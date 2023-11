São Paulo

O temporal que atingiu São Paulo na tarde desta sexta-feira (3), além de estrago, provocou uma enxurrada de memes, especialmente com críticas à Enel, empresa privada que administra a distribuição de energia em municípios da Grande SP.

Meme ironiza atendimento da Enel durante queda de energia em SP após fortes chuvas - Reprodução/Twitter

Com ventos de 100km/h, a tempestade causou três mortes no estado e derrubou árvores e muros, além de proporcionar as quedas de luz.

A chuva atingiu a capital, o interior e o litoral de SP. No início da noite, o RJ também registrou tempestades, e a Defesa Civil do RS emitiu alerta de inundanção por conta dos temporais no Sul do país.

Abaixo, uma seleção das reações ao temporal nas redes sociais:

A energia caiu em diversas regiões da cidade. Nas redes, a Enel não foi perdoada:

Além das reclamações sobre a queda de luz, tuiteiros (ou xzeiros) criticaram o atendimento da companhia:

Bairros de São Paulo completaram cinco horas sem luz na noite desta sexta.

Além de rasgar parte da cobertura de Interlagos durante o treino para o GP de domingo, a chuva serviu de pretexto para um "hater" espinafrar o piloto Max Verstappen:

No Rio, teve quem comemorasse o temporal por hipoteticamente encharcar os argentinos que invadiram Copacabana para a final da Libertadores, que acontece neste sábado (4).

Um torcedor do Fluminense viu a chuva como um bom presságio:

Sobrou até para o Morumbi:

Depois do temporal, o céu chamou atenção: