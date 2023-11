Ex-lutador é condenado a 14 anos de prisão por feminicídio em São Paulo

São Paulo

O ex-lutador Luis Paulo Lima dos Santos foi condenado a 14 anos de prisão por feminicídio, ocultação de cadáver e falsidade ideológica em júri popular realizado nesta terça-feira (21) na 4ª Vara do Júri da Capital, na Barra Funda, em São Paulo.

Ele está preso desde novembro do ano passado pelo feminicídio contra a esposa, a professora Ellida Tuane Ferreira dos Santos, assassinada a tiros aos 26 anos. O ex-lutador usou um carrinho de compras para remover o corpo da vítima do apartamento em que moravam, na Vila Matilde, zona leste de São Paulo.

Santos alegou legítima defesa e, por decisão da juíza Juliana Dias Almeida, que conduziu o julgamento, continuará preso após a condenação, sem direito a recorrer em liberdade.

Luis Paulo Lima dos Santos sai de delegacia em São Paulo após ser preso por feminicídio, em novembro de 2022 - Reprodução/TV Globo

"Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, tendo agora sido condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado, nada há a justificar sua soltura, motivo pelo qual mantenho a prisão preventiva", afirmou a juíza.

Imagens que fizeram parte das investigações mostram Ellida no dia 4 de novembro de 2022 chegando sozinha no apartamento onde vivia com o marido e o filho de seis meses.

No dia seguinte, por volta das 21h, o ex-lutador aparece no saguão do prédio, pega um carrinho de compras vazio e leva ao apartamento. Minutos depois, entra no elevador com o carrinho coberto por lençóis.

Segundo o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), o corpo da professora foi colocado dentro de um carro e encontrado no dia seguinte em um córrego em Itaquera, também na zona leste da capital.

Santos chegou a registrar um boletim de ocorrência relatando o falso desaparecimento da esposa.

FEMINICÍDIO

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de mortes de mulheres por razões de gênero cresce ininterruptamente no Brasil desde 2019.

Os registros de feminicídios cresceram 2,6% no Brasil no primeiro semestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 722 mulheres assassinadas no país, contra 704 nos primeiros seis meses de 2022.

Um homicídio doloso, quando há intenção de matar, é qualificado como feminicídio quando decorre de violência doméstica e familiar em razão da condição feminina, e em razão de discriminação à mulher, ou de menosprezo à condição feminina.

SAIBA COMO DENUNCIAR CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER - LEI MARIA DA PENHA