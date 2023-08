Atraso em obras de recapeamento trava chegada a São Paulo

São Paulo

Atraso nas obras de recapeamento na marginal Tietê, na capital paulista, causou congestionamento e travou a chegada a São Paulo para quem trafegava pelas rodovias dos Bandeirantes (SP-348), Anhanguera (SP-330) e Presidente Castelo Branco (SP-280).

Segundo a prefeitura, uma máquina quebrada atrasou a limpeza pós obra e atrapalhou a fluidez no trânsito.

Faixas interditadas causaram congestionamento - Reprodução/TV Globo

As obras de recapeamento interditaram trechos da avenida Carlos Caldeira Filho e da marginal Tietê, e o atraso causou o congestionamento, que foi de cerca de 5 km na marginal.

A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, informou que o trecho em obras na avenida Carlos Caldeira Filho foi liberado por volta das 6h.

Já na marginal Tietê, no trecho entre a ponte da Casa Verde até a ponte do Cruzeiro do Sul, uma mini carregadeira com vassoura, usada na limpeza pós obra, quebrou, e o trabalho de varrição teve de ser manual.

Congestionamento da rodovia Castelo Branco - Reprodução/TV Globo

O órgão municipal se desculpou pelos transtornos e afirmou que "os atrasos são pontuais e ocorrem por falhas em grandes máquinas e equipamentos que realizam os serviços".

Toda via que recebe o recape é varrida para evitar que sobras de asfalto possam danificar os veículos.

O recapeamento, segundo a prefeitura, ocorre preferencialmente durante a madrugada para não impactar na mobilidade, em horários definidos pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

No momento, são 85 os trechos em andamento, que totalizam uma área de 2,4 milhões de metros quadrados.