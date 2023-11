Após quase 48 horas, estado de SP ainda tem 1,2 milhão de endereços sem energia elétrica

São Paulo

Novo balanço divulgado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) neste domingo (5) mostra que, quase 48 horas após o temporal que atingiu o estado, São Paulo ainda tem quase 1,2 milhão de endereços sem energia elétrica.

A maior parte deste contingente está na capital, onde estão sem energia mais 1 milhão de unidades consumidoras, termo utilizado pela agência reguladora para definir os endereços residenciais, comerciais e industriais.

Ainda conforme dados da agência, a concessionária Enel conseguiu até agora resolver o problema de pouco mais da metade dos endereços sem energia desde a tarde sexta (3). Havia 2,1 milhões de unidades sem luz, agora são 1.022.065.

Árvore caída após chuva forte em São Paulo no cruzamento das ruas Carlos Weber com Brentano, na Vila Leopoldina - Roberto Dias/Folhapress

No balanço divulgado na tarde de sábado, a Aneel apontava que 3,7 milhões de endereços, em algum momento, tiveram o serviço de energia afetado pela chuva. No levantamento deste domingo, o total foi atualizado para 4,1 milhões. Os novos números se alinham mais com os apresentados pela Enel.

Na região atendida pela CPFL, que atende cidades do interior do estado, 90% das unidades que estavam sem energia foram normalizadas. Até a manhã deste domingo, ainda restavam 110 mil unidades sem energia, ante do 1 milhão inicial.

Na tarde desta segunda (6), o diretor-geral da agência, Sandoval Feitosa, deve ser reunir com representantes das distribuidoras de energia e do Executivo municipal para "discutir ações futuras e medidas preventivas para deixar a rede de distribuição menos vulnerável aos eventos climáticos".

O encontro será na sede da prefeitura da capital.

Clientes interrompidos Restabelecidos Sem energia % restabelecido ENEL SP 2.100.000 1.077.935 1.022.065 51% CPFL 1.050.000 940.000 110.000 90% ELEKTRO 320.430 301.204 19.226 94% EDP SP 502.000 462.000 40.000 92% ESS 194.000 191.300 2.700 99% Total 4.166.430 2.972.439 1.193.991 71%

Fonte: Aneel, em levantamento feito às 11h