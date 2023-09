Relembre 11 momentos em que brasileiro foi visto ou filmado durante fuga nos EUA

São Paulo

Após escapar de presídio na Pensilvânia na manhã de 31 de agosto, escalando paredes separadas por um corredor de 1,5 metro de largura, Danilo Souza Cavalcante, 34, iniciou uma fuga pelas matas do condado de Chester que completou 12 dias nesta segunda-feira (11).

Apesar do efetivo de mais de 300 homens, com helicópteros e cães farejadores, segundo a Procuradoria do condado, o brasileiro ainda não foi recapturado.

No entanto, nesses dias, ele foi avistado por moradores ou filmado por câmeras de segurança em diversos locais, fazendo com que as forças de segurança se deslocassem em vão de um local para o outro.

Confira abaixo as 11 vezes em que isso aconteceu nesse período.

Danilo Cavalcante começa a escalar a parede para fugir do presídio na Pensilvânia, dia 31 de agosto - Chester County District Attorney via Facebook/Handout via Reuters

Quinta-feira (31.ago)

Pouco menos de uma hora após a fuga do presídio do condado de Chester, na Pensilvânia, Cavalcante foi visto caminhando na Wawaset Road, na cidade de Pocopson Township, por volta das 9h40. Naquele momento, ele ainda não era procurado, uma vez que demorou cerca de uma hora para a segurança da prisão se dar conta da fuga e acionar a polícia.

Sexta-feira (1º.set)

Por volta de 1h43 (horário local) da madrugada seguinte, uma câmera de vigilância instalada no quarteirão 1800 da Lenape Road, na cidade de Pocopson, a 2.400 m da prisão, fez imagens de Cavalcante passando por entre árvores de um jardim.

Às 23h45 do mesmo dia, o morador Ryan Drummond ligou para a polícia afirmando que Cavalcante estava dentro de sua cozinha. O dono da casa disse que, quando piscou as luzes do quarto onde estava, no primeiro andar, Danilo teria feito o mesmo na cozinha, mostrando que estava observando. Ele teria saído da casa levando uma maçã, um pêssego, ervilhas e, segundo Drummond, até uma faca. Ele fugiu antes de a polícia chegar.

Domingo (3.set)

Três dias depois foi quando a polícia esteve mais perto de prender o brasileiro. Segundo as autoridades do condado, um policial estadual viu Cavalcante a distância na tarde do domingo, o perseguiu, mas acabou perdendo-o de vista.

Imagem do brasileiro feita por uma câmera instalada em uma cerca do jardim botânico Longwood Gardens, no Condado de Chester (EUA) - Procuradoria Distrital do Condado de Chester

Segunda-feira (4.set)

Por volta das 18h da segunda-feira, moradores da região relataram à polícia terem avistado o brasileiro, porém ele não foi encontrado.

Poucas horas depois, uma câmera instalada em uma cerca do jardim botânico Longwood Gardens, no extremo sul do perímetro estabelecido para as buscas no Condado de Chester, fez imagens de Cavalcante caminhando no sentido norte às 20h21 e voltando pelo mesmo caminho às 21h33.

Quinta-feira (7.set)

Na quinta, Cavalcante foi visto novamente perto de Longwood Gardens pouco antes do meio-dia do horário local, segundo o tenente-coronel da Polícia Estadual da Pensilvânia, George Bivens. Este local era próximo de onde o brasileiro foi filmado na segunda-feira.

Sexta-feira (8.set)

De acordo com comunicado da Polícia Estadual da Pensilvânia, o brasileiro teria sido visto por moradores mais duas vezes na sexta-feira, dentro do perímetro que estava sendo vasculhado. Mas novamente fugiu das forças policiais.

Danilo foi filmado já sem barba e vestindo roupas novas após mais de uma semana de sua fuga do presídio na Pensilvânia, nos EUA - Procuradoria Distrital do Condado de Chester

Sábado (9.set)

No sábado, Cavalcante teria roubado uma van e dirigido para uma região perto de Phoenixville, ao norte de onde estava anteriormente, onde teria pedido ajuda a dois brasileiros com os quais havia trabalhado no passado. Segundo a Justiça americana, os dois confirmaram terem sido procurados, mas não estavam em casa no momento da visita. Um deles chegou a falar com Cavalcante via interfone e, na outra residência, uma mulher o reconheceu e chamou a polícia.

Com as imagens obtidas pelo interfone, a polícia verificou que o brasileiro havia mudado sua aparência: fez a barba e o bigode e usava roupas novas, com uma blusa verde com capuz, boné de beisebol preto, calça verde-escura e sapatos brancos.