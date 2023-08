Ataque a PM baleada em Santos teve segundo confronto, afirma governo

São Paulo

A dupla de policiais militares que foi atacada na manhã de terça-feira (1º) em Santos, no litoral paulista, teve um segundo confronto que só não terminou de forma mais grave porque um deles conseguiu surpreender os criminosos , segundo versão do governo estadual.

O secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, disse em uma entrevista coletiva naquele dia que o parceiro da cabo da PM ferida conseguiu salvar a vida dela, e a sua própria.

Local onde policial militar foi baleada na última terça-feira (1º) em Santos - Reprodução - 1º.ago.23/TV Globo

Segundo o secretário, por voltas das 5h50 daquela terça, três criminosos armários com fuzis desembarcaram de um Honda H-RV vinho e dispararam contra a dupla de PMs. A policial acabou atingida pelas costas. O outro policial teria reagido e atirado contra os assaltantes naquele momento.

Os três criminosos então voltaram correndo ao carro, que arrancou. A cena foi registrada por câmeras de segurança:

O H-RV, porém, fez uma volta no quarteirão e retornou ao local para executar os policiais, que já haviam pedido reforços pelo rádio da viatura.

O policial teria ouvido o barulho do motor do carro, se afastou da viatura e se posicionou para surpreender os criminosos no carro. Eles trocaram tiros pela segunda vez e os suspeitos fugiram e em direção ao morro do São Bento, mas os PMs não ficaram feridos nesse segundo confronto.

"Ele se afastou e se posicionou de maneira estratégica, de maneira que surpreendeu os criminosos quando eles voltaram", disse Derrite. "Graças a essa atitude do policial, ele não só salvou sua vida como a vida de sua parceira."

Pouco tempo depois, ainda segundo o secretário, a polícia recebeu uma denúncia de que um homem estava descendo um morro correndo. Os moradores disseram que ele não era daquela comunidade, afirmou Derrite.

O suspeito entrou em ônibus, e o número da linha foi repassado aos policiais, que foram em direção ao veículo.

No ônibus, policiais teriam encontrado o suspeito e uma mochila, escondida debaixo de um banco. No seu interior haveria drogas, uma arma de fogo e roupas.

A polícia disse que as vestimentas encontradas na mochila são as mesmas que um dos criminosos usava durante o ataque, e que essa comparação foi feita com base nas imagens de câmeras de segurança.

A policial foi operada na Santa Casa de Santos e tem estado de saúde estável. Outro policial que ficou ferido, em um confronto no morro do São Bento, também passa bem.