Prazo para escolha de cursos do Provão Paulista vai até dia 8; entenda como funciona

Os exames do Provão Paulista Seriado, uma espécie de "Enem estadual" que está em sua primeira edição e disponibilizará 15.369 vagas em cursos superiores em 2024, terminam nesta quinta (30) para os estudantes da 3ª série, mas os candidatos terão até o dia 8 de dezembro para escolher as universidades e os cursos que disputarão.

O período de definição teve início no dia 1º de novembro e a expectativa da Secretaria Estadual de Educação é que os 467,5 mil estudantes da 3ª série do ensino médio do estado façam suas escolhas até o dia 8. Os que já decidiram suas opções também têm até o dia 8 para fazer alterações, caso desejem.

Os matriculados nas redes estaduais e municipais de São Paulo devem acessar o portal com nome e RA (registro do aluno). Alunos de outras redes devem fornecer nome e CPF.

Segundo a Secretaria Estadual da Educação, 467,5 mil estudantes da 3ª série do ensino médio paulista devem disputar as 15.369 vagas disponibilizadas pelas universidades estaduais em 2024 - Bruno Santos - 12.ago.22/Folhapress

Cada aluno terá de fazer a escolha de até 11 cursos superiores nas cinco instituições parceiras: USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) e Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).

No processo, ele poderá selecionar entre 1 e 11 opções nos três grupos: o primeiro da USP, Unicamp e Unesp, o segundo das Fatecs e o terceiro, da Univesp. Não é obrigatória a escolha de todas as opções e em todos os grupos. Isso fica a critério do estudante.

As opções serão distribuídas da seguinte forma:

Escolha de três vagas no grupo da USP, Unesp e Unicamp para o primeiro semestre. Cada estudante pode escolher até três cursos, em duas dessas universidades. Por exemplo, dois cursos na USP (em qualquer campus) e um na Unesp. Ou dois cursos na Unesp e um na Unicamp. Não é possível escolher um curso em cada uma dessas três universidades, conforme regras do edital;

Após escolhidas as três opções no primeiro grupo, o estudante pode escolher até cinco opções nas Fatecs para o primeiro semestre;

Por fim, escolha de até três cursos da Univesp, neste caso para o segundo semestre de 2024.

As 15.369 vagas estão assim divididas:

USP: 1.500 vagas

Unicamp: 325 vagas

Unesp: 934 vagas

Univesp: 2.610 vagas

Fatec: 10 mil vagas (4.864 vagas para o 1º semestre e 5.166 vagas para o 2º semestre de 2024)

Confira os cursos oferecidos em cada universidade:

USP

Administração (Bacharelado)

Piracicaba - Integral - 6 vagas

Ribeirão Preto - Matutino - 8 vagas

Ribeirão Preto - Noturno - 6 vagas

São Paulo - Integral - 14 vagas

São Paulo - Noturno - 15 vagas

Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado)

São Carlos - Integral - 6 vagas

São Paulo - Integral - 21 vagas

Astronomia (Bacharelado)

São Paulo - Integral - 3 vagas

Audiovisual (Bacharelado)

São Paulo - Integral - 5 vagas

Biblioteconomia (Bacharelado)

São Paulo - Matutino - 3 vagas

São Paulo - Noturno - 3 vagas

Biblioteconomia e Ciência da Informação (Bacharelado)

Ribeirão Preto - Noturno - 5 vagas

Biotecnologia (Bacharelado)

São Paulo - Integral - 8 vagas

Ciência da Computação (Bacharelado)

Ribeirão Preto - Integral - 3 vagas

Ciência da Computação (Bacharelado)

São Paulo - Integral - 8 vagas

Ciência de Dados (Bacharelado)

São Carlos - Integral - 4 vagas

Ciências Atuariais (Bacharelado)

São Paulo - Noturno - 6 vagas

Ciências Biológicas (Bacharelado/Licenciatura)

Piracicaba - Noturno - 4 vagas

Ribeirão Preto - Integral - 5 vagas

São Paulo - Integral - 8 vagas

São Paulo - Noturno - 8 vagas

Ciências Biomédicas (Bacharelado)

Ribeirão Preto - Integral - 3 vagas

São Paulo - Integral - 5 vagas

Ciências Contábeis (Bacharelado)

Ribeirão Preto - Noturno - 6 vagas

São Paulo - Noturno - 21 vagas

Ciências da Natureza (Licenciatura)

São Paulo - Noturno - 8 vagas

Ciências de Computação (Bacharelado)

São Carlos - Integral - 12 vagas

Ciências dos Alimentos (Bacharelado)

Piracicaba - Noturno - 6 vagas

Ciências Econômicas (Bacharelado)

Piracicaba - Integral - 6 vagas

Ribeirão Preto - Matutino - 8 vagas

São Paulo - Integral - 13 vagas

São Paulo - Noturno - 13 vagas

Ciências Exatas (Licenciatura)

São Carlos - Noturno - 7 vagas

Ciências Físicas e Biomoleculares (Bacharelado)

São Carlos - Integral - 6 vagas

Ciências Sociais (Bacharelado/Licenciatura)

São Paulo - Noturno - 15 vagas

São Paulo - Vespertino - 13 vagas

Comunicação Social - Editoração (Bacharelado)

São Paulo - Matutino - 2 vagas

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (Bacharelado)

São Paulo - Matutino - 3 vagas

São Paulo - Noturno - 4 vagas

Design (Bacharelado)

São Paulo - Noturno - 6 vagas

Direito (Bacharelado)

Ribeirão Preto - Integral - 14 vagas

São Paulo - Matutino - 31 vagas

São Paulo - Noturno - 32 vagas

Educação Física (Bacharelado)

Ribeirão Preto - Integral - 8 vagas

São Paulo - Integral - 14 vagas

Educação Física e Saúde (Bacharelado)

São Paulo - Integral - 8 vagas

Educomunicação (Licenciatura)

São Paulo - Noturno - 4 vagas

Enfermagem (Bacharelado e Licenciatura)

Ribeirão Preto - Noturno - 6 vagas

São Paulo - Integral - 10 vagas

Enfermagem (Bacharelado)

Ribeirão Preto - Integral - 10 vagas

Engenharia - Ciclo Básico de Materiais /Metalúrgica /Nuclear (Bacharelado)

São Paulo - Integral - 8 vagas

Engenharia - Ciclo Básico de Minas/Petróleo (Bacharelado)

São Paulo - Integral - 9 vagas

Engenharia Aeronáutica (Bacharelado)

São Carlos - Integral - 5 vagas

Engenharia Agronômica (Bacharelado)

Piracicaba - Integral - 29 vagas

Engenharia Ambiental (Bacharelado)

Lorena - Integral - 6 vagas

São Carlos - Integral - 5 vagas

São Paulo - Integral - 9 vagas

Engenharia Bioquímica (Bacharelado)

Lorena - Integral - 6 vagas

Engenharia Civil (Bacharelado)

São Carlos - Integral - 9 vagas

São Paulo - Integral - 18 vagas

Engenharia de Alimentos (Bacharelado)

Pirassununga - Integral - 8 vagas

Pirassununga - Noturno - 8 vagas

Engenharia de Biossistemas (Bacharelado)

Pirassununga - Integral - 8 vagas

Engenharia de Computação (Bacharelado)

São Carlos - Integral - 6 vagas

São Paulo - Integral - 10 vagas

Engenharia de Materiais (Bacharelado)

