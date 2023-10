São Paulo

Em mais de 50 anos, Angela Nader Sarquis, conhecida como Ginha Nader ou Tia Ginha, tornou-se referência na América Latina quando o assunto eram o universo Disney e seus parques temáticos de fantasia de Mickey Mouse, Pato Donald, Pateta e companhia.

Tudo começou em 1967, quando seu marido, Nicolau, morreu, deixando-a com três filhos para criar aos 27 anos. Ela costumava contar que, naquela época, teve uma inspiração: "Vá para a Disneylândia". Foi então que começou a pesquisar sobre a vida de Walt Disney.

Conversando com o proprietário de uma agência de viagens, ele sugeriu que ela formasse grupos para conseguir realizar seu desejo de ir à Disney com seus filhos. Ela aceitou a sugestão e começou a trabalhar. Em janeiro de 1972 ela levou o primeiro grupo, com apenas cinco passageiros. No segundo já foram 18, e no terceiro o número chegou a 150. A partir de então, ela passou a ser procurada e nunca mais parou. Por fim, criou a própria agência de turismo para organizar os passeios e, em 2011, calculou que já havia superado as cem viagens aos parques.

Angela Nader Sarquis (1939 - 2023) - Reprodução Facebook

Durante todo esse tempo, Ginha nunca parou de estudar o universo Disney e chegou a fazer cinco treinamentos na Universidade Disney, o centro de excelência da empresa. Em seu acervo particular, ela acumulou mais de mil títulos sobre o assunto, sendo mais de 400 livros —sete escritos por ela própria, como "A Trilogia Walt Disney Um Século de Sonho", "O Guia dos Guias de Orlando", "Walt Disney Prazer em Conhecê-lo" e "A Magia do Império Disney". Ela queria que tudo fosse disponibilizado para pesquisa pública em uma biblioteca com seu nome.

Um episódio que ajudou a divulgar suas viagens à Disney foi sua participação no programa "Show Sem Limite", da TVS (atual SBT), em 1983, apresentado por J. Silvestre. Ela venceu a competição de perguntas e respostas sobre a Disney, que durou seis meses. Com a premiação, levou 11 crianças carentes para conhecer o Disney World, em Orlando (EUA).

Com sua experiência como empreendedora, Ginha Nader também se tornou palestrante, treinando agentes de turismo em todo o país. E, na década de 1980, criou o primeiro curso de promotores de vendas e guias de Orlando para os agentes de viagens do Brasil, atividade na qual se tornou uma referência para o turismo nacional.

Por ter feito tanto pela Disney, Ginha Nader é a única pessoa do país a ter seu nome gravado na Calçada da Fama do Walt Disney World. E, desde 2006, também tornou-se acionista da empresa.

"Ginha nunca perdeu a humildade e a força de seguir em frente. Ela foi a prova real que se você pode sonhar você pode realizar, lema cunhado pelo próprio Disney", diz Andréa Nakane, que fez sua dissertação de mestrado com foco na gestão Disney e foi ajudada por Ginha. "Ela foi de uma generosidade ímpar, me recebeu em seu lar e com entusiasmo dividiu seu vasto conhecimento sobre a Walt Disney, objeto foco de meu trabalho."

Ginha Nader morreu no último domingo (15), aos 83 anos. Ela completaria 84 nesta terça (17). Deixa os três filhos e sete netos.

