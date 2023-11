DER vai implantar 649 novos radares nas rodovias de São Paulo

São Paulo

As rodovias de São Paulo receberão 649 novos radares no primeiro semestre de 2024. Além de multas por excesso de velocidade, os novos equipamentos farão leitura automática de placas e terão capacidade de verificar se o veículo tem queixa de furto ou roubo e pendências administrativas.

O edital de licitação para contratação de serviços de fiscalização do controle de velocidade nas rodovias estaduais foi lançado no último dia 25 pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem), órgão vinculado à Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Radar instalado na Rodovia dos Imigrantes - Eduardo Knapp - 11.jun.2019/Folhapress

O investimento nos novos equipamentos é previsto em R$ 196,8 milhões e a instalação deve ocorrer ainda no primeiro semestre de 2024.

Mais modernos, os novos radares também farão a contagem de veículos, com capacidade de transmissão das informações em tempo real para o DER.

O DER tem 12,2 mil quilômetros de rodovias sob sua gestão. Outros nove 9.000 são administrados por concessionárias.

Segundo o DER, atualmente, as rodovias sob sua jurisdição não possuem equipamentos fixos em operação, portanto todos os 649 locais estabelecidos no edital são novos pontos avaliados previamente.

Os radares serão instalados em cidades das seguintes regionais: Campinas, Itapetininga, Bauru, Araraquara, Cubatão, Taubaté, Assis, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Paulo, Araçatuba, Presidente Prudente, Rio Claro, e Barretos.

O edital pode ser consultado no site do DER e as propostas e documentação das empresas interessadas em participar serão recebidas até as 10h, do dia 8 de janeiro de 2024.