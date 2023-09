Feriado da Independência: saiba piores horários para pegar a estrada

São Paulo

A saída para o feriado prolongado de 7 de Setembro deve aumentar o fluxo de veículos nas rodovias paulistas desde o início da tarde desta quarta-feira (6). O horário de pico, a ser evitado, começa já a partir do meio-dia.

A previsão da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) é de que mais de 2,8 milhões de veículos devem seguir em direção ao litoral e interior paulista.

As rodovias terão operações especiais para facilitar o fluxo e equipes de plantão para o atendimento aos motoristas.

Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, próximo ao Pico do Jaraguá - Eduardo Knapp - 05.jul.2022/Folhapress

"As rodovias concedidas vão atender uma alta demanda de veículos, por conta do fim de semana prolongado. Com o aumento do tráfego durante o feriado da Independência, os usuários devem estar atentos e redobrar os cuidados e a atenção durante as viagens", afirma Milton Persoli, diretor geral da Artesp.

"O reforço operacional realizado pelas concessionárias é uma forma de melhorar o desempenho nas rodovias e trazer mais conforto à população", completa.

Sistema Anchieta-Imigrantes

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a expectativa da concessionária é de que cerca de 410 mil veículos desçam a serra em direção às praias da Baixada Santista pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160). Operações especiais poderão ser implantadas, como a operação descida 7x3 (sete pistas sentido litoral e três sentido capital).

Horário de pico

Quarta: entre 14h e 17h de quinta

Domingo: das 9h à meia-noite

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

Pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que dão acesso ao interior de São Paulo, devem circular cerca de 917 mil veículos durante todo o feriado.

Horário de pico

Quarta: entre 16h e 20h

Domingo: das 11h às 21h

Ayrton Senna-Carvalho Pinto

No Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP-070), no período do feriado prolongado cerca de 610 mil veículos devem passar pelas quatro praças de pedágio das rodovias nos dois sentidos.

Horário de pico

Quarta: período da tarde

Domingo: período da tarde

Rodovia dos Tamoios

A rodovia dos Tamoios (SP-099), que leva ao litoral norte, o tráfego esperado é de cerca de 203 mil veículos entre os dias 06 e 11 de setembro. A previsão é de operação normal (2x2), com duas pistas para descer e duas pistas para subir a serra.

Horário de pico

Quarta: período da tarde

Domingo: período da tarde

Sistema Castello-Raposo

O sistema Castello-Raposo deve receber 680 mil veículos. Para viajar com mais tranquilidade, a orientação aos motoristas é evitar os horários de fluxo mais intenso nas rodovias.

Horário de pico

Quarta: entre 17h e 20h

Domingo: entre meio-dia e 20h

Via Dutra e Rio-Santos

Mais de 1 milhão de veículos devem passar pela Via Dutra (BR-116) e Rio-Santos (BR-101) no feriado da Independência. Para proporcionar mais fluidez e segurança, a concessionária irá suspender as obras nas duas rodovias a partir de meio-dia de quarta-feira.

Horário de pico

Quarta: período da tarde

Domingo: período da tarde

Fonte: Artesp e concessionárias