Bombeiros retomam buscas por homem que caiu com parapente no mar, em Bertioga (SP)

São Paulo

As equipes do Corpo de Bombeiros reiniciaram, na manhã desta sexta-feira, as buscas pelo homem que caiu com parapente no mar. O acidente ocorreu na manhã de quinta (2), na praia da Enseada, em Bertioga (a 103 km da capital paulista).

Nas redes sociais, internautas identificaram o rapaz como sendo o instrutor de trike –ultraleve pendular com capacidade para duas pessoas— Aluísio Paes de Barros Filho, 51. De acordo com as informações que constam em alguns perfis, ele também administrava passeios marítimos, mergulho e pescaria.

A identidade não foi confirmada pelos bombeiros. Nas redes, amigos lamentam o ocorrido.

Praia em Bertioga, no litoral de São Paulo; bombeiros foram alertados de que parapente caiu no mar - Prefeitura de Bertioga

No Facebook pessoal do instrutor, há uma entrevista concedida há poucos dias ao programa Opinião, com transmissão pelo YouTube.

Na ocasião, Filho contou que começou no esporte aéreo em 1995. Até chegar ao trike, passou pelo paraquedismo, balonismo e ultraleve. O rapaz também revelou que já sofreu acidentes, mas por imprudência própria.

Há seis anos, o instrutor saltou da varanda do seu apartamento, no 27º andar, em Ribeirão Preto. O vídeo viralizou e está no canal que o empresário mantém no Youtube.

No ano passado, um instrutor de parapente morreu após uma queda de 15 metros, quando o equipamento em que ele voava foi atingido por uma linha de pipa revestida com cerol.

Na ocasião, José Rocha da Silva, 61, sobrevoava a praia de Indaiá, em Bertioga, no litoral norte de São Paulo.