Como refrescar a casa nos dias mais quentes

São Paulo

Manter o conforto térmico dentro de casa tem sido um desafio com as altas temperaturas registradas em pleno inverno. São Paulo teve o dia mais quente do ano neste domingo (17), com 33,9ºC, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Não há ventilador que dê conta do recado e poucos possuem ar condicionado e disposição para arcar com o aumento no consumo de energia elétrica.

Mas algumas medidas simples podem ajudar a refrescar o ambiente. "Não há nada como sentar em um sofá com tecido gostoso, colocar os pés em um chão fresquinho e sentir um ar fresco", diz a arquiteta Isabella Nalon. Abaixo, algumas dicas de como ter momentos como esse.

Circulação do ar

Deixar as janelas e portas abertas permite que o vento circule pela casa, criando uma corrente de ar e refrescando os ambientes.

Se a casa fica fechada durante o dia, ao chegar do trabalho, a dica é abrir todas as janelas, cortinas e portas e deixar o ventilador girando, para facilitar a troca do ar quente dos ambientes pelo ar fresco exterior.

Caso seja possível, vale deixar as janelas abertas também na madrugada para manter o frescor.

Quanto aos insetos que costumam se aproveitar de passagens abertas, a instalação de telas mosquiteiras ainda é a opção mais eficaz.

Nos horários mais quentes, feche as cortinas para evitar a luz direta - Julia Herman/Divulgação (Projeto da arquiteta Isabella Nalon)

Cortinas

Janela aberta nem sempre significa cortina aberta. Nos horários mais quentes, fechar cortinas e persianas evita a incidência direta dos raios solares, melhorando o conforto térmico e retardando o desbotamento de tecidos.

Nos cômodos que recebem a luz do sol à tarde, é interessante considerar ainda a instalação de películas para vidros residenciais, que reduzem o calor no ambiente. Já para as varandas de apartamento, Nalon recomenda a instalação de telas solares.

Umidade do ar

Umedecer o ar nos dias mais quentes e secos é importante para melhorar o conforto e também por questões de saúde, já que a baixa umidade favorece o surgimento de doenças do sistema respiratório, como rinite alérgica e sinusite.

Podem ser usadas fontes com água corrente, vasilhas com água fresca e toalhas de banho úmidas espalhadas pela casa. Outras opções são colocar um lençol molhado na janela e posicionar uma garrafa de água gelada em frente ao ventilador.

Plantas

Cultivar plantas dentro de casa é outra alternativa. Além de alguma sombra, elas retêm umidade, tornando os ambientes mais agradáveis.

"Ter mais plantas é fundamental. Quanto mais plantas, maior o frescor", afirma Nalon, ressaltando a importância de escolher as espécies e aprender como cuidar corretamente de cada vaso.

Entre as plantas que podem ser mantidas dentro de casa ou recebendo o sol da manhã estão samambaia, peixinho, columeia, xanadu, amaranta e filodendro.

Dê preferência a cores claras e tecidos leves - Julia Herman/Divulgação (Projeto da arquiteta Isabella Nalon)

Iluminação

Dê preferência às lâmpadas de LED. Além de mais econômicas, elas não transferem calor para o ambiente. Outra dica da arquiteta é valorizar a iluminação indireta.

Escolha dos tecidos

Tapetes muito fofos, cobertores, bichos de pelúcia e mantas de sofá ajudam a reter o calor. O mesmo vale para almofadas com capa de veludo ou camurça.

Invista em tecidos leves nos lençóis e em composições mistas para tapetes e cortinas. "Os mais agradáveis são os tecidos naturais, mas eles queimam fácil com a luz solar, então sugiro os mistos porque são mais resistentes", explica Nalon. Tapetes de sisal com algodão ou de fio de PET são algumas das opções.

Limpeza

Se a casa está limpa e arrumada, parece mais arejada. Além disso, passar pano nos móveis e no chão ajuda a umidificar o ar e reduz a poeira, fator de reações alérgicas.

Algumas essências usadas na limpeza e na aromatização de ambientes também provocam uma sensação de frescor. Opte por aquelas mais cítricas, como laranja e limão, e deixe as mais amadeiradas para os dias frios.

Manter os cômodos limpos reduz a poeira e aumenta a sensação de conforto - Alliance/Adobe Stock

Telhado e ar condicionado

Há outras medidas que podem ser adotadas no momento da construção ou durante reformas. Uma delas é instalar uma manta térmica entre as telhas e a estrutura do telhado. "A manta traz conforto térmico tanto nos dias quentes quanto nos frios", afirma a arquiteta.

Nalon também recomenda contratar ajuda técnica para a instalação do ar condicionado para evitar erros no cálculo da capacidade do equipamento e no posicionamento da condensadora, que demanda ventilação natural.