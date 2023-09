Saque do FGTS é liberado para atingidos por ciclone no Rio Grande do Sul

São Paulo

O saque do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) foi liberado para vítimas de fortes chuvas provocadas por ciclone no Rio Grande do Sul, informou a Caixa Econômica Federal na tarde desta quarta-feira (6).

Trabalhadores com saldo em conta podem retirar até R$ 6.220. Única exigência é não ter realizado operação pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses.

A Caixa ressalta que o saque emergencial do FGTS é uma modalidade apenas para casos de extrema urgência por desalojamento decorrente de desastre natural.

Cerca de 300 pessoas estão abrigadas em um ginásio no Parque Imigrante, em Lajeado (RS), após terem suas casas atingidas pela enchente - Carlos Macedo/Folhapress

O número de gaúchos mortos até agora chegou a 36, segundo a Defesa Civil do estado. São 79 municípios com registros de destruição. Há 2.319 desabrigados e 3.575 desalojados.

As 36 mortes ocorreram em Muçum (14), Roca Sales (9), Lajeado (3), Estrela (2), Cruzeiro do Sul (2), Ibiraiaras (2), Passo Fundo (1), Mato Castelhano (1), Encantado (1) e Santa Tereza (1). As informações sobre o número de vítimas e as cidades onde elas moravam estão sendo revisadas constantemente pela Defesa Civil.

Ao menos nove pessoas seguem desaparecidas.

Formado por cerca de 40 municípios, a região do Vale do Taquari é a mais afetada pelos temporais —com o volume das chuvas, o rio Taquari transbordou e inundou imóveis e estradas.

"Lamentamos cada vida perdida e estamos trabalhando para fazer todos os resgates possíveis nas regiões mais atingidas. Milhares de pessoas já foram salvas por nossas equipes", escreveu o governado, Eduardo Leite (PSDB) em uma rede social.