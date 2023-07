São Paulo

Daniela de Fátima Pulcinelli Guarnieri era uma pessoa simples, sempre preocupada com o bem-estar da família e das pessoas que a rodeavam.

Nasceu e cresceu na área rural de Mogi Mirim (a 151 da capital paulista), tendo dois irmãos. Guarnieri era a filha do meio do casal Marlene de Lourdes e Edilberto Fernando Guarnieri.

Cresceu vendo os pais trabalhando duro para proporcionar o melhor para cada um dos filhos. A mãe às voltas com os afazeres domésticos, as criações, a horta e tudo mais que pudesse ajudar no orçamento. O pai sempre mudando os cultivares para prover a família durante o ano. Em um momento, era plantação de alpiste, depois, limão, entre outros, sozinho na maior parte do tempo.

Daniela sempre quis se desenvolver, estudar, trabalhar para ajudar em tudo o que fosse necessário, sem nunca se desapegar da família. Formou-se em ciências administrativas e contábeis e tinha pós-graduação em gestão de pessoas.

Daniela de Fátima Pulcinelli Guarnieri (1983 - 2023) - Arquivo pessoal

Na mesma área do sítio em que cresceu ficava a casa dos avós maternos e fazia questão de estar sempre próxima deles, checando se precisavam de alguma coisa, ou simplesmente para tomar café da tarde com pão caseiro.

Adorava estar com a família, e os almoços de domingo eram sempre especiais. Recebia com muito carinho e bom humor os amigos dos irmãos, que se tornavam amigos da família.

Talvez pelo contato desde a infância com bois, patos, gansos, cães e gatos, Daniela adorava animais. "Ela era uma pessoa muito família, amava estar com os familiares e fazia tudo o que era possível para nós. Tinha uma personalidade muito forte e era brava também", lembra o irmão mais novo, Luiz Fernando.

Mesmo casada e tendo imóveis na parte urbana de Mogi Mirim, ela passava boa parte do tempo no sítio onde os pais e os irmãos vivem. Uma parte da semana era em casa e a outra, no sítio.

"Mesmo tendo um apartamento e uma casa na cidade, o sonho dela, que já estava próximo de ser realizado, era construir uma casa com piscina aqui no sítio", diz Luiz Fernando.

Logo depois de dar à luz a segunda filha, no ano passado, fruto de seu segundo relacionamento, Daniela foi diagnosticada com câncer de mama.

Por um período, o tratamento respondeu bem, mas a doença retornou de forma inesperada e a deixou muito vulnerável.

Guarnieri morreu no dia 18 de julho, aos 40 anos, o que causou comoção em toda a comunidade. Deixou as filhas Rafaela, 15, e Manoela, 1 ano e 4 meses, o companheiro, André Ricardo Bressalia, os pais e os irmãos Luiz Fernando e Gustavo.

coluna.obituario@grupofolha.com.br

Veja os anúncios de mortes

Veja os anúncios de missa