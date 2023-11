PF faz nova operação contra milícia no Rio de Janeiro; 5 já foram presos

São Paulo

A Polícia Federal junto com o Gaeco (Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado) realizam mais um fase de operação para desarticular grupo de milicianos que dominam a comunidade de Rio das Pedras, zona oeste do Rio de Janeiro.

Cerca de 80 policiais federais cumprem 28 mandados, sendo 13 de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada do TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), em diversos endereços no Rio de Janeiro e nas cidades de Saquarema e Angra dos Reis.

Carcaças de ônibus queimados na empresa Jabor, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os coletivos foram incendiados por milicianos após a morte do número dois do comando da milícia - Eduardo Anizelli - 24.out.2023/Folhapress

Ontem, a operação já prendeu na Barra da Tijuca, zona oeste, dois suspeitos de liderarem a milícia. Além deles, três homens que faziam a segurança dos alvos foram presos em flagrante: dois policiais militares da ativa e um militar da reserva do Exército.

Um dos presos, segundo a polícia, é Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, 26, que seria o alvo dos traficantes que executaram, por engano, os médico Perseu Ribeiro Almeida, com outros dois colegas, entre eles, Diego Ralf de Souza Bomfim, 35, irmão da deputada federal Sâmia Bomfim, e Marcos de Andrade Corsato, 62, em um quiosque, na Barra da Tijuca, em 5 de outubro, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro.

Taillon foi condenado em julho do ano passado por organização criminosa, ele estava em liberdade condicional desde setembro.

Miliciano Taillon de Alcântara Pereira Barbosa (à esquerda), seria o alvo e teria sido confundido com o médico Perseu Ribeiro Almeida, (à direita) assassinado - Reprodução/TV Globo

Segundo a PF, a investigação começou em dezembro de 2021, após a prisão em flagrante de um homem responsável pela contabilidade e gerência da milícia no interior da comunidade de Rio das Pedras. Ao todo, 17 integrantes da quadrilha já foram denunciados pelo Ministério Público.

Os investigados, diz a PF, responderão pelos crimes de organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro, além de eventuais outros crimes que possam surgir após a deflagração da operação.