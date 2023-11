Assalto em praia de Salvador causa tumulto neste feriado

Salvador

Um assalto causou tumulto na praia de Jaguaribe, em Salvador, nesta quinta-feira (2), durante o feriado de Finados. Quatro banhistas foram assaltados e foram levados três celulares, uma caixa de som, carteiras e uma arma calibre 9 mm.

Em vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ver as pessoas correndo na praia, durante o final da tarde, para fugir dos roubos. Os assaltantes estavam armados.

Ao todo, sete celulares foram apreendidos pelas equipes da Coordenação de Pronto Emprego, do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

Praia de Jaguaribe, em Salvador; ladrões atacaram banhistas neste feriado - Elói Corrêa/Governo da Bahia

Segundo a Polícia Militar da Bahia, as vítimas são alunos-a-oficial (alunos de graduação das polícias militares e corpo de bombeiros). Dois deles estavam em uma barraca da praia, enquanto os outros três tomavam banho de mar quando os bandidos chegaram em uma moto de cor preta, anunciaram o assalto e roubaram os alunos e outros clientes do local.

A guarnição solicitou apoio de guarnições da 15ª CIPM e do Batalhão Especializado de Policiamento Turístico (BEPTur), foram realizadas rondas, mas nenhum suspeito foi localizado. O fato foi registrado na 1ª Delegacia Territorial. A PM-BA segue em busca dos acusados.

Até o momento, ninguém foi preso. Segundo informações da Polícia Civil, imagens das câmeras de segurança da região serão recolhidas para identificação dos suspeitos.

A praia de Jaguaribe é uma das mais procuradas para surfe na capital baiana, sendo uma das mais frequentadas da cidade.

A Bahia enfrenta uma crise na gestão da segurança, tornando-se o estado com maior número absoluto de mortes violentas do Brasil desde 2019, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, divulgado em julho deste ano.

Foram 6.659 assassinatos, segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Desse número, 87 foram latrocínios, quando há roubo seguido de morte.

Os dados apontaram a Bahia como o segundo estado mais letal do país, com taxa de e 47,1 por 100 mil habitantes, atrás somente do Amapá, com e 50,6 por 100 mil.