Avião da Azul e jatinhos ficam no meio de inundação em aeroporto em Porto Alegre

São Paulo

Um avião da Azul está no meio da inundação que forçou o fechamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A aeronave, modelo Cessna C208EX Caravan, com capacidade para transportar até 14 passageiros, está parcialmente embaixo d´água, ao lado de um hangar junto a outros jatinhos em uma área para aviação executiva.

O aeroporto foi fechado por tempo indeterminado para pousos e decolagens na noite da última sexta-feira (3). Nesta segunda-feira (6), a concessionária Fraport Brasil afirmou que não há previsão para a retomada de voos.

Avião da companhia aérea Azul no meio de inundação no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre - @aero_in

A capital gaúcha vive uma enchente de proporções históricas. A área do aeroporto não escapou das inundações, o que traz uma preocupação para os usuários nas próximas semanas.

Um vídeo divulgado pelo site Aeroin mostra um homem com um barco remando ao lado do avião da Azul. Assim como os jatinhos que estão ao lado, a água chega à barriga da aeronave. Não dá para ver o trem de pouso, por exemplo.

A pessoa que faz a filmagem diz que a água não entrou na cabine, mas no porão, que estava aberto. Também afirma que até dava para remover o Cessna, se fosse usada uma máquina pesada.

A Azul afirma que ainda é cedo para avaliar quais são os danos provocados na aeronave. Não se sabe, por exemplo, se a água prejudicou o motor. Os vídeos divulgados nesta segunda-feira mostram que a hélice toca o alagamento.

A empresa não informou de onde o avião havia chegado e porque não foi retirado a tempo antes da inundação. Também não disse quando deve remover o Cessna dali.

De acordo com a concessionária que administra o aeroporto, os aviões comerciais saíram do pátio na noite se sexta, ficando apenas um cargueiro. A Fraport Brasil não informou quantos aviões estavam no meio da inundação nesta segunda.

Mesmo antes de o aeroporto ficar embaixo d'água, empresas aéreas começaram a cancelar voos para Porto Alegre, a partir da tarde de sexta-feira, o que forçou a concessionária a suspender pousos e decolagens.

Cargueiro ficou no meio da água no aeroporto de Porto Alegre - Diego Vara/Reuters

No sábado (4), quando a água invadiu o local, o terminal de passageiros foi fechado e o aeroporto acabou evacuado.

"Permanecerão apenas as equipes necessárias para a segurança e gestão do sítio aeroportuário. Os passageiros que ainda estavam no aeroporto foram encaminhados para hotéis e abrigos na cidade", disse a Fraport Brasil.

A concessionária confirmou que, para cumprir a legislação aeroportuária, foi emitido um documento chamado de Notam (Aviso ao Aviador, na tradução do inglês) com data final de 30 de maio.

De acordo com a empresa, o documento tem a finalidade de divulgar alterações e restrições temporárias que possam impactar as operações aéreas.

Esse aviso, diz, destina-se às empresas e às instituições relacionadas à aviação e pode ser alterado a qualquer momento. "Esclarecemos que não há previsão de retomada das operações", afirmou.

A concessionária ainda pediu aos passageiros que entrem em contato com as companhias aéreas para mais informações.