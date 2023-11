Calor faz animais de zoo de Curitiba ganharem picolés e escola liberar alunos mais cedo na Bahia

Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, Manaus e São Paulo

A onda de calor pelo país, com o segundo dia consecutivo de recorde no consumo de energia, fez curitibanos refrescarem com picolés os animais em zoos, enquanto gaúchos temem chegada de tempestade e baianos comemoram tempo mais ameno e nublado.

No Rio de Janeiro, nesta terça-feira (14), a sensação térmica bateu 58,5°C às 9h15 na estação de Guaratiba, na zona oeste da cidade. É o maior índice já registrado no município desde que o sistema Alerta Rio, da prefeitura, começou a fazer a medição, em 2014.

Mulher se refresca em fonte de água no Rio de Janeiro - Pilar Olivares/Reuters

Na cidade de São Paulo, medição preliminar do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) apontou que a capital paulista teve o segundo dia mais quente do ano, com 37,5ºC às 15h. A temperatura ainda será atualizada e poderá ultrapassar os 37,7ºC da véspera ou o recorde de 37,8ºC, registrado em outubro de 2014.

Em Curitiba, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil emitiu um alerta informando sobre a intensa onda de calor que atinge a capital do Paraná ao longo desta semana. A temperatura está 5°C acima da média para este período do ano, de acordo com a Defesa Civil local.

Por causa do "calorão", animais do zoológico de Curitiba passaram a ganhar picolés —cada bicho recebe um tipo, que pode ser de fruta ou extrato de sangue de carne. A ideia é tentar dar mais conforto térmico para os animais.

O último domingo (12) foi o dia mais quente do ano "em várias cidades" do Paraná, de acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). Os curitibanos enfrentaram um calor de quase 35°C no domingo.

Segundo o Simepar, o calor persiste no Paraná neste início de semana –com 33°C de temperatura máxima em Curitiba nesta terça–, mas o tempo muda, e há risco de temporais em todo o estado ao longo da semana.

"Além deste calor, uma frente fria avança pelo sul do Brasil e, encontrando este ambiente atmosférico muito quente, o risco de temporais fica muito elevado. O tempo fica bastante instável", disse Jacóbsen.

Já no extremo sul, os gaúchos observam as notícias sobre o calor como se vivessem em um país à parte. Em Porto Alegre fazia amenos 23°C na tarde desta terça (14), com céu nublado e umidade do ar de 80%, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A preocupação é com o volume de chuvas, que já é superior ao dobro da expectativa para o mês e deve retornar à metade norte do Rio Grande do Sul neste feriado. A maior parte dos três estados do Sul está em alerta laranja do Inmet indicando perigo de tempestades.

Conforme a MetSul, deve chover mais 99,1 milímetros nos próximos dois dias em Porto Alegre, especialmente nesta quarta (60,6). A chuva constante mantém a tendência dos últimos dois meses. Setembro foi o mais chuvoso da história da capital gaúcha.

Segundo a MetSul, os temporais no sul do Brasil também ocorrem, em parte, por conta da onda do calor, já que ela impede as frentes frias de se dissiparem pelo Brasil e garante energia para que se formem nuvens altas e carregadas.

Fora da área da onda de calor que atinge vários estados brasileiros, a maioria das capitais nordestinas tem clima ameno nesta terça-feira. A exceção Teresina (PI), onde os termômetros marcaram 39ºC mesmo estando fora da chamada zona de perigo.

Salvador registrou clima parcialmente nublado, e temperatura entre 24º e 29º. O movimento foi tranquilo nas principais praias da cidade durante a manhã, quando o céu estava encoberto por nuvens.

No interior, contudo, altas temperaturas castigam áreas do oeste e sudoeste do estado. Estão em alerta cidades como Correntina, Jaborandi, Luís Eduardo Magalhães e São Desidério, onde as temperaturas máximas devem superar 40º.

Vitória da Conquista, cidade conhecida como "Suíça Baiana" pelo clima frio, registrou uma combinação de altas temperaturas e baixa umidade nos últimos dias. O clima favoreceu a ocorrência de focos de incêndio, debelados pela brigada de incêndio municipal.

Em Santa Maria da Vitória (866 km de Salvador), a prefeitura antecipou o horário de encerramento das aulas em meia hora devido ao calor nas últimas semanas, liberando os alunos do turno matutino às 11h30.

Na cidade de Carinhanha, onde as aulas foram suspensas em outubro em função do calor, a prefeitura optou por manter as atividades nesta semana por conta do calendário letivo apertado. Ainda assim, parte das escolas suspendeu o horário do intervalo para liberar os alunos mais cedo.

No Recife, a temperatura máxima é de 31ºC nesta terça, com situação meteorológica típica do mês de novembro. Até o fim de semana, a máxima deve se manter nos 31ºC, com mínima entre 24 e 25. O estado de Pernambuco está fora da onda de calor.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima emitiu um alerta, em vigor desde sábado (11) e até a próxima sexta (17), quanto à umidade relativa do ar no Sertão pernambucano.



O índice deve chegar a valores abaixo de 20% no período. Com isso, a agência recomendou umidificar o ambiente por meio de vaporizadores ou recipientes com água, consumir água, ficar protegido do sol, evitar aglomerações, usar soro fisiológico para olhos e narinas e suspender exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10 e 16 horas.



A maior cidade de Pernambuco na zona contemplada pelo aviso de umidade baixa é Petrolina. No município, a temperatura máxima é de 36 graus nesta terça e pode chegar a 37 graus no feriado da quarta-feira (15).

Em Manaus, a fumaça deu uma trégua desde a onda mais recente, que durou seis dias consecutivos, até o dia 6. A cidade não aparece em nenhuma das manchas de onda de calor e baixa umidade –com grande perigo, perigo ou perigo potencial —elaboradas pelo Inmet.

As temperaturas elevadas são as mesmas de outros dias. Os termômetros marcaram 34ºC em boa parte do dia, e chegaram a 36ºC às 17h. Há previsão de chuvas escassas.