Lorena - Integral - 6 vagas

Engenharia de Materiais e Manufatura (Bacharelado)

São Carlos - Integral - 6 vagas

Engenharia de Produção (Bacharelado)

Lorena - Noturno - 6 vagas

São Carlos - Integral - 6 vagas

São Paulo - Integral - 10 vagas

Engenharia Elétrica - Ênfase em Eletrônica (Bacharelado)

São Carlos - Integral - 6 vagas

Engenharia Elétrica - Ênfase em Sistemas de Energia e Automação (Bacharelado)

São Carlos - Integral - 6 vagas

Engenharia Elétrica (Bacharelado)

São Paulo - Integral - 23 vagas

Engenharia Física (Bacharelado)

Lorena - Integral - 6 vagas

Engenharia Florestal (Bacharelado)

Piracicaba - Integral - 6 vagas

Engenharia Mecânica (Bacharelado)

São Carlos - Integral - 6 vagas

São Paulo - Integral - 9 vagas

Engenharia Mecatrônica (Bacharelado)

São Carlos - Integral - 6 vagas

São Paulo - Integral - 8 vagas

Engenharia Naval (Bacharelado)

São Paulo - Integral - 6 vagas

Engenharia Química (Bacharelado)

Lorena - Integral - 10 vagas

Lorena - Noturno - 10 vagas

São Paulo - Integral - 8 vagas

Estatística (Bacharelado)

São Paulo - Integral - 6 vagas

Estatística e Ciência de Dados (Bacharelado)

São Carlos - Noturno - 6 vagas

Farmácia (Bacharelado)

Ribeirão Preto - Integral - 11 vagas

São Paulo - Integral - 10 vagas

São Paulo - Noturno - 10 vagas

Filosofia (Bacharelado/Licenciatura)

São Paulo - Noturno - 11 vagas

São Paulo - Vespertino - 10 vagas

Finanças e Negócios (Bacharelado)

Ribeirão Preto - Noturno - 8 vagas

Física (Bacharelado)

São Carlos - Integral - 6 vagas

São Paulo - Integral - 9 vagas

São Paulo - Noturno - 10 vagas

Física (Licenciatura)

São Paulo - Integral - 7 vagas

São Paulo - Noturno - 9 vagas

Física Computacional (Bacharelado)

São Carlos - Integral - 6 vagas

Física Médica (Bacharelado)

Ribeirão Preto - Integral - 5 vagas

São Paulo - Noturno - 4 vagas

Fisioterapia (Bacharelado)

Ribeirão Preto - Integral - 5 vagas

São Paulo - Integral - 3 vagas

Fonoaudiologia (Bacharelado)

Bauru - Integral - 6 vagas

Ribeirão Preto - Integral - 4 vagas

São Paulo - Integral - 3 vagas

Geociências e Educação Ambiental (Licenciatura)

São Paulo - Noturno - 5 vagas

Geofísica (Bacharelado)

São Paulo - Integral - 4 vagas

Geografia (Bacharelado/Licenciatura)

São Paulo - Noturno - 11 vagas

São Paulo - Vespertino - 10 vagas

Geologia (Bacharelado)

São Paulo - Integral - 6 vagas

Gerontologia (Bacharelado)

São Paulo - Vespertino - 8 vagas

Gestão Ambiental (Bacharelado)

Piracicaba - Noturno - 6 vagas

São Paulo - Matutino - 8 vagas

São Paulo - Noturno - 8 vagas

Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado)

São Paulo - Matutino - 8 vagas

São Paulo - Noturno - 8 vagas

História (Bacharelado/Licenciatura)

São Paulo - Noturno - 19 vagas

São Paulo - Vespertino - 18 vagas

Informática Biomédica (Bacharelado)

Ribeirão Preto - Integral - 2 vagas

Jornalismo (Bacharelado)

São Paulo - Noturno - 4 vagas

São Paulo - Matutino - 4 vagas

Lazer e Turismo (Bacharelado)

São Paulo - Noturno - 8 vagas

São Paulo - Vespertino - 8 vagas

Letras (Bacharelado/Licenciatura)

São Paulo - Matutino - 60 vagas

São Paulo - Noturno - 58 vagas

Marketing (Bacharelado)

São Paulo - Matutino - 8 vagas

São Paulo - Noturno - 8 vagas

Matemática (Bacharelado)

São Paulo - Integral - 4 vagas

Matemática (Bacharelado/Licenciatura)

São Carlos - Integral - 4 vagas

Matemática (Licenciatura)

São Paulo - Matutino - 6 vagas

São Paulo - Noturno - 14 vagas

Matemática Aplicada (Bacharelado)

São Paulo - Integral - 3 vagas

Matemática Aplicada a Negócios (Bacharelado)

Ribeirão Preto - Integral - 6 vagas

Matemática Aplicada e Computação Científica (Bacharelado)

São Carlos - Integral - 3 vagas

Matemática Aplicada e Computacional (Bacharelado)

São Paulo - Noturno - 6 vagas

Medicina (Bacharelado)

Bauru - Integral - 9 vagas

Ribeirão Preto - Integral - 14 vagas

São Paulo - Integral - 24 vagas

Medicina Veterinária (Bacharelado)

Pirassununga - Integral - 8 vagas

São Paulo - Integral - 11 vagas

Meteorologia (Bacharelado)

São Paulo - Integral - 4 vagas

Nutrição (Bacharelado)

São Paulo - Matutino - 6 vagas

São Paulo - Noturno - 6 vagas

Nutrição e Metabolismo (Bacharelado)

Ribeirão Preto - Integral - 4 vagas

Obstetrícia (Bacharelado)

São Paulo - Integral - 8 vagas

Oceanografia (Bacharelado)

São Paulo - Integral - 5 vagas

Odontologia (Bacharelado)

Bauru - Integral - 6 vagas

Ribeirão Preto - Integral - 10 vagas

São Paulo - Integral - 11 vagas

São Paulo - Noturno - 6 vagas

Pedagogia (Licenciatura)

Ribeirão Preto - Noturno - 6 vagas

São Paulo - Noturno - 16 vagas

São Paulo - Vespertino - 8 vagas

Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo)

São Paulo - Integral - 10 vagas

Psicologia (Bacharelado/Psicólogo)

Ribeirão Preto - Integral - 5 vagas

Química (Bacharelado e Licenciatura)

Ribeirão Preto - Noturno - 4 vagas

São Paulo - Integral - 10 vagas

São Paulo - Noturno - 10 vagas

Química (Bacharelado)

Ribeirão Preto - Integral - 9 vagas

São Carlos - Integral - 10 vagas

Relações Internacionais (Bacharelado)

São Paulo - Noturno - 4 vagas

São Paulo - Vespertino - 4 vagas

Relações Públicas (Bacharelado)

São Paulo - Matutino - 3 vagas

São Paulo - Noturno - 4 vagas

Saúde Pública (Bacharelado)

São Paulo - Vespertino - 6 vagas

Sistemas de Informação (Bacharelado)

São Carlos - Noturno - 6 vagas

São Paulo - Matutino - 8 vagas

São Paulo - Noturno - 16 vagas

Terapia Ocupacional (Bacharelado)

Ribeirão Preto - Integral - 3 vagas

São Paulo - Integral - 3 vagas

Têxtil e Moda (Bacharelado)

São Paulo - Matutino - 8 vagas

Turismo (Bacharelado)

São Paulo - Noturno - 4 vagas

Zootecnia (Bacharelado)

