Confira os 20 municípios com mais velhos, jovens, homens e mulheres

São Paulo

Dos 20 municípios com mais mulheres proporcionalmente, a metade é formada por capitais. Dos 20 com mais homens, apenas três não são municípios paulistas. Todos os 20 municípios com mais jovens ficam na região Norte do país. E apenas um município que não é do Rio Grande do Sul está na lista dos 20 com mais pessoas de 65 anos ou mais.

Uiramutã, em Roraima, é o município com a maior proporção de jovens do país: 49,27% da população - Carina Furlanetto/stock.adobe

Confira abaixo as quatro listas de acordo com o Censo Demográfico 2022, divulgado nesta sexta-feira (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).