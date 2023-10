Temporal provoca desabamentos e deixa ruas alagadas na região serrana do Rio

Rio de Janeiro

As cidades de Petrópolis e Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, entraram em estágio de atenção por causa da forte chuva que atingiu os municípios na tarde desta terça-feira (31).

De acordo com a Defesa Civil de Teresópolis, foram registrados dois desabamentos, um deslizamento de terra que atingiu uma garagem e pelo menos cinco quedas de muros e barreiras. Há alagamentos em pelo menos nove áreas.

No bairro Pimentel, um imóvel desmoronou deixando sete adultos e quatro crianças desalojadas. Não há informação de feridos.

O maior acumulado de chuva em seis horas foi registrado em Parnaso, com 124,2 mm. Houve transbordo de rios nos bairros Parque Ingá e Barroso, Carlos Guinle, Soberbo, Alto, Nossa Senhora de Fátima, Bom Retiro, Vázea e Agriões.

Temporal que atingiu Teresópolis, na região serrana do Rio, deixou ruas alagadas e as principais vias de acesso ao município interditadas na terça-feira (31) - Reprodução/O Dia

De acordo com a concessionária Eco Rio Minas, um trecho da BR-116 entre o Rio de Janeiro e Teresópolis, foi fechado por causa da chuva. No km 107, sentido Teresópolis, e no km 93, sentido Rio, as vias estavam interditadas, sem previsão de liberação.

A chuva também afetou o sistema de transporte público, causando transtornos para quem tentava voltar para casa. A Viação Dedo de Deus, em Teresópolis, suspendeu temporariamente a circulação das linhas devido ao alagamento das vias.

"O setor de operações está monitorando a situação das ruas para o retorno da circulação dos ônibus tão logo haja condições de tráfego e segurança", informou.

Em Petrópolis, um ônibus da empresa Petro Ita, que faz a linha 437, ficou pendurado sobre o terreno de uma casa. O Setranspetro, sindicato da categoria, disse que a falta de qualidade viária no trecho interferiu na manobra. Informou ainda que ninguém ficou ferido.

Ainda na cidade, a Defesa Civil emitiu um alerta via SMS e acionou sirenes do Centro Histórico da cidade para alertar os moradores sobre o risco de inundação, o que acabou ocorrendo mais tarde.

Houve aumento no nível do rio Quitandinha e o trânsito precisou ser interrompido na Rua Coronel Veiga. Por volta das 17h, no entanto, a via foi liberada.

Às 20h55, a Concer informou que os km 93 e 99 da subida da serra de Petrópolis foram totalmente liberados após funcionarem apenas em meia pista devido a um deslizamento de terra de pequeno porte. Mais cedo, os condutores que precisavam passar pela região enfrentaram dificuldades.

O município contabilizou cinco registros de ocorrências até às 18h desta terça-feira (31) por conta das chuvas. Todas as ocorrências registradas foram sem gravidade e não houve vítimas, de acordo com a Defesa Civil.

O órgão pede para que a população fique atenta aos alertas via SMS e sirenes. Em caso de emergência, a orientação é ligar para o 199.

Em todo o estado, o Corpo de Bombeiros atendeu mais de 30 ocorrências relacionadas às chuvas. A Defesa Civil estadual informou que agentes estão em contato permanente com as prefeituras.