Pirassununga - Integral - 6 vagas

Unesp

Administração - Bacharelado

Jaboticabal - Noturno - 4 vagas

Tupã - Integral - 6 vagas

Tupã - Noturno - 4 vagas

Administração Pública - Bacharelado

Araraquara - Integral - 5 vagas

Araraquara - Noturno - 5 vagas

Arquitetura e Urbanismo

Presidente Prudente - Integral - 4 vagas

Arquivologia

Marília - Matutino - 9 vagas

Biblioteconomia

Marília - Matutino - 9 vagas

Ciência da Computação - Bacharelado

Bauru - Integral - 3 vagas

Presidente Prudente - Vespertino/Noturno - 4 vagas

São José do Rio Preto - Integral - 4 vagas

Ciências Biológicas - Bacharelado e Licenciatura

Assis - Integral - 4 vagas

Bauru - Integral - 4 vagas

Botucatu - Integral - 4 vagas

Ilha Solteira - Bac. Vespertino/Notuno e Lic. Noturno - 5 vagas

Jaboticabal - Noturno - 4 vagas

Rio Claro - Integral - 4 vagas

Rio Claro - Noturno - 3 vagas

São José do Rio Preto - Integral - 5 vagas

Ciências Biológicas - Bacharelado em Biologia Marinha ou Gerenciamento Costeiro

São Vicente - Integral - 4 vagas

Ciências Biológicas - Licenciatura

Bauru - Noturno - 4 vagas

Botucatu - Noturno - 4 vagas

São Vicente - Noturno - 4 vagas

Ciências Biomédicas

Botucatu - Integral - 4 vagas

Ciências da Computação - Bacharelado

Rio Claro - Integral - 3 vagas

Rio Claro - Noturno - 3 vagas

Ciências Econômicas - Bacharelado

Araraquara - Integral - 5 vagas

Araraquara - Noturno - 5 vagas

Ciências Sociais - Bacharelado e Licenciatura

Araraquara - Matutino - 5 vagas

Araraquara - Noturno - 5 vagas

Marília - Matutino - 8 vagas

Marília - Noturno - 5 vagas

Comunicação: Rádio, Televisão e Internet

Bauru - Integral - 3 vagas

Direito

Franca - Matutino - 6 vagas

Franca - Noturno - 6 vagas

Ecologia

Rio Claro - Integral - 3 vagas

Educação Física - Bacharelado

Bauru - Integral - 2 vagas

Bauru - Noturno - 2 vagas

Educação Física - Bacharelado e Licenciatura

Presidente Prudente - Integral - 5 vagas

Presidente Prudente - Vespertino/Noturno - 5 vagas

Rio Claro - Integral - 6 vagas

Educação Física - Licenciatura

Bauru - Integral - 2 vagas

Bauru - Noturno - 2 vagas

Enfermagem

Botucatu - Integral - 3 vagas

Engenharia Aeronáutica

São João da Boa Vista - Integral - 4 vagas

Engenharia Agronômica

Botucatu - Integral - 8 vagas

Dracena - Integral - 4 vagas

Ilha Solteira - Integral - 4 vagas

Jaboticabal - Integral - 10 vagas

Registro - Integral - 4 vagas

Engenharia Ambiental

Presidente Prudente - Integral - 5 vagas

Rio Claro - Integral - 3 vagas

São José dos Campos - Integral - 4 vagas

Sorocaba - Integral - 4 vagas

Engenharia Cartográfica e de Agrimensura

Presidente Prudente - Integral - 10 vagas

Engenharia Civil

Bauru - Integral - 6 vagas

Guaratinguetá - Integral - 4 vagas

Ilha Solteira - Integral - 4 vagas

Engenharia de Alimentos

São José do Rio Preto - Integral - 5 vagas

Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia

Araraquara - Integral - 4 vagas

Assis - Integral - 5 vagas

Botucatu - Integral - 5 vagas

Engenharia de Biossistemas

Tupã - Integral - 8 vagas

Engenharia de Controle e Automação

Sorocaba - Integral - 4 vagas

Engenharia de Energia

Rosana - Integral - 10 vagas

Engenharia de Materiais

Guaratinguetá - Integral - 6 vagas

Engenharia de Pesca

Registro - Integral - 12 vagas

Engenharia de Produção

Bauru - Vespertino/Noturno - 4 vagas

Guaratinguetá - Integral - 3 vagas

Itapeva - Vespertino/Noturno - 4 vagas

Engenharia Elétrica

Bauru - Integral - 6 vagas

Guaratinguetá - Integral - 4 vagas

Ilha Solteira - Integral - 4 vagas

Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações

São João da Boa Vista - Integral - 6 vagas

Engenharia Florestal

Botucatu - Integral - 4 vagas

Engenharia Industrial Madeireira

Itapeva - Integral - 10 vagas

Engenharia Mecânica

Bauru - Integral - 6 vagas

Guaratinguetá - Integral - 5 vagas

Guaratinguetá - Noturno - 4 vagas

Ilha Solteira - Integral - 4 vagas

Engenharia Química

Araraquara - Integral - 4 vagas

Estatística

Presidente Prudente - Integral - 5 vagas

Farmácia

Araraquara - Integral - 7 vagas

Araraquara - Noturno - 3 vagas

Filosofia - Bacharelado e Licenciatura

Marília - Noturno - 5 vagas

Física - Bacharelado e Licenciatura

Guaratinguetá - Noturno - 4 vagas

Rio Claro - Integral - 6 vagas

Física - Bacharelado em Física Biológica e Licenciatura em Física

São José do Rio Preto - Integral - 13 vagas

Física - Bacharelado em Física de Materiais e Licenciatura em Física

Bauru - Bac. Vespertino/Noturno e Lic. Noturno - 6 vagas

Física - Licenciatura

Ilha Solteira - Noturno - 9 vagas

Presidente Prudente - Noturno - 6 vagas

Física Médica

Botucatu - Integral - 6 vagas

Fisioterapia

Marília - Integral - 4 vagas

Presidente Prudente - Integral - 5 vagas

Fonoaudiologia

Marília - Integral - 5 vagas

Geografia - Bacharelado e Licenciatura

Ourinhos - Matutino - 13 vagas

Ourinhos - Noturno - 13 vagas

Presidente Prudente - Matutino - 8 vagas

Presidente Prudente - Noturno - 9 vagas

Rio Claro - Integral - 6 vagas

Geografia - Licenciatura

Rio Claro - Noturno - 8 vagas

Geologia

Rio Claro - Integral - 4 vagas

História - Bacharelado e Licenciatura

Franca - Matutino - 5 vagas

Franca - Noturno - 5 vagas

História - Licenciatura

Assis - Matutino - 7 vagas

Assis - Noturno - 5 vagas

Jornalismo

Bauru - Matutino - 4 vagas

Bauru - Noturno - 5 vagas

Letras - Bacharelado e Licenciatura

Araraquara - Matutino - 6 vagas

Araraquara - Noturno - 6 vagas

Letras - Licenciatura

Assis - Matutino - 11 vagas

Assis - Noturno - 11 vagas

São José do Rio Preto - Integral - 3 vagas

São José do Rio Preto - Noturno - 4 vagas

Letras - Tradução - Bacharelado

São José do Rio Preto - Integral - 3 vagas

Matemática - Bacharelado e Licenciatura

Rio Claro - Integral - 8 vagas

São José do Rio Preto - Integral - 11 vagas

Matemática - Licenciatura

Bauru - Noturno - 8 vagas

Guaratinguetá - Noturno - 6 vagas

Ilha Solteira - Noturno - 9 vagas

Presidente Prudente - Matutino - 12 vagas

Presidente Prudente - Noturno - 13 vagas

