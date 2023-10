São Paulo

Ana Lucia Taebi Gomes era chamada de Tutty pelos amigos e familiares —muitos nem sabiam seu nome verdadeiro. Fã de rock, ela acompanhava suas bandas favoritas fielmente.

Em julho, esteve no show do Titãs e já tinha garantido seus ingressos para o show da banda que acontece novamente em dezembro, no Allianz Parque, em São Paulo.

Apesar de ouvir e ir aos shows de outras bandas, a sua favorita era Velhas Virgens. "A banda tem 36 anos e não me lembro de estar no palco e não ver a Tutty no meio da galera", diz o vocalista e baixista da banda Paulo de Carvalho, o Paulão.

Ele recorda que ela esteve em shows longe de São Paulo e era comum tê-la no camarim e nos churrascos da banda.

Ana Lucia Taebi Gomes (1977 - 2023) - Arquivo Pessoal

Tutty morreu no início de setembro, aos 46 anos, em decorrência de uma parada cardíaca. Durante o velório, ela usava uma camiseta da banda predileta.

"É um buraco que ficou no nosso coração", diz Paulão, considerando que ela foi parceira dos músicos por mais de 20 anos. "Vai ser difícil olhar para as pessoas durante os shows e não vê-la."

O baixista afirma que Tutty esteve ao lado da banda durante diferentes momentos tanto da vida dela como do grupo musical. "Foi uma apaixonada pelo som da banda e pelo rock'n roll, o que é cada vez mais raro hoje em dia."

A irmã Noeli conta que a paixão por música surgiu desde os 10 anos por influência do irmão mais velho, Maurício, e desde então já era fã de rock.

Além do estilo musical, também somava outros amores, como a saga de "Star Wars", "Supernatural" e "Walking Dead". Além de séries e filmes, ela nutria uma paixão por livros. Por isso, estudava biblioteconomia e adorava trabalhar na área no Colégio Miguel de Cervantes.

"Ela estava vivendo seu melhor momento, tinha um coração muito grande e foi isso que a levou", lamenta Noeli, explicando que a irmã sofria de insuficiência cardíaca e, por isso, tinha parado de fumar e estava cuidando da saúde.

Ela ainda se dividia como cuidadora de idosos e, como tia, também era a maior fã da sobrinha Ana Beatriz. Tutty fazia questão de prestigiar todos seus feitos, como as apresentações de teatro até ela se tornar atriz e professora de arte.

"Ela era muito autêntica, amorosa, parece que tudo lembra ela", diz a irmã. Tutty deixa a irmã Noely, o irmão Maurício e a sobrinha Ana Beatriz.

