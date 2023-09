IBGE divulga vencedores do Prêmio Fotográfico do Censo 2022

São Paulo

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta sexta-feira (1º) o resultado final do Prêmio Fotográfico do Censo 2022. As três fotos mais votadas em cada categoria receberão prêmios de R$ 5.000, R$ 3.000 e R$ 1.000, respectivamente.

As categorias são: paisagens urbanas, paisagens rurais e habitação. A premiação também considerou os votos do público via internet.

Durante sete meses, cerca de 6.400 recenseadores enviaram mais de 17 mil fotos, produzidas durante o trabalho de coleta do Censo 2022, em todo o país. As fotografias foram feitas por meio do DMC (Dispositivo Móvel de Coleta), equipamento padrão dos recenseadores.

1º Lugar da categoria Paisagens Rurais: “Fazenda Valeria Canavieiras Bahia Cultivo Do Cacau” - Francielly Fernandes Ribeiro (Bahia) - IBGE

"A ideia de realizar um concurso fotográfico surgiu na época do Censo Agropecuário de 2017. A experiência foi positiva e decidiu-se por repetir no Censo Demográfico. O objetivo é registrar as diversas paisagens brasileiras, através de um olhar de quem está no trabalho de campo. Com isso, também vamos enriquecer o acervo de fotos do IBGE. Objetivo plenamente cumprido", disse a coordenadora de marketing do IBGE, Izabelle de Oliveira.

Esta foi a primeira edição do Prêmio Fotográfico do Censo Demográfico. O período de captura e envio das fotos começou com a coleta, em 1º de agosto de 2022, terminando em 28 de fevereiro deste ano. Após a fase de pré-seleção, quando servidores do IBGE puderam votar nas fotos enviadas pelos recenseadores de seus estados, 164 imagens foram selecionadas para a etapa final, que teve votação aberta ao público geral. As mais de 17 mil fotos serão incorporadas ao banco de imagens do IBGE, disponível de forma gratuita para consulta e download.

Na categoria paisagens urbanas, o vencedor foi Matheus Ferreira Carvalho com a foto "Criança brincando na Alameda O, Jaderlandia", em Ananindeua, no Pará. Em segundo lugar ficou Isabelle Amaral Ortiz Souto, do Rio de Janeiro, com a foto "Fusca Quiririm". Bruno Vieira Nascimento Cerveira, recenseador de São Paulo, completa o pódio com a fotografia "Escada para o Céu".

Já na categoria paisagens rurais, o prêmio principal vai para Francielly Fernandes Ribeiro, que tirou a foto "Fazenda Valeria Canavieiras Bahia Cultivo Do Cacau". Lucimara Arrigoni, do Paraná, ganhou o segundo lugar com a imagem "Ype Amarelo Estrada Itaguaje". A foto "Cobraa", de Yuri Hunas Miranda, do recenseador de Minas Gerais, ficou na terceira posição.

A categoria habitação foi vencida por Micaele Dias Santos, que registrou a "Casinha No Povoado Batata", em Sergipe. Jaqueline Raissa Lopes Vieira ficou em segundo lugar com a foto "Dppo Rural Teresina Piaui". Fecha a premiação a foto "A Conquista", de Aline Romaniv, recenseadora de Santa Catarina.