São José do Rio Preto - Noturno - 9 vagas

Medicina

Botucatu - Integral - 9 vagas

Medicina Veterinária

Araçatuba - Integral - 6 vagas

Botucatu - Integral - 6 vagas

Jaboticabal - Integral - 5 vagas

Meteorologia - Bacharelado

Bauru - Integral - 10 vagas

Nutrição

Botucatu - Noturno - 3 vagas

Odontologia

Araçatuba - Integral - 4 vagas

Araçatuba - Vespertino/Noturno - 4 vagas

Araraquara - Integral - 8 vagas

São José dos Campos - Integral - 4 vagas

São José dos Campos - Vespertino/Noturno - 4 vagas

Pedagogia - Licenciatura

Araraquara - Noturno - 5 vagas

Araraquara - Vespertino - 10 vagas

Bauru - Noturno - 5 vagas

Marília - Matutino - 6 vagas

Marília - Noturno - 16 vagas

Presidente Prudente - Noturno - 5 vagas

Presidente Prudente - Vespertino - 7 vagas

Rio Claro - Noturno - 5 vagas

São José do Rio Preto - Noturno - 4 vagas

Psicologia

Assis - Integral - 5 vagas

Assis - Vespertino/Noturno - 5 vagas

Bauru - Integral - 4 vagas

Bauru - Noturno - 4 vagas

Química - Bacharelado em Química Ambiental e Licenciatura em Química

São José do Rio Preto - Integral - 8 vagas

Química - Bacharelado em Química e em Química Tecnológica

Araraquara - Integral - 5 vagas

Química - Bacharelado em Química Tecnológica

Bauru - Vespertino/Noturno - 2 vagas

Química - Licenciatura

Araraquara - Noturno - 3 vagas

Bauru - Noturno - 2 vagas

Presidente Prudente - Noturno - 8 vagas

Relações Internacionais

Franca - Noturno - 5 vagas

Franca - Vespertino - 5 vagas

Marília - Noturno - 4 vagas

Relações Públicas

Bauru - Noturno - 5 vagas

Serviço Social

Franca - Matutino - 4 vagas

Franca - Noturno - 5 vagas

Sistemas de Informação - Bacharelado

Bauru - Noturno - 4 vagas

Terapia Ocupacional

Marília - Integral - 4 vagas

Turismo

Rosana - Integral - 12 vagas

Zootecnia

Botucatu - Integral - 6 vagas

Dracena - Integral - 6 vagas

Ilha Solteira - Integral - 6 vagas

Jaboticabal - Integral - 5 vagas

Unicamp

Administração

Limeira - Noturno - 18 vagas

Administração Pública

Limeira - Noturno - 6 vagas

Arquitetura e Urbanismo

Campinas - Noturno - 3 vagas

Ciência da Computação

Campinas - Noturno - 5 vagas

Ciências Biológicas

Campinas - Integral - 5 vagas

Ciências Biológicas - Licenciatura

Campinas - Noturno - 5 vagas

Ciências do Esporte

Limeira - Integral - 6 vagas

Ciências Econômicas

Campinas - Integral - 7 vagas

Campinas - Noturno - 4 vagas

Ciências Sociais

Campinas - Integral - 6 vagas

Campinas - Noturno - 6 vagas

Comunicação Social-Midialogia

Campinas - Integral - 3 vagas

Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional

Campinas - Integral - 16 vagas

Educação Física

Campinas - Integral - 5 vagas

Campinas - Noturno - 5 vagas

Enfermagem

Campinas - Integral - 4 vagas

Engenharia Agrícola

Campinas - Integral - 7 vagas

Engenharia Ambiental

Limeira - Noturno - 6 vagas

Engenharia Civil

Campinas - Integral - 8 vagas

Engenharia de Alimentos

Campinas - Integral - 8 vagas

Campinas - Noturno - 4 vagas

Engenharia de Computação

Campinas - Integral - 9 vagas

Engenharia de Controle e Automação

Campinas - Noturno - 5 vagas

Engenharia de Manufatura

Limeira - Integral - 6 vagas

Engenharia de Produção

Limeira - Integral - 6 vagas

Engenharia de Telecomunicações

Limeira - Integral - 6 vagas

Engenharia de Transportes

Limeira - Noturno - 6 vagas

Engenharia Elétrica

Campinas - Integral - 7 vagas

Campinas - Noturno - 3 vagas

Engenharia Mecânica

Campinas - Integral - 14 vagas

Engenharia Química

Campinas - Integral - 6 vagas

Campinas - Noturno - 4 vagas

Estatística

Campinas - Integral - 7 vagas

Estudos Literários

Campinas - Integral - 2 vagas

Farmácia

Campinas - Integral - 4 vagas

Filosofia

Campinas - Integral - 3 vagas

Física - Licenciatura

Campinas - Noturno - 4 vagas

Fonoaudiologia

Campinas - Integral - 3 vagas

Geografia

Campinas - Integral - 2 vagas

Campinas - Noturno - 3 vagas

Geologia

Campinas - Integral - 3 vagas

História

Campinas - Integral - 4 vagas

Letras - Licenciatura

Campinas - Integral - 3 vagas

Campinas - Noturno - 3 vagas

Licenciatura Integrada Química/Física

Campinas - Noturno - 3 vagas

Linguística

Campinas - Integral - 2 vagas

Matemática - Licenciatura

Campinas - Noturno - 7 vagas

Medicina

Campinas - Integral - 11 vagas

Nutrição

Limeira - Integral - 6 vagas

Odontologia

Piracicaba - Integral - 8 vagas

Pedagogia - Licenciatura

Campinas - Integral - 5 vagas

Campinas - Noturno - 5 vagas

Química

Campinas - Integral - 7 vagas

Química Tecnológica

Campinas - Noturno - 4 vagas

Sistemas de Informação

Limeira - Integral - 5 vagas

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Limeira - Noturno - 5 vagas

Tecnologia em Saneamento Ambiental

Limeira - Noturno - 7 vagas

Fatec

Agroindústria

Fatec Capão Bonito - Matutino - 30 vagas

Agronegócio

Fatec Botucatu - Noturno - 20 vagas

Fatec Itapetininga - "Prof. Antonio Belizandro Barbosa Rezende" - Noturno - 12 vagas

Fatec Jales - "Prof. José Camargo" - Noturno - 12 vagas

Fatec Mococa - "Mário Roberson de Sylos" - Noturno - 20 vagas

Fatec Mogi das Cruzes - Noturno - 12 vagas

Fatec Mogi das Cruzes - Vespertino - 20 vagas

Fatec Ourinhos - Matutino - 12 vagas

Fatec Ourinhos - Noturno - 12 vagas

Fatec Presidente Prudente - Noturno - 12 vagas

Fatec São José do Rio Preto - "Profª Olga Malluk da Silva" - Matutino - 20 vagas

Fatec São José do Rio Preto - "Profª Olga Malluk da Silva" - Noturno - 12 vagas

Fatec Taquaritinga - "Marlene Maria Miletta Servidoni" - Noturno - 12 vagas

Fatec Taquaritinga - "Marlene Maria Miletta Servidoni" - Vespertino - 20 vagas

Alimentos

Fatec Marília - "Estudante Rafael Almeida Camarinha" - Matutino - 12 vagas

Fatec Marília - "Estudante Rafael Almeida Camarinha" - Noturno - 12 vagas

Fatec Piracicaba - "Deputado Roque Trevisan" - Matutino - 12 vagas

Análise de Processos Agroindustriais

Fatec Matão - "Luiz Marchesan" - Noturno - 12 vagas

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Fatec Americana - "Ministro Ralph Biasi" - 1º ao 4º Vespertino/ 5º e 6º Noturno - 12 vagas

