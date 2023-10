Greve no metrô e na CPTM divide a opinião de passageiros

São Paulo

A greve no sistema de transporte sobre trilhos de São Paulo divide a opinião de quem depende do funcionamento dos trens e do metrô para chegar ao trabalho.



Próximo às escadas rolantes que dão acesso à estação Corinthians-Itaquera, da linha 3-vermelha do metrô, o conferente de logística José Rosimar da Silva 45, ouvia o discurso de militantes contra a privatização de empresas públicas pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos). "A greve atrapalha sim, mas concordo com a reivindicação", disse ele, que avaliava maneiras de chegar ao trabalho, em Embu das Artes.

Estação Corinthians-Itaquera, na zona leste de São Paulo, com portões fechados devido à greve - Bruno Santos/ Folhapress

"Se estão reivindicando, deve ser porque [a privatização] é ruim para o povo", opinou a auxiliar de limpeza Viviane Pinheiro, 38. Por outro lado, ela disse que não concorda completamente com a greve, pelas dificuldades criadas à população que depende do transporte público.

"Eu ouvi dizer que ia ter greve, sim, mas a gente não pode parar, o patrão não quer saber", queixava-se o carpinteiro José Avelar, 57, diante do portão metálico que bloqueava o acesso às catracas da estação Corinthians-Itaquera. Ele se disse favorável à privatização do transporte sobre trilhos e contou que tem como referência de qualidade a linha 4-amarela, de administração privada. "Funciona muito melhor e a gente não fica sujeito a esse tipo de paralisação."

O jardineiro Alex Nascimento, 46, compartilha da opinião. "Acho melhor porque não precisa fazer concurso público para conseguir emprego", disse ele, que foi até a estação, mesmo sabendo da greve, para fotografar o portão fechado e mandar para o patrão.

O operador de máquinas Djalma Bessa, 46, afirmou que, apesar do inconveniente, é a favor do movimento grevista. "Por mim poderia ter mais força. É o único jeito de chamar a atenção".

Já o ajudante de obras Otoniel Neto, 43, discorda da paralisação, embora considere válida a pauta. "Deviam fazer outro tipo de protesto, porque o transporte parado prejudica muita gente".

Do outro lado da cidade, no Jabaquara, as opiniões também eram divergentes no início da manhã.

Para a auxiliar de enfermagem Maria Aparecida Utuari, 62, privatizar seria uma forma de evitar a paralisação do transporte. Ela voltava para casa após a jornada noturna de trabalho. "Estamos cansados disso, a gente depende do transporte. Moro em Poá e não sei como fazer para chegar em casa."

Também da área de saúde, Gecilene Miranda, 26, afirmou que ainda não formou opinião porque não há informações sobre o que será melhorado. "Não sabia da motivação da greve. Tudo tem seus prós e contras, mas ainda não sabemos como vai ser."

Movimentação de usuários no Terminal Jabaquara, na zona sul de São Paulo - Rubens Cavallari/Folhapress

A técnica de enfermagem mora em Diadema, na Grande São Paulo, e aguardava um carro de aplicativo chamado pela empresa, que pagaria o transporte até o local de trabalho, na região da estação Trianon-Masp da linha 2-verde, uma das paralisadas.

A vigilante Vegistra Beltrão, 59, defende a privatização do serviço. Às 8h, ela esperava uma carona da empresa na saída da estação Jabaquara. "Entro às 7h40, e ainda estou aqui. Acho que tem que ser privatizado sim, porque quando você tem problema com a máquina na hora de passar o bilhete, mesmo com crédito, eles mandam ligar na empresa do cartão ou comprar bilhete."

A carona da empresa deixará Vegistra na área da Santos-Imigrantes, na linha 2-verde do metrô. Ela não sabe como vai ser a volta para casa, em Santo André.