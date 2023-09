Chuvas causam 18 bloqueios em rodovias no Rio Grande do Sul

Salvador

As fortes chuvas que atingiram o estado do Rio Grande do Sul resultaram em 18 bloqueios totais ou parciais de rodovias nesta quinta-feira (7), sendo 16 em estradas estaduais e duas em estradas federais.

Dentre as rodovias federais, há dois pontos de bloqueio na BR-116. Na cidade de São Marcos (168 km de Porto Alegre), a ponte do Rio das Antas foi interditada totalmente por questões de segurança.

Áreas inundadas após chuvas em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul - Diego Vara / Reuters

Na mesma rodovia, na altura do município de Nova Petrópolis, há um bloqueio parcial. A Polícia Rodoviária Federal adotou um ‘sistema pare e siga’ com semáforo no local para garantir a trafegabilidade.

Também há bloqueios em retornos da BR-290 na região das Ilhas dos Marinheiros, Flores e Pintada devido a alagamento.

Nas rodovias estaduais, duas pontes foram destruídas pelas chuvas. Uma delas fica na ERS-448, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, e a outra na ERS-431, em Bento Gonçalves.

Há bloqueios totais nas rodovias VRS-868, ERS-132, ERS-110, ERS-030, ERS-630, ERS-431, ERS-448, ERS-129, ERS-130 e VRS-851. Um bloqueio parcial atinge a RS-434.

As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem e da Empresa Gaúcha de Rodovias, que afirmaram que pistas ficaram alagadas em todo o estado em função do transbordamento dos rios

O governo do Rio Grande do Sul informou que "trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível para que os artigos de primeira necessidade possam chegar às cidades atingidas pelas chuvas."

O total de mortes confirmadas em decorrência das fortes chuvas no Rio Grande do Sul chegou a 39 nesta quinta-feira (7), segundo a Defesa Civil do estado. Com a morte registrada na segunda (4) em Santa Catarina, subiu para 40 o número de óbitos da tragédia no Sul do país, intensificada pela passagem de um ciclone extratropical sobre o Atlântico.

São 79 municípios gaúchos com registros de destruição. Há 2.504 desabrigados e 3.575 desalojados. Há nove pessoas desaparecidas e o governo gaúcho estima em 57 mil afetados no total no estado.

Muçum, no vale do Taquari —região composta por 40 municípios—, foi a cidade mais devastada pela enxurrada. Lá, foram identificados 14 corpos e há ainda nove desaparecidos. O restante das mortes ocorreram em Roca Sales (9), Cruzeiro do Sul (4), Lajeado (3), Estrela (2), Ibiraiaras (2), Passo Fundo (1), Mato Castelhano (1), Encantado (1), Imigrante (1) e Santa Tereza (1).

Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiram alertas para mais tempestades e inundações no estado nesta quinta.

Para o sul e no oeste do estado, pode chover até 100 mm com risco de granizo e são esperadas rajadas de vento de até 100 km/h. Nas demais regiões, o volume pode chegar a 50 mm por dia e os ventos serão de até 60 km/h.