Fatec Americana - "Ministro Ralph Biasi" - Matutino - 4 vagas

Fatec Araçatuba - "Prof. Fernando Amaral de Almeida Prado" - Matutino - 4 vagas

Fatec Baixada Santista - "Rubens Lara" - Santos - 1º ao 4º Matutino / 5º e 6º Noturno - 4 vagas

Fatec Baixada Santista - "Rubens Lara" - Santos - Noturno - 4 vagas

Fatec Botucatu - Matutino - 12 vagas

Fatec Botucatu - Noturno - 4 vagas

Fatec Bragança Paulista - "Jornalista Omair Fagundes de Oliveira" - Matutino - 12 vagas

Fatec Campinas - Matutino - 4 vagas

Fatec Carapicuíba - Matutino - 4 vagas

Fatec Carapicuíba - Noturno - 4 vagas

Fatec Cruzeiro - "Prof. Waldomiro May" - Matutino - 4 vagas

Fatec Ferraz de Vasconcelos - 1º ao 4º Matutino / 5º e 6º Noturno - 4 vagas

Fatec Franca - "Dr. Thomaz Novelino" - Matutino - 4 vagas

Fatec Franca - "Dr. Thomaz Novelino" - Noturno - 4 vagas

Fatec Garça - "Deputado Júlio Julinho Marcondes de Moura" - Matutino - 12 vagas

Fatec Garça - "Deputado Júlio Julinho Marcondes de Moura" - Noturno - 4 vagas

Fatec Guaratinguetá - "Prof. João Mod" - 1º ao 3º Vespertino/ 4º ao 6º Noturno - 4 vagas

Fatec Guarulhos - 1º ao 4º Vespertino/ 5º e 6º Noturno - 4 vagas

Fatec Indaiatuba - "Dr. Archimedes Lammoglia" - Noturno - 4 vagas

Fatec Ipiranga - "Pastor Enéas Tognini" - Município de São Paulo - Noturno - 4 vagas

Fatec Ipiranga - "Pastor Enéas Tognini" - Município de São Paulo - Vespertino - 12 vagas

Fatec Itapetininga - "Prof. Antonio Belizandro Barbosa Rezende" - Matutino - 12 vagas

Fatec Itapetininga - "Prof. Antonio Belizandro Barbosa Rezende" - Noturno - 4 vagas

Fatec Itu - "Dom Amaury Castanho" - 1º ao 4º Matutino/ 5º e 6º Noturno - 4 vagas

Fatec Jales - "Prof. José Camargo" - Matutino - 12 vagas

Fatec Jundiaí - "Deputado Ary Fossen" - 1º ao 4º Vespertino/ 5º e 6º Noturno - 4 vagas

Fatec Lins - "Prof. Antonio Seabra" - Noturno - 4 vagas

Fatec Mococa - "Mário Roberson de Sylos" - Noturno - 4 vagas

Fatec Mogi das Cruzes - 1º ao 4º Vespertino/ 5º e 6º Noturno - 4 vagas

Fatec Mogi das Cruzes - Noturno - 4 vagas

Fatec Mogi Mirim - "Arthur de Azevedo" - Matutino - 12 vagas

Fatec Mogi Mirim - "Arthur de Azevedo" - Noturno - 4 vagas

Fatec Ourinhos - Noturno - 4 vagas

Fatec Ourinhos - Vespertino - 12 vagas

Fatec Praia Grande - 1º ao 5º Vespertino/ 6º Noturno - 4 vagas

Fatec Praia Grande - Noturno - 4 vagas

Fatec Presidente Prudente - Matutino - 12 vagas

Fatec Presidente Prudente - Noturno - 4 vagas

Fatec Ribeirão Preto - Matutino - 4 vagas

Fatec Ribeirão Preto - Noturno - 4 vagas

Fatec Santana de Parnaíba - 1º ao 4º Matutino/ 5º e 6º Noturno - 4 vagas

Fatec São Caetano do Sul - "Antonio Russo" - Matutino - 4 vagas

Fatec São Caetano do Sul - "Antonio Russo" - Vespertino - 4 vagas

Fatec São José do Rio Preto - "Profª Olga Malluk da Silva" - Vespertino - 4 vagas

Fatec São José dos Campos - "Prof. Jessen Vidal" - Matutino - 4 vagas

Fatec São Paulo - Município de São Paulo - 1º ao 4º Matutino/ 5º e 6º Noturno - 4 vagas

Fatec São Paulo - Município de São Paulo - 1º ao 4º Vespertino/ 5º e 6º Noturno - 4 vagas

Fatec São Paulo - Município de São Paulo - Noturno - 8 vagas

Fatec Sorocaba - "José Crespo Gonzales" - 1º ao 4º Matutino/ 5º e 6º Noturno - 4 vagas

Fatec Sorocaba - "José Crespo Gonzales" - Noturno - 4 vagas

Fatec Taquaritinga - "Marlene Maria Miletta Servidoni" - Noturno - 4 vagas

Fatec Taquaritinga - "Marlene Maria Miletta Servidoni" - Vespertino - 12 vagas

Fatec Taubaté - Noturno - 4 vagas

Fatec Zona Leste - Município de São Paulo - Noturno - 4 vagas

Fatec Zona Leste - Município de São Paulo - Vespertino - 4 vagas

Fatec Zona Sul - "Dom Paulo Evaristo Arns" - Município de São Paulo - Matutino - 4 vagas

Fatec Zona Sul - "Dom Paulo Evaristo Arns" - Município de São Paulo - Noturno - 4 vagas

Automação Industrial

Fatec Bauru - Noturno - 12 vagas

Fatec Catanduva - Noturno - 12 vagas

Fatec Itaquera - "Prof. Miguel Reale" - Município de São Paulo - Noturno - 4 vagas

Fatec Itaquera - "Prof. Miguel Reale" - Município de São Paulo - Vespertino - 20 vagas

Fatec Osasco - "Prefeito Hirant Sanazar" - Matutino - 12 vagas

Fatec Osasco - "Prefeito Hirant Sanazar" - Noturno - 4 vagas

Fatec São Bernardo do Campo - "Adib Moisés Dib" - Matutino - 12 vagas

Fatec São Bernardo do Campo - "Adib Moisés Dib" - Noturno - 4 vagas

Fatec Tatuí - "Prof. Wilson Roberto Ribeiro de Camargo" - Matutino - 20 vagas

Fatec Tatuí - "Prof. Wilson Roberto Ribeiro de Camargo" - Noturno - 12 vagas

Banco de Dados

Fatec Bauru - Noturno - 4 vagas

Fatec São José dos Campos - "Prof. Jessen Vidal" - Noturno - 4 vagas

Big Data no Agronegócio

Fatec Bebedouro - "Jorge Caram Sabbag" - Noturno - 20 vagas

Fatec Pompéia - "Shunji Nishimura" - Vespertino - 12 vagas

Big Data para Negócios

Fatec Ipiranga - "Pastor Enéas Tognini" - Município de São Paulo - 1º ao 4º Matutino/ 5º e 6º Noturno - 12 vagas

