Cidade de São Paulo bate recorde de calor do ano, com 34,5°C

São Paulo

A cidade de São Paulo teve o dia mais quente do ano nesta sexta-feira (22), com máxima de 34,5°C. O dia mais quente havia sido no último domingo (18), quando os termômetros marcaram 33,9°C.

O recorde anterior de temperatura também foi registrado no inverno, no último dia 13, com 33,3°C. Antes dos três dias com recorde de calor em plena estação mais fria do ano, a capital paulista havia registrado a máxima mais alta de 2023 em 16 de janeiro, no verão, com 32,5°C.

Pessoas circulam pela região da avenida Paulista em dia de forte calor na cidade em pleno inverno - Zanone Fraissat - 19.set.23/Folhapress

O estado de São Paulo, além de Goiás, Mato Grosso, Paraná, Bahia, Tocantins, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, vivem onda de calor nos últimos dias do inverno. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas de altas temperaturas para esses estados.

A onda de calor fez a cidade registrar o inverno mais quente dos últimos 62 anos. Segundo o Inmet, a temperatura média da estação neste ano ficou em 26°C. É o registro mais alto desde 1961, quando a cidade teve no inverno temperatura média de 25,2°C.

A estação termina oficialmente às 3h50 (de Brasília) deste sábado (23), quando começa a primavera, que vai até 22 de dezembro. A média das temperaturas máximas em setembro beirou os 30°C na capital paulista.

Há previsão que a cidade ultrapasse essa marca neste fim de semana e tenha o dia mais quente da história, segundo a Defesa Civil estadual. A previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) aponta que a temperatura pode chegar a 38°C no sábado (23) e no domingo (24).

Os registros, feitos desde 1943, apontam que a capital chegou a 37,8°C em 17 de outubro de 2014, valor mais alto da história da cidade até agora.