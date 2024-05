Moradores de Porto Alegre dizem enfrentar infestação de baratas e ratos

São Paulo

Moradores de Porto Alegre dizem enfrentar uma infestação de baratas e ratos após o alagamento da cidade por fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a semana passada.

Os animais, segundo relatos, estariam deixando o subsolo inundado para se abrigar em locais secos.

As ruas do centro seriam os endereços mais afetados. Imagens publicadas nas redes sociais mostram aglomeração das pragas. Numa delas, ratos estão ilhados na entrada de um edifício. Em outra, baratas aparecem rodeadas por água sobre um pedaço de concreto.

Ratos ilhados no centro histórico de Porto Alegre - Reprodução/@marcoviniciuskt no X

Casas e apartamentos também estariam sendo invadidos pelos bichos. Porto-alegrenses disseram à reportagem estar amedrontados com a possibilidade de contrair doenças.

Procurada para falar sobre o tema, a Prefeitura de Porto Alegre não se manifestou até a publicação deste texto.

"Estou trancando tudo. Tenho criança em casa e muito medo de entrar bicho aqui", disse Giulia Gotti, 32, moradora do bairro Santa Cecília. "A situação já está ruim o bastante."

O Rio Grande do Sul chegou nesta segunda à marca de 85 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado.

Em meio à pior tragédia climática já vista no estado, com todos os serviços básicos afetados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o governo vai destravar obstáculos da burocracia para garantir o socorro às vítimas e prometeu ações de longo prazo.

Em viagem ao Rio Grande do Sul pela segunda vez em uma semana, neste domingo, Lula anunciou a criação de um "plano de prevenção de acidente climático" após sobrevoar áreas afetadas.

"É preciso que a gente pare de correr atrás da desgraça. É preciso que a gente veja com antecedência o que pode acontecer de desgraça", afirmou o presidente. O plano de prevenção, segundo Lula, deverá ser desenvolvido pela ministra Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima).

As aulas foram suspensas nas 2.338 escolas da rede estadual, e quase 200 mil alunos foram impactados. Ao menos 278 escolas tiveram sua estrutura danificada pelas chuvas.

A previsão é que nesta semana a temperatura caia no Rio Grande do Sul. Existe a expectativa da chegada de uma frente fria nesta quarta-feira (8), e em algumas regiões os termômetro podem marcar mínima de 10°C. As baixas temperaturas podem deixar ainda mais dramático o cenário no estado, especialmente de moradores que ainda aguardam resgate.

Situação do Rio Grande do Sul após chuvas