Biocombustíveis

Fatec Araçatuba - "Prof. Fernando Amaral de Almeida Prado" - Noturno - 12 vagas

Fatec Jaboticabal - "Nilo de Stéfani" - Matutino - 20 vagas

Fatec Jaboticabal - "Nilo de Stéfani" - Noturno - 12 vagas

Fatec Piracicaba - "Deputado Roque Trevisan" - Noturno - 12 vagas

Ciência de Dados

Fatec Adamantina - Noturno - 11 vagas

Fatec Baixada Santista - "Rubens Lara" - Santos - Matutino - 12 vagas

Fatec Cotia - Noturno - 4 vagas

Fatec Ourinhos - Noturno - 12 vagas

Fatec Santana de Parnaíba - Noturno - 4 vagas

Comércio Exterior

Fatec Barueri - "Padre Danilo José de Oliveira Ohl" - Noturno - 4 vagas

Fatec Barueri - "Padre Danilo José de Oliveira Ohl" - Vespertino - 12 vagas

Fatec Guarulhos - Matutino - 12 vagas

Fatec Indaiatuba - "Dr. Archimedes Lammoglia" - Noturno - 4 vagas

Fatec Itapetininga - "Prof. Antonio Belizandro Barbosa Rezende" - Matutino - 20 vagas

Fatec Itapetininga - "Prof. Antonio Belizandro Barbosa Rezende" - Noturno - 12 vagas

Fatec Praia Grande - Matutino - 12 vagas

Fatec Praia Grande - Noturno - 4 vagas

Fatec São Caetano do Sul - "Antonio Russo" - 1º ao 5º Vespertino/ 6º Noturno - 20 vagas

Fatec Zona Leste - Município de São Paulo - 1º ao 4º Vespertino/ 5º e 6º Noturno - 20 vagas

Fatec Zona Leste - Município de São Paulo - Matutino - 12 vagas

Construção Civil - Edifícios

Fatec São Paulo - Município de São Paulo - Matutino - 40 vagas

Fatec São Paulo - Município de São Paulo - Noturno - 6 vagas

Fatec Tatuapé - "Victor Civita" - Município de São Paulo - Noturno - 4 vagas

Fatec Tatuapé - "Victor Civita" - Município de São Paulo - Vespertino - 20 vagas

Construção Naval

Fatec Jahu - "Octavio Celso Pacheco de Almeida Prado" - Matutino - 12 vagas

Controle de Obras

Fatec Tatuapé - "Victor Civita" - Município de São Paulo - Matutino - 20 vagas

Fatec Tatuapé - "Victor Civita" - Município de São Paulo - Noturno - 12 vagas

Fatec Votorantim - Noturno - 11 vagas

Cosméticos

Fatec Diadema - "Luigi Papaiz" - Matutino - 20 vagas

Fatec Diadema - "Luigi Papaiz" - Noturno - 12 vagas

Defesa Cibernética

Fatec Jundiaí - "Deputado Ary Fossen" - Noturno - 4 vagas

Desenvolvimento de Produtos Plásticos

Fatec Zona Leste - Município de São Paulo - Noturno - 30 vagas

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Fatec Araras - "Antonio Brambilla" - Noturno - 4 vagas

Fatec Cotia - Noturno - 4 vagas

Fatec Diadema - "Luigi Papaiz" - Matutino - 4 vagas

Fatec Franca - "Dr. Thomaz Novelino" - Noturno - 4 vagas

Fatec Itapira - "Ogari de Castro Pacheco" - Noturno - 12 vagas

Fatec Itaquera - "Prof. Miguel Reale" - Município de São Paulo - Vespertino - 12 vagas

Fatec Itatiba - "Maria Eunice Amadeo de Almeida" - Vespertino - 20 vagas

Fatec Jacareí - "Prof. Francisco de Moura" - Noturno - 4 vagas

Fatec Jahu - "Octavio Celso Pacheco de Almeida Prado" - Matutino - 12 vagas

Fatec Matão - "Luiz Marchesan" - Matutino - 12 vagas

Fatec Mauá - Noturno - 4 vagas

Fatec Osasco - "Prefeito Hirant Sanazar" - Noturno - 4 vagas

Fatec Praia Grande - Vespertino - 12 vagas

Fatec Registro - Noturno - 4 vagas

Fatec São José dos Campos - "Prof. Jessen Vidal" - 1º ao 4º Matutino/ 5º e 6º Noturno - 4 vagas

Fatec Votorantim - Noturno - 4 vagas

Fatec Zona Leste - Município de São Paulo - Matutino - 4 vagas

Fatec Zona Sul - "Dom Paulo Evaristo Arns" - Município de São Paulo - Vespertino - 12 vagas

Design de Mídias Digitais

Fatec Barueri - "Padre Danilo José de Oliveira Ohl" - Noturno - 4 vagas

Fatec Carapicuíba - Matutino - 4 vagas

Design de Moda

Fatec Americana - "Ministro Ralph Biasi" - 1º ao 4º Matutino / 5º e 6º Noturno - 12 vagas

Design de Produto com Ênfase em Processos de Produção e Industrialização

Fatec Tatuapé - "Victor Civita" - Município de São Paulo - Matutino - 4 vagas

Eletrônica Automotiva

Fatec Santo André - 1º e 2º Matutino/ 3º ao 6º Noturno - 20 vagas

Fatec Santo André - Noturno - 4 vagas

Fatec Sorocaba - "José Crespo Gonzales" - Vespertino - 20 vagas

Fatec Taubaté - Noturno - 12 vagas

Eletrônica Industrial

Fatec São Paulo - Município de São Paulo - Noturno - 4 vagas

Estradas

Fatec São Paulo - Município de São Paulo - Noturno - 12 vagas

Eventos

Fatec Barueri - "Padre Danilo José de Oliveira Ohl" - Matutino - 12 vagas

Fatec Cruzeiro - "Prof. Waldomiro May" - Noturno - 20 vagas

Fatec Ipiranga - "Pastor Enéas Tognini" - Município de São Paulo - Matutino - 20 vagas

Fatec Itu - "Dom Amaury Castanho" - Noturno - 20 vagas

Fatec Jundiaí - "Deputado Ary Fossen" - Matutino - 20 vagas

Fatec Presidente Prudente - Noturno - 20 vagas

Fabricação Mecânica

Fatec Itaquera - "Prof. Miguel Reale" - Município de São Paulo - Noturno - 12 vagas

Fatec Mauá - Matutino - 20 vagas

Fatec Mauá - Noturno - 12 vagas

Fatec Mogi Mirim - "Arthur de Azevedo" - Matutino - 20 vagas

Fatec Sorocaba - "José Crespo Gonzales" - Matutino - 20 vagas

Fatec Sorocaba - "José Crespo Gonzales" - Noturno - 24 vagas

Geoprocessamento

Fatec Jacareí - "Prof. Francisco de Moura" - Noturno - 20 vagas

Gestão Ambiental

Fatec Itapetininga - "Prof. Antonio Belizandro Barbosa Rezende" - 1º ao 4º Matutino/ 5º e 6º Noturno - 20 vagas

Fatec Jaboticabal - "Nilo de Stéfani" - Noturno - 20 vagas

Fatec Jundiaí - "Deputado Ary Fossen" - 1º ao 4º Vespertino/ 5º e 6º Noturno - 20 vagas

