Pinheiros tem sensação térmica de 40,2°C, a mais alta de São Paulo

São Paulo

Quem mora ou trabalha em Pinheiros sofreu com o calor desta terça-feira (14). No bairro da zona oeste de São Paulo foi registrada sensação térmica de 40,2ºC, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo.

De acordo com o órgão municipal, foi a maior sensação térmica do município –a estação meteorológica de Pinheiros registrou 38,6ºC de temperatura máxima às 15h10 desta terça.

Rua de Pinheiros, bairro da zona oeste de São Paulo, que teve a maior sensação térmica calculada pelo CGE, da Prefeitura de São Paulo, nesta terça-feira (14) - Adriano Vizoni - 21.jul.23/Folhapress

A temperatura oficial na cidade é medida pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e pode divergir dos dados apontados pelas 33 estações meteorológicas do CGE espalhadas por todas as regiões da cidade.

Resultado parcial do instituto apontou que a capital paulista teve o segundo dia mais quente do ano nesta terça. Segundo medição da estação automática no mirante de Santana, na zona norte, a temperatura máxima chegou a 37,5ºC por ás 15h.

A medição ainda seria atualizada com dados da estação convencional, que faz a aferição manualmente, também no mirante de Santana. O Inmet não faz cálculo de sensação térmica.

O meteorologista Adilson Nazário, do CGE, diz que para fazer a medição de sensação térmica sobre as temperaturas altas, o órgão utiliza uma equação matemática levando em consideração as variáveis temperatura e umidade relativa do ar, dando origem ao "índice de calor".

Pinheiros atualmente passa por uma transformação intensa, com a construção de edifícios estimulada pelo zoneamento da cidade. Ali há um Eixo de Estruturação da Transformação Urbana e, pelas regras do Plano Diretor, da cidade é permitido construir prédios mais altos, por causa da presença de estações de metrô e de um corredor de ônibus.

Na avenida Faria Lima, corredor financeiro da cidade de São Paulo que tem trechos em Pinheiros, ocorreram oscilações de energia nesta segunda (13) e terça por causa do excesso de consumo provocado pelo calor.

A Mooca, na zona leste, teve a maior temperatura máxima apurada pelo CGE, de 39,1ºC, mas o índice de calor foi menor que o de Pinheiros, com 39,9ºC.

As outras maiores sensações térmicas foram registradas nas estações meteorológicas da Vila Mariana, zona sul (39,8ºC), Penha, na zona leste, e Vila Maria, na zona norte (com 38,1ºC) e Butantã, na zona oeste, com 37,5°C.

As temperaturas elevadas dos últimos dias são provocadas por uma onda de calor que atinge vários estados, principalmente do Sudeste e Centro-Oeste.

A onda de calor é definida pelo Inmet como um período de ao menos cinco dias seguidos com temperaturas 5ºC acima da média.

O Rio de Janeiro registrou sensação térmica de 58,5°C na manhã desta terça-feira. O índice é o maior já registrado no município desde que o sistema Alerta Rio, da prefeitura, começou a fazer a medição, em 2014 –em São Paulo, o CGE afirma que não arquiva dados de dias anteriores dos índices de calor calculados.

A marca histórica no Rio foi medida às 9h15 na estação de Guaratiba, na zona oeste da cidade.

Os termômetros chegaram a 42,5°C no início da tarde, em Irajá, na zona norte, segundo a medição da prefeitura.

De acordo com o Inmet, a temperatura máxima oficial na cidade nesta terça foi de 39,1ºC.

"A sensação de calor é identificada com uma temperatura, mas não se mede em um termômetro" diz a meteorologista Joselia Pegorin, da Climatempo.

A especialista diz ainda que a maior sensação de calor nem sempre irá ocorrer no momento mais quente do dia, porque depende da umidade.

"Em geral, o nível de umidade do ar é maior à noite, no começo da manhã e após o pôr do sol, e menor nas horas mais quentes do dia", afirma..