Polícia faz operação em bairro de Paraty onde Mingau, do Ultraje a Rigor, foi baleado

Rio de Janeiro

A Polícia Militar faz nesta terça (5) uma operação contra o tráfico de drogas na Ilha das Cobras, bairro de Paraty onde o músico Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, foi baleado no noite de sábado (2).

Um homem foi preso na ação, por suspeita de tráfico de drogas. Com ele foram apreendidas porções de cocaína e maconha e pedras de crack. Ele ainda não indicou advogado.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito não tem relação com a tentativa de homicídio do músico.

Mingau, 56, foi atingido por um tiro na cabeça na praça do Ovo, na Ilha das Cobras. O baixista está internado na UTI do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo. O estado de saúde dele é grave.

Polícia Militar na Praça do Ovo, no bairro Ilha das Cobras, em Paraty, nesta terça (5) - Divulgação/PM

A Polícia Militar afirma que a operação desta terça não faz parte do inquérito que investiga o ataque ao músico.

A ação já estava prevista no cronograma do comando do batalhão da área, diz a PM. O objetivo é coibir a movimentação de criminosos na Ilha das Cobras e no Condado, bairro vizinho.

A região, segundo as autoridades, é dominada por traficantes da facção Comando Vermelho e é conhecida por ser um ponto de venda de drogas.

A polícia investiga se criminosos confundiram o carro de Mingau e, por isso, atiraram contra ele. O veículo, um Ford Ranger preto, foi apreendido.

Carro de Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, que foi baleado na cabeça - Polícia Civil/Divulgação

Quando Mingau foi baleado, ele tinha acabado de sacar dinheiro em uma agência bancária no centro de Paraty, na parte turística da cidade. De lá, seguiu para a Ilha das Cobras.

Inicialmente, o amigo que o acompanhava disse à Polícia Militar que os dois foram ao bairro para comprar drogas. Depois, em depoimento na delegacia, afirmou que foram à região para fazer um lanche.

Um homem suspeito de envolvimento no ataque contra o músico foi preso ainda na tarde do domingo. Outros três suspeitos foram identificados pela Polícia Civil nesta segunda (4), mas eles ainda não foram localizados.

Mingau é baixista da banda paulista Ultraje a Rigor desde 1999 e tem uma pousada em Trindade, bairro de Paraty. Após ser baleado, o músico foi levado para o Hospital Municipal Hugo Miranda e depois transferido para São Paulo em uma UTI aérea.