Gestão Comercial

Fatec Adamantina - Noturno - 11 vagas

Fatec Araraquara - "Prof. José Arana Varela" - Noturno - 12 vagas

Fatec Assis - "Prof. Dr. José Luiz Guimarães" - Noturno - 12 vagas

Fatec Guaratinguetá - "Prof. João Mod" - Noturno - 20 vagas

Fatec Ipiranga - "Pastor Enéas Tognini" - Município de São Paulo - Matutino - 20 vagas

Fatec Ipiranga - "Pastor Enéas Tognini" - Município de São Paulo - Noturno - 12 vagas

Fatec Itaquaquecetuba - Matutino - 30 vagas

Fatec Itaquaquecetuba - Noturno - 4 vagas

Fatec Marília - "Estudante Rafael Almeida Camarinha" - Noturno - 12 vagas

Fatec Santana de Parnaíba - Noturno - 4 vagas

Fatec São Roque - Noturno - 9 vagas

Gestão da Produção Industrial

Fatec Cotia - Matutino - 12 vagas

Fatec Cotia - Noturno - 4 vagas

Fatec Cruzeiro - "Prof. Waldomiro May" - Noturno - 4 vagas

Fatec Diadema - "Luigi Papaiz" - Noturno - 4 vagas

Fatec Ferraz de Vasconcelos - Noturno - 12 vagas

Fatec Franca - "Dr. Thomaz Novelino" - Matutino - 12 vagas

Fatec Franca - "Dr. Thomaz Novelino" - Noturno - 12 vagas

Fatec Guaratinguetá - "Prof. João Mod" - Noturno - 12 vagas

Fatec Guarulhos - Noturno - 4 vagas

Fatec Itapetininga - "Prof. Antonio Belizandro Barbosa Rezende" - Noturno - 12 vagas

Fatec Itapira - "Ogari de Castro Pacheco" - Noturno - 20 vagas

Fatec Itatiba - "Maria Eunice Amadeo de Almeida" - Noturno - 12 vagas

Fatec Jahu - "Octavio Celso Pacheco de Almeida Prado" - Noturno - 12 vagas

Fatec Lins - "Prof. Antonio Seabra" - Matutino - 12 vagas

Fatec São José dos Campos - "Prof. Jessen Vidal" - Noturno - 12 vagas

Fatec Sertãozinho - "Deputado Waldyr Alceu Trigo" - Noturno - 12 vagas

Gestão da Qualidade

Fatec Lins - "Prof. Antonio Seabra" - Noturno - 12 vagas

Fatec Sorocaba - "José Crespo Gonzales" - Matutino - 12 vagas

Gestão da Tecnologia da Informação

Fatec Assis - "Prof. Dr. José Luiz Guimarães" - Noturno - 4 vagas

Fatec Barueri - "Padre Danilo José de Oliveira Ohl" - Matutino - 4 vagas

Fatec Bragança Paulista - "Jornalista Omair Fagundes de Oliveira" - Noturno - 12 vagas

Fatec Campinas - Noturno - 4 vagas

Fatec Catanduva - Noturno - 4 vagas

Fatec Franco da Rocha - "Giuliano Cecchettini" - Noturno - 4 vagas

Fatec Guaratinguetá - "Prof. João Mod" - Noturno - 4 vagas

Fatec Itaquaquecetuba - Matutino - 4 vagas

Fatec Itu - "Dom Amaury Castanho" - Noturno - 4 vagas

Fatec Jahu - "Octavio Celso Pacheco de Almeida Prado" - Noturno - 4 vagas

Fatec Jundiaí - "Deputado Ary Fossen" - Noturno - 4 vagas

Fatec Tatuí - "Prof. Wilson Roberto Ribeiro de Camargo" - Matutino - 12 vagas

Fatec Tatuí - "Prof. Wilson Roberto Ribeiro de Camargo" - Noturno - 4 vagas

Gestão de Comércio Eletrônico

Fatec Barueri - "Padre Danilo José de Oliveira Ohl" - Noturno - 20 vagas

Gestão de Empreendimentos Gastronômicos

Fatec São Paulo - Município de São Paulo - Vespertino - 20 vagas

Fatec São Roque - Matutino - 15 vagas

Gestão de Energia e Eficiência Energética

Fatec Campinas - Noturno - 20 vagas

Fatec Franco da Rocha - "Giuliano Cecchettini" - Noturno - 20 vagas

Gestão de Logística Integrada

Fatec Jundiaí - "Deputado Ary Fossen" - Matutino - 12 vagas

Fatec Jundiaí - "Deputado Ary Fossen" - Noturno - 4 vagas

Gestão de Negócios e Inovação

Fatec Pindamonhangaba - "José Renato Guaycuru San Martim" - Noturno - 12 vagas

Fatec Ribeirão Preto - Noturno - 4 vagas

Fatec Sebrae - Município de São Paulo - Matutino - 11 vagas

Fatec Sebrae - Município de São Paulo - Noturno - 4 vagas

Fatec Sumaré - Noturno - 12 vagas

Gestão de Negócios e Pessoas

Fatec Barueri - "Padre Danilo José de Oliveira Ohl" - Matutino - 20 vagas

Gestão de Recursos Humanos

Fatec Baixada Santista - "Rubens Lara" - Santos - Noturno - 4 vagas

Fatec Barueri - "Padre Danilo José de Oliveira Ohl" - Noturno - 4 vagas

Fatec Franca - "Dr. Thomaz Novelino" - Matutino - 12 vagas

Fatec Franca - "Dr. Thomaz Novelino" - Noturno - 12 vagas

Fatec Ipiranga - "Pastor Enéas Tognini" - Município de São Paulo - Noturno - 4 vagas

Fatec Mococa - "Mário Roberson de Sylos" - Noturno - 12 vagas

Fatec Mogi das Cruzes - Matutino - 12 vagas

Fatec São Carlos - Noturno - 12 vagas

Fatec Sumaré - Noturno - 12 vagas

Fatec Taubaté - Matutino - 12 vagas

Fatec Zona Leste - Município de São Paulo - Matutino - 4 vagas

Gestão de Serviços

Fatec Indaiatuba - "Dr. Archimedes Lammoglia" - Matutino - 20 vagas

Gestão de Turismo

Fatec São Paulo - Município de São Paulo - Matutino - 12 vagas

Fatec São Paulo - Município de São Paulo - Vespertino - 20 vagas

Fatec São Roque - Noturno - 15 vagas

Gestão Desportiva e de Lazer

Fatec de Esportes - Município de São Paulo - Noturno - 12 vagas

Gestão Empresarial

Fatec Americana - "Ministro Ralph Biasi" - Matutino - 12 vagas

Fatec Americana - "Ministro Ralph Biasi" - Noturno - 4 vagas

Fatec Araraquara - "Prof. José Arana Varela" - Matutino - 20 vagas

Fatec Araras - "Antonio Brambilla" - Noturno - 12 vagas

Fatec Baixada Santista - "Rubens Lara" - Santos - Matutino - 12 vagas

Fatec Bragança Paulista - "Jornalista Omair Fagundes de Oliveira" - Matutino - 20 vagas

