Ibirapuera e outros nove parques são fechados após temporal em SP

São Paulo

Após temporal que atingiu São Paulo, a prefeitura fechou os parques Ibirapuera, do Carmo, Nabuco, Santo Dias, Morumbi Sul, Vila dos Remédios, Guarapiranga, Aclimação, Previdência e Eucaliptos ficarão fechados neste sábado (4).

A gestão municipal não informou qual a previsão de reabertura dos locais e disse que eles ficarão interditados "até o restabelecimento das condições". O restante dos parques administrados pela prefeitura estão sendo avaliados.

Árvore de grande porte caiu e atingiu três carros no cruzamento da Avenida Rouxinol com a Rua Gaivotas, em Moema, na tarde desta sexta-feira (3) - Bruno Santos/Folhapress

Entre os parques administrados pelo governo do estado de São Paulo, apenas a trilha do Parque Ecológico do Tietê, na zona leste, está fechado neste sábado (4). A interdição do local tem como objetivo o acompanhamento dos danos nas árvores para garantir a segurança dos usuários.

Outros parques administrados pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística estão abertos, apesar dos danos causados pela chuva. A pasta afirma que a CPP (Coordenadoria de Parques e Parcerias) atuou na manhã deste sábado para a retirada das árvores de grande porte de caíram nas última horas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, houve mais de 1.300 chamadas para quedas de árvores após as fortes chuvas em todo o estado, sendo que quase metade foi na capital.

A secretaria alerta para que os usuários que forem aos parques não fiquem embaixo de árvores, uma vez que o solo permanece encharcado.

De acordo com a Defesa Civil, as chuvas provocaram a morte de ao menos seis pessoas. As vítimas foram atingidas por árvores ou muros que caíram durante a chuva na capital, em Osasco e Santo André, na região metropolitana, e em Limeira e Suzano, no interior.

Os ventos passaram de 150 km/h em Santos, no litoral paulista, segundo dados da Praticagem de São Paulo. Algumas regiões do estado completaram mais de 20 horas sem energia elétrica. A capital paulista e cidades do interior amanheceram com dezenas de árvores caídas nas ruas.