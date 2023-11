Defesa Civil alerta para calor de 39ºC na capital paulista no fim de semana

São Paulo

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta nesta quinta-feira (9) para a onda de calor que vai atingir o estado de sábado (11) a segunda-feira (13), elevando as temperaturas e diminuindo a umidade do ar para níveis alarmantes.

Segundo o órgão do governo estadual, a temperatura na região metropolitana de São Paulo pode chegar aos 39ºC, com sensação térmica de 40ºC e umidade do ar de apenas 30% nos horários mais quentes, o que já provoca danos à saúde das pessoas.

Durante a primeira onda de calor, em setembro, os moradores de rua receberam água da ação da prefeitura na capital paulista - Marlene Bergamo - 19.set.23/Folhapress



Os registros históricos do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura paulista indicam que a maior temperatura absoluta já observada na cidade de São Paulo ocorreu em 27 de setembro de 2004 (ano em que as medições foram iniciadas), quando atingiu 40,4ºC no bairro da Freguesia do Ó, na zona norte.

Já a maior média registrada em 24 horas foi de 37,3ºC, registrada em 2 de outubro de 2020.

Na atual onda de calor, a Defesa Civil prevê temperaturas de 36ºC na Baixada Santista e de 40ºC no litoral Norte. Por estar ao nível do mar, a umidade se mantém elevada: 60% em ambos.

O maior calor, no entanto, será sentido nos municípios do centro e oeste do estado: 42ºC em Presidente Prudente, Marília, São José do Rio Preto e Araçatuba; 40ºC em Araraquara, Bauru, Barretos, Franca e Ribeirão Preto; e 38ºC em Campinas e Sorocaba.

Nessas áreas, a umidade do ar ficará próxima dos 15%, que é um nível quase desértico. Por isso, a indicação é tomar muito líquido e evitar atividades ao ar livre das 10h às 16h.

Por isso, a Prefeitura de São Paulo, a Defesa Civil estadual e a Sabesp realizarão em conjunto ações na capital paulista a partir desta sexta-feira (10), para amenizar o impacto do calor na saúde da população, em especial as pessoas em situação de vulnerabilidade, como moradores de rua, idosos e crianças. No entanto, qualquer pessoa que passar pelas tendas será atendida e poderá descansar no espaço coberto.

Serão distribuídos água, frutas e bonés nas dez tendas da Operação Altas Temperaturas instaladas em todas as regiões da cidade, das 10h às 16h, desta sexta até segunda-feira (13). A Sabesp disponibilizará um caminhão tanque com bebedouro e haverá uma ambulância para atendimento de casos de exposição ao calor.

A ação foi iniciada pela administração municipal em 20 de setembro deste ano. Similar à Operação Baixas Temperaturas, a de altas temperaturas é ativada sempre que os termômetros atingem 32ºC, ou sensação térmica equivalente.

Segundo levantamento do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há quatro meses que a temperatura média do país bate recorde para o período, devido à influência do fenômeno El Niño.

Endereços das tendas

Região Central: praça da República e praça Marechal Deodoro



Região Sul: Santo Amaro (praça Floriano Peixoto, nº 54) e Capela do Socorro (praça José Boemer Roschel)



Região Norte: Santana (avenida Cruzeiro do Sul, nº 3.180) e Vila Maria (praça Novo Mundo)



Região Leste: Guaianases (praça Presidente Getúlio Vargas, s/n), Itaquera (avenida Musgo de Flor com avenida Imperador, embaixo do viaduto Jacu Pêssego) e Mooca (praça Cid José da Silva Campanella)



Região Oeste: Lapa (rua do Curtume, s/n – esquina com Guaicurus)