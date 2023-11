Cuiabá se mantém como a capital mais quente do país nesta quarta-feira (15)

São Paulo

Após perder o posto de capital mais quente do país para Teresina (PI) na terça-feira (14), Cuiabá (MT) retomou o topo da lista nesta quarta-feira (15) ao registrar 41,8°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

No entanto, a capital mato-grossense foi apenas a terceira cidade mais quente neste feriado de Proclamação da República, ficando atrás das mineiras Unaí (42,6°C) e Arinos (42,1°C).

Paulistanos tomam sol sob calor de 36,4ºC no parque Augusta, na região central, nesta quarta (15), feriado da Proclamação da República - Zanone Fraissat/Folhapress

Minas Gerais, por sinal, se mantém totalmente dentro da onda de calor que cobre a maior parte do território nacional desde a semana passada. Outros municípios que tiveram temperaturas acima dos 40°C foram Araçuaí (41,2°C) e Januária (40,5°C). A outra foi Padre Ricardo Remetter (MT), com 41,2°C.

A capital Belo Horizonte também manteve o clima abafado, com 36,8°C.

Além de Cuiabá, apenas mais uma capital superou os 40°C: Boa Vista, em Roraima, com 40,6°C. Na sequência ficaram Goiânia (GO), com 39,3°C, Teresina (PI), com 38,9°C, e Palmas (TO), com 38,3°C.

Do outro lado da relação ficaram as capitais da região Sul: Porto Alegre (RS) teve a menor temperatura do dia, com 24,9°C.

A capital paulista também teve um dia bem quente, alcançando 36,4°C antes da chuva que derrubou a temperatura no início da noite.

As cidades do interior do estado, no entanto, seguiram com as maiores temperaturas. Ribeirão Preto abre a lista com 38,3°C, seguida por Bauru (38°C), São Carlos (36,6°C), Campinas (36,5°C) e Sorocaba (36,4°C).