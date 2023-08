Criminosos invadem hotel em Campinas e fazem funcionários reféns

São Paulo

Um hotel foi alvo de criminosos na madrugada desta terça (29) em Campinas, no interior de São Paulo. De acordo com a polícia, cinco suspeitos —dois deles menores de idade— chegaram encapuzados ao local, fizeram funcionários reféns e roubaram eletrônicos.

Na fuga, os criminosos bateram o carro. Dois suspeitos foram presos, e um terceiro conseguiu fugir. Os dois menores também foram apreendidos.

O hotel Radisson Red fica na avenida Júlio de Mesquita, no bairro Cambuí, próximo à Prefeitura de Campinas. Segundo a Polícia Militar, os criminosos chegaram ao hotel por volta das 3h em um Chevrolet Astra. Um adolescente dirigia o veículo.

Suspeito de assalto a hotel chega ao 1º DP, em Campinas - Reprodução/EPTV Campinas

Um segurança do hotel disse à polícia que percebeu a movimentação, mas foi rendido antes de conseguir acionar socorro.

Em entrevista à EPTV Campinas, o segurança Eliel Souza, contou o que passou.

"Eles viram que eu estava com o celular na mão para a fazer a ligação, aceleraram o carro, jogaram [o veículo] em cima de mim, desceram com uma metralhadora, desceram com uma 9 mm, me abordaram, falaram 'perdeu'. Me levaram para dentro e abordaram todo mundo. Levaram a gente para uma sala da recepção, jogaram a gente no chão, amarraram nossos pés e nossas mãos, nos ameaçaram de morte", contou.

De acordo com o segurança, os criminosos queriam acesso ao cofre e ficavam mais violentos com o passar do tempo.

"Deram uma coronhada no nosso amigo da recepção, querendo que ele abrisse o cofre, a senha do cofre. Foi um momento muito desesperador. Botaram a arma, a 9 mm na boca do nosso amigo que trabalha no restaurante. Pegaram a mochila, colocaram os tablets, colocaram nossos celulares, várias coisas, ameaçavam e batiam, cada vez ia piorando. Eu acredito que se a polícia não chegasse poderia acontecer algo pior ali", disse.

Um manobrista que estava do lado de fora do hotel foi quem chamou a polícia. Quando o Baep (Batalhão de Ações Especiais) chegou, os suspeitos teriam apontado uma arma para os agentes, que reagiram a tiros. Ninguém foi atingido.

Uma arma falsa foi localizada e levada ao 1º DP, onde a ocorrência foi registrada.

Procurado, o hotel Radisson Red disse que em breve enviará um posicionamento.