Fatec Campinas - Matutino - 12 vagas

Fatec Catanduva - Matutino - 12 vagas

Fatec Catanduva - Noturno - 4 vagas

Fatec Cotia - Matutino - 12 vagas

Fatec Cotia - Noturno - 4 vagas

Fatec Cruzeiro - "Prof. Waldomiro May" - Vespertino - 12 vagas

Fatec Garça - "Deputado Júlio Julinho Marcondes de Moura" - Matutino - 20 vagas

Fatec Garça - "Deputado Júlio Julinho Marcondes de Moura" - Noturno - 20 vagas

Fatec Guaratinguetá - "Prof. João Mod" - Noturno - 12 vagas

Fatec Indaiatuba - "Dr. Archimedes Lammoglia" - Noturno - 4 vagas

Fatec Indaiatuba - "Dr. Archimedes Lammoglia" - Vespertino - 12 vagas

Fatec Itapira - "Ogari de Castro Pacheco" - Noturno - 12 vagas

Fatec Itatiba - "Maria Eunice Amadeo de Almeida" - Matutino - 20 vagas

Fatec Itu - "Dom Amaury Castanho" - Noturno - 12 vagas

Fatec Jales - "Prof. José Camargo" - Noturno - 12 vagas

Fatec Mococa - "Mário Roberson de Sylos" - Noturno - 12 vagas

Fatec Piracicaba - "Deputado Roque Trevisan" - Matutino - 20 vagas

Fatec Piracicaba - "Deputado Roque Trevisan" - Noturno - 4 vagas

Fatec Praia Grande - Matutino - 12 vagas

Fatec Praia Grande - Noturno - 4 vagas

Fatec Presidente Prudente - Noturno - 4 vagas

Fatec São Carlos - Noturno - 12 vagas

Fatec São Sebastião - Noturno - 20 vagas

Fatec Sertãozinho - "Deputado Waldyr Alceu Trigo" - Matutino - 12 vagas

Fatec Sertãozinho - "Deputado Waldyr Alceu Trigo" - Noturno - 4 vagas

Fatec Tatuí - "Prof. Wilson Roberto Ribeiro de Camargo" - Noturno - 4 vagas

Fatec Tatuí - "Prof. Wilson Roberto Ribeiro de Camargo" - Vespertino - 20 vagas

Fatec Zona Leste - Município de São Paulo - Matutino - 12 vagas

Fatec Zona Sul - "Dom Paulo Evaristo Arns" - Município de São Paulo - 1º ao 3º Vespertino/ 4º ao 6º Noturno - 20 vagas

Fatec Zona Sul - "Dom Paulo Evaristo Arns" - Município de São Paulo - Matutino - 12 vagas

Gestão Financeira

Fatec Bragança Paulista - "Jornalista Omair Fagundes de Oliveira" - Noturno - 12 vagas

Fatec Guaratinguetá - "Prof. João Mod" - Noturno - 12 vagas

Fatec Osasco - "Prefeito Hirant Sanazar" - Noturno - 4 vagas

Fatec Osasco - "Prefeito Hirant Sanazar" - Vespertino - 20 vagas

Gestão Hospitalar

Fatec Barretos - "Profª Édi Salvi Lima" - Noturno - 12 vagas

Fatec Bauru - Matutino - 20 vagas

Gestão Portuária

Fatec Baixada Santista - "Rubens Lara" - Santos - Matutino - 12 vagas

Fatec Baixada Santista - "Rubens Lara" - Santos - Noturno - 4 vagas

Hidráulica e Saneamento Ambiental

Fatec São Paulo - Município de São Paulo - Matutino - 20 vagas

Fatec São Paulo - Município de São Paulo - Noturno - 12 vagas

Informática para Negócios

Fatec Mauá - Matutino - 12 vagas

Fatec Mauá - Noturno - 4 vagas

Fatec São Bernardo do Campo - "Adib Moisés Dib" - Matutino - 20 vagas

Fatec São Bernardo do Campo - "Adib Moisés Dib" - Noturno - 4 vagas

Fatec São José do Rio Preto - "Profª Olga Malluk da Silva" - Matutino - 12 vagas

Fatec São José do Rio Preto - "Profª Olga Malluk da Silva" - Noturno - 4 vagas

Instalações Elétricas

Fatec São Paulo - Município de São Paulo - Matutino - 12 vagas

Jogos Digitais

Fatec Americana - "Ministro Ralph Biasi" - Noturno - 12 vagas

Fatec Carapicuíba - Matutino - 12 vagas

Fatec Carapicuíba - Noturno - 12 vagas

Fatec Ourinhos - Matutino - 12 vagas

Fatec São Caetano do Sul - "Antonio Russo" - Noturno - 12 vagas

Logística

Fatec Americana - "Ministro Ralph Biasi" - Matutino - 20 vagas

Fatec Americana - "Ministro Ralph Biasi" - Noturno - 12 vagas

Fatec Baixada Santista - "Rubens Lara" - Santos - Matutino - 12 vagas

Fatec Baixada Santista - "Rubens Lara" - Santos - Noturno - 4 vagas

Fatec Bebedouro - "Jorge Caram Sabbag" - Noturno - 20 vagas

Fatec Botucatu - Noturno - 12 vagas

Fatec Bragança Paulista - "Jornalista Omair Fagundes de Oliveira" - Noturno - 12 vagas

Fatec Campinas - Noturno - 12 vagas

Fatec Carapicuíba - Matutino - 12 vagas

Fatec Carapicuíba - Noturno - 4 vagas

Fatec Guaratinguetá - "Prof. João Mod" - Noturno - 12 vagas

Fatec Guarulhos - Noturno - 4 vagas

Fatec Guarulhos - Vespertino - 20 vagas

Fatec Jahu - "Octavio Celso Pacheco de Almeida Prado" - Noturno - 12 vagas

Fatec Lins - "Prof. Antonio Seabra" - Noturno - 12 vagas

Fatec Mauá - Matutino - 20 vagas

Fatec Mauá - Noturno - 4 vagas

Fatec Mogi das Cruzes - Matutino - 12 vagas

Fatec São José dos Campos - "Prof. Jessen Vidal" - Matutino - 20 vagas

Fatec São José dos Campos - "Prof. Jessen Vidal" - Noturno - 12 vagas

Fatec Sorocaba - "José Crespo Gonzales" - Vespertino - 20 vagas

Fatec Zona Leste - Município de São Paulo - Matutino - 12 vagas

Fatec Zona Leste - Município de São Paulo - Noturno - 4 vagas

Fatec Zona Sul - "Dom Paulo Evaristo Arns" - Município de São Paulo - Noturno - 12 vagas

Fatec Zona Sul - "Dom Paulo Evaristo Arns" - Município de São Paulo - Vespertino - 20 vagas

Logística Aeroportuária

Fatec Guarulhos - Matutino - 12 vagas

Fatec Indaiatuba - "Dr. Archimedes Lammoglia" - Matutino - 12 vagas

Manufatura Avançada

Fatec Garça - "Deputado Júlio Julinho Marcondes de Moura" - Matutino - 30 vagas

Fatec São Bernardo do Campo - "Adib Moisés Dib" - Noturno - 20 vagas

Fatec São José dos Campos - "Prof. Jessen Vidal" - Matutino - 20 vagas

Fatec Sorocaba - "José Crespo Gonzales" - Matutino - 20 vagas

Manutenção de Aeronaves

Fatec São José dos Campos - "Prof. Jessen Vidal" - Noturno - 12 vagas

Manutenção Industrial

Fatec Itaquera - "Prof. Miguel Reale" - Município de São Paulo - Matutino - 20 