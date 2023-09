Vídeo de jovens fumando maconha em soprador de folhas é antigo e não foi gravado na UFPA

São Paulo

São falsas as postagens que afirmam que imagens de jovens fumando grande quantidade de maconha em um soprador de folhas foram gravadas na UFPA (Universidade Federal do Pará). Como verificado pelo Comprova, é possível perceber que as pessoas na filmagem não conversam em português, mas em inglês e espanhol. A universidade confirmou que as imagens não foram gravadas na instituição. "O vídeo não procede. A filmagem não ocorreu nas dependências da UFPA", diz nota enviada ao Comprova.

Também é falsa a informação em texto aplicada sobre o vídeo que sugere que o STF (Supremo Tribunal Federal) liberou as drogas. Em agosto deste ano, cinco ministros votaram pela descriminalização do porte de maconha para consumo próprio e um votou contrário a este entendimento. O pedido de vista do ministro André Mendonça suspendeu o julgamento. O vídeo é antigo e há registros dele na internet por, pelo menos, dez anos.

De todo modo, a Corte, neste caso, não discute a descriminalização de todas as drogas em qualquer quantidade, e sim do porte da maconha para consumo próprio e a distinção entre usuário e traficante. Pelos parâmetros sugeridos pelo ministro Alexandre de Moraes, seriam consideradas usuárias as pessoas flagradas com 25 a 60 gramas de maconha ou que tenham seis plantas fêmeas. O julgamento ainda não foi concluído.

Captura de tela de antigo vídeo de jovens fumando maconha em soprador de folhas - Reprodução/X

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

A reportagem entrou em contato com o responsável pelo post investigado, mas não obteve retorno até a publicação desta checagem.

Por que investigamos

O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas e eleições no âmbito federal e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984. Sugestões e dúvidas relacionadas a conteúdos duvidosos também podem ser enviadas para a Folha pelo WhatsApp 11 99486-0293.

Leia a verificação completa no site do Comprova.