Treze são presos em operação da PF contra o jogo do bicho no Rio

Rio de Janeiro

Treze pessoas foram presas, nesta sexta-feira (1º), numa operação da Polícia Federal e Ministério Público do Rio de Janeiro contra o jogo do bicho. Entre eles está o bicheiro Ailton Guimarães Jorge, conhecido como Capitão Guimarães. A reportagem não conseguiu o contato com a defesa dele.

Além das prisões, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão. Na ação, a Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 1 milhão em espécie.

Polícia Federal e Ministério Público prendem 13 pessoas em operação contra o jogo do bicho no Rio de Janeiro - Reprodução /Polícia Federal

Os mandados foram cumpridos em municípios do Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Os endereços alvos eram ligados aos integrantes da organização criminosa, que já tinham sido denunciados pelo Ministério Público.

Os presos são suspeitos de homicídios, corrupção passiva e porte ilegal de arma de fogo. Segundo a Polícia Federal, eles fazem parte do grupo comandado por Guimarães.

O bicheiro é investigado por ter um monopólio de pontos do jogo do bicho e bingos na Ilha do Governador, na zona oeste do Rio, Niterói, São Gonçalo e no Espírito Santo.

Guimarães já tinha sido preso em dezembro do ano passado, sob suspeita de homicídio. Ele estava em prisão domiciliar. A operação desta sexta-feira é um desdobramento dessa investigação.

A ação contou com cem policiais federais e teve o apoio da Corregedoria da Polícia Militar do Rio.

Guimarães é figura presente no Carnaval carioca. O bicheiro foi presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) de 1987 a 1993 e de 2001 a 2007.