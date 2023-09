Prédio de escritórios será transformado em residencial no centro de SP

São Paulo

Localizado na avenida Ipiranga, uma das mais conhecidas do centro de São Paulo, o edifício Taquari passará por uma reforma e será transformado em um condomínio residencial nos próximos dez meses.

O retrofit foi autorizado em agosto pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. O alvará de requalificação autoriza a reforma e a mudança de uso do edifício, que abrigou escritórios durante cinco décadas e atualmente está desocupado.

Com a requalificação, o prédio, localizado no número 952 da avenida, passará a oferecer 120 apartamentos e lojas no mezanino e no térreo.

O edifício fica a poucos metros do cruzamento da Ipiranga com a avenida São João, a esquina mais famosa da cidade, e nas proximidades da cracolândia.

Moradores e comerciantes da região vivem uma rotina de medo e apreensão com a recente escalada da violência.

Edifício Taquari, na avenida Ipiranga, centro de São Paulo - Google Maps

A mudança de uso faz parte de um programa da gestão Ricardo Nunes (MDB) para revitalizar a região central, batizado de Requalifica Centro.

O antigo prédio da Telesp, no número 295 da rua 7 de Abril, no centro, também parte deste programa e passa por um processo de transformação em condomínio de apartamentos residenciais e galeria de lojas.

O edifício Taquari foi construído pela família de Antônio de Toledo Lara, conhecido como Conde de Lara, o segundo maior proprietário de imóveis na região central, nas primeiras décadas do século 20, segundo a Prefeitura de São Paulo.

Foi projetado pelo escritório do arquiteto Ramos de Azevedo e construído em 1972. Manteve escritórios e lojas até o início da pandemia.

"O projeto vai ser bom para o centro, uma região que já tem toda a estrutura de transporte, iluminação, fiação subterrânea, mas que precisa de mais moradores", afirma o empresário Antonio de Toledo Lara, bisneto do Conde de Lara.

Segundo a prefeitura, o Taquari é o quinto prédio a receber alvará por meio do programa Requalifica e outros 19 projetos de retrofit são analisados pela Secretaria de Urbanismo e Licenciamento.

O Requalifica Centro oferece isenções de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) e ISS (Imposto Sobre Serviços) para atividades voltadas a revitalizar a região central, hoje com muitos prédios abandonados e rotina de violência.

HISTÓRIA

Entre os edifícios históricos construídos pelo Conde de Lara está o Palacete Tereza, erguido em 1910 na rua Quintino Bocaiúva, também no centro da capital.

O nome é uma homenagem à filha do empresário. O prédio sediou a primeira loja de instrumentos de São Paulo, a Casa Bevilacqua, a rádio Record e atualmente é ocupado pelo restaurante e espaço cultural Casa de Francisca.

O Palacete Lara, na rua Líbero Badaró, também faz parte dos imóveis construídos pela família. O térreo do edifício é conhecido por ter abrigado a primeira exposição da pintora Anita Malfatti, em 1917, uma marca do início do modernismo brasileiro.