Bairro de Canoas (RS) é evacuado devido a transbordamento de rio

A Prefeitura de Canoas, no Rio Grande do Sul, emitiu um alerta no final da noite desta quinta-feira (2) para que os moradores do bairro Mato Grande deixem suas casas imediatamente devido ao transbordamento do rio Arroio Araçá.

Sirenes e alto-falantes avisaram sobre a necessidade de evacuação imediata. A população foi orientada a procurar abrigo em casas de amigos e familiares que morem em outras regiões da cidade.

Abrigo em Canoas, no Rio Grande do Sul - Prefeitura de Canoas/Divulgação

Durante a madrugada, equipes da prefeitura ajudam na retirada das famílias. Elas estão sendo levadas para o Centro Olímpico Municipal, no bairro Igara, e para a sede do Sindicato dos Metalúrgicos, no centro.

Segundo a Defesa Civil da cidade, desde sábado (27) já foram registrados mais de 400 milímetros de chuva em Canoas. Até o final da tarde desta quinta, 138 moradores haviam sido resgatados e levados para abrigos ou casas de familiares. Também foram resgatados 88 cães e 15 gatos.

Além disso, moradores receberam lonas para proteger suas casas. Foram entregues 1.920 metros desde o início das fortes chuvas.

Após avaliação de risco, a concessionária RGE informou à prefeitura que desligaria a energia elétrica em 248 casas do bairro Niterói, um dos mais atingidos pela catástrofe. Várias ruas foram bloqueadas para o trânsito de veículos no bairro.

As fortes chuvas já causaram 29 mortes no estado. Há 60 pessoas desaparecidas, 36 feridas e quase 15 mil foram de suas casas. Os alagamentos arrastaram construções e isolaram moradores em várias cidades. O Rio Grande do Sul está em estado de calamidade pública.