entrevista à Folha nesta segunda-feira (3), o advogado da banda, Igor Assunção, afirmou que o vídeo sobre a prisão na verdade faz parte de gravações para um clipe da música "Alexandre de Moraes", gravado durante a viagem, mas que teria vazado.

O advogado também informou que a banda teria sido orientada por policiais a não tocar a música em show cidade de Serra Preta, na Bahia (171 km de Salvador).

Mas a banda Arriba Saia nem sequer compareceu para a apresentação que aconteceria na cidade no domingo (2), informa o prefeito de Serra Preta, Franklin Leite (União Brasil): "Eles não apareceram para o show, nem apresentaram qualquer justificativa".

Nesta quarta-feira (5), o advogado mudou a versão e disse que a tentativa de censura aconteceu antes de eles irem para a cidade de Serra Preta e que a suspensão do show aconteceu em comum acordo. O prefeito nega.

Questionado se o vídeo da falsa prisão seria uma estratégia para promover a banda, o advogado disse que cuida apenas de assuntos jurídicos e só o cantor da banda poderia responder.

Rony Brasil, que também é proprietário da Arriba Saia, anunciou que concederá uma entrevista nesta quinta-feira (6) para dar esclarecimentos sobre o assunto.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia afirmou que não há "quaisquer registros de detenções dos artistas ou de encaminhamento da banda à delegacia".

A polícia informou que foi acionada pela Prefeitura de Cruz das Almas, onde a banda tocou no domingo, apenas para fazer a escolta do ônibus que traziam os músicos até os fundos do palco.

A Polícia Federal afirmou que o cantor Rony Brasil esteve em um posto avançado da PF em Feira de Santana (109 km de Salvador) apenas para solicitar informações. "Logo depois, deixou as instalações do órgão."

O Supremo Tribunal Federal também negou que haja qualquer determinação de prisão do cantor.