Não existe nova lei que obrigue motorista a pagar pensão por invalidez em casos de acidentes

São Paulo

Vídeo que circula nas redes sociais engana ao afirmar que "nova lei" obriga o motorista ou o dono do carro causador de acidentes de trânsito a pagar pensões por invalidez às vítimas.

Como verificado pelo Comprova, a responsabilidade pelos pagamentos de pensões por invalidez ou por morte em casos de acidente de trânsito seguem sendo do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O que ocorre é que o órgão pode entrar com uma ação contra o motorista, caso fique comprovada sua culpa, para o ressarcimento dos cofres públicos com o pagamento dos benefícios às vítimas. Nem o motorista nem o dono do veículo fazem pagamentos de pensões previdenciárias diretamente às vítimas.

Além disso, há uma diferença entre o pagamento de benefícios previdenciários e processos por responsabilidade civil. Vítimas de acidentes podem processar os causadores dos acidentes na esfera civil, em busca de indenizações.

Veículos destruídos após colisão em São Paulo - Syro Maiuri Teixeira da Silva/Arquivo pessoal

Enganoso, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

