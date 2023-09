Torcedor do São Paulo morre durante comemoração no entorno do Morumbi

São Paulo

Um torcedor do São Paulo de 32 anos morreu durante as comemorações pelo título da Copa do Brasil no entorno do estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, zona oeste de São Paulo, na noite deste domingo (24).

Conforme a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais militares que atuaram na segurança do jogo entre São Paulo e Flamengo foram acionados para controlar um tumulto logo após o fim da partida nas proximidades do estádio. Na sequência, o homem foi encontrado caído com um ferimento na cabeça.

Torcedores do São Paulo durante partida pelo Campeonato Brasileiro de 2017 - Rivaldo Gomes - 27.mai.23/Folhapress

Não foram divulgados mais detalhes sobre a vítima ou sobre o que teria acontecido.

O torcedor foi levado para o pronto-socorro do Hospital Municipal do Campo Limpo, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado como homicídio na Drade (Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva) e é investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa).