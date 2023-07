Ciclone deixa trem com 943 passageiros parado por 10 horas em serra do Paraná

Porto Alegre

Um passeio de trem entre Curitiba e Morretes em meio à mata atlântica pela Serra do Mar, no Paraná, foi interrompido por dez horas em razão da passagem de um ciclone extratropical pelo Sul do Brasil na quinta-feira (13). Havia 943 passageiros nos 22 vagões do veículo.

No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, houve 4 mortes em razão do ciclone –em outras três, em um incêndio em uma casa sem energia, em Rio Grande (RS), investiga-se a relação indireta com o fenômeno.

O passeio turístico realizado pela empresa Serra Verde Express começou às 8h30 e deveria ter duração de quatro horas, mas foi interrompido por volta das 11h próximo à Estação Engenheiro Lange, a 15 km de Morretes, em razão de galhos e árvores sobre os trilhos.

O trem chegou à cidade de destino por volta das 21h.

Imagem de divulgação do passeio de trem Serra do Mar, feito pela Serra do Mar Express, entre Curitiba e Morretes - Zig Koch - Serra do Mar Express/Divulgação

Em entrevista à emissora de TV RPC, um dos passageiros classificou a situação como "um caos" e declarou que havia passageiros chorando de medo e desmaiando em razão da paralisação.

Em um comentário nas redes sociais da Serra Verde Express, uma passageira afirmou que "os biscoitos acabaram por volta das 14h, assim como a água" no vagão em que eles estavam. Ela reclama de falta de mobilização, organização e informação de parte da empresa.

Nas suas redes sociais, a empresa publicou uma nota em que lamenta "qualquer inconveniência causada por esse imprevisto". No texto, diz ter sido a primeira vez em que um incidente meteorológico paralisou a linha por um longo período.

No texto, a Serra Verde Express diz ainda que, "além de alimentação e orientação", oferece "uma estrutura rodoviária montada para o retorno dos passageiros" e "ambulâncias de plantão, como medida preventiva para qualquer eventual desconforto".

O texto não explica por que a empresa operava em meio ao alerta de ciclone extratropical e tampouco menciona se haverá reembolso aos passageiros. O passeio foi cancelado nesta sexta (14) nos dois sentidos entre Curitiba e Morretes.

Na tarde desta sexta-feira, a Folha não conseguiu contato com a empresa por telefone ou email. Por WhatsApp, o tempo de espera de atendimento era superior a 24 horas.

O Paraná teve 20 municípios atingidos por rajadas de vento em razão do ciclone. Na quinta-feira, segundo a Copel (Companhia Paranaense de Energia), 173 mil clientes ficaram sem energia elétrica.