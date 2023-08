Segurança na avenida Paulista terá reforço de 358 PMs a partir de segunda (7)

São Paulo

A região da avenida Paulista vai contar, a partir de segunda-feira (7), com 358 policiais militares, que fazem Operação Delegada, convênio celebrado entre a prefeitura e o governo estadual para que PMs de folga reforcem o policiamento.

De acordo com a administração municipal, a medida, que faz parte de um projeto experimental, tem o objetivo de aumentar a segurança e enfrentamento ao comércio irregular.

Policiais militares na avenida Paulista; em Operação Delegada, eles trabalham na folga, mas têm de usar farda - Rivaldo Gomes - 27.jul.22/Folhapress

Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública, na região do 4º Distrito Policial, na Consolação, que cobre parte da avenida Paulista, os casos de furtos saltaram 22% no primeiro semestre de 2023, na comparação com o mesmo período do ano passado, passando de 3.221 para 3.937 ocorrências.

Os roubos também cresceram na área do 4º DP, na comparação com os dois semestres, e foram de 1.325 para 1.492 —alta de 12%.

A prefeitura cita a necessidade de investimento em segurança na avenida Paulista por causa da complexidade daquela região no centro de São Paulo e pela presença de turistas.

Ao todo, os policiais serão distribuídos em 35 locais da avenida e arredores.

A prefeitura diz que no total, o número de policiais militares que participam da Operação Delegada na cidade passou de 1.163 para 2.400, dos quais, 1.579 somente na área da Subprefeitura Sé, da qual a Paulista faz parte.

A participação dos policiais no programa é voluntária. Portanto, o preenchimento das vagas e, consequentemente, dos postos no território, depende da adesão dos agentes.

Na Operação Delegada, os policiais atuam de farda e com equipamentos da Polícia Militar.

"O contingente no centro se soma ao número de guardas-civis metropolitanos, de aproximadamente 1.400 agentes por dia e 300 viaturas por dia nas ruas, além de 60 motos extras na região central", diz a administração municipal.

O coordenador de Governança da Atividade Delegada, coronel Celso Luiz Pinheiro, espera que as pessoas percebam a mudança só na Sé, mas em todo o centro, já nos próximos dias.

Ao todo os oito distritos administrados pela Subprefeitura Sé (Bela Vista, Bom Retiro, Cambuci, Consolação, Liberdade, República, Sé e Santa Cecília) terão a presença dos policiais militares desenvolvendo a atividade delegada, inclusive em vias próximas à cracolândia, como a rua Santa Ifigênia.

As vagas diárias de policiais militares em Operação Delegada na região da Sé estão distribuídas da seguinte forma: