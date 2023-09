Vídeo não mostra Putin criticando Lula após encontro com Zelenski

São Paulo

É falso que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tenha criticado Lula (PT) durante entrevista a uma emissora de TV por conta do encontro no dia 20 de setembro de 2023 entre o presidente brasileiro e o ucraniano Volodimir Zelenski.

Um vídeo com uma narração em português que viralizou nas redes sociais mostra, como verificado pelo Projeto Comprova, uma entrevista de Putin à emissora norte-americana CNBC em 13 de outubro de 2021, quase dois anos antes do encontro entre Lula e Zelenski. Putin não menciona nenhum dos dois presidentes em qualquer trecho da entrevista, que dura pouco mais de 20 minutos.

Os presidentes do Brasil e da Ucrânia se reuniram em 20 de setembro de 2023, em Nova York, nos Estados Unidos, onde estavam para participar da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas). A reportagem não localizou qualquer registro na imprensa sobre supostas críticas de Putin ao encontro entre os dois.

Lula cumprimenta Volodimir Zelenski em encontro em Nova York - Ricardo Stuckert/Presidência da República - 20.set.2023/Reuters

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Não foi possível contatar o perfil responsável pela publicação no TikTok porque não há possibilidade de enviar mensagens entre usuários que não se seguem mutuamente. Já o vídeo publicado no X foi retirado do mesmo perfil que publicou o conteúdo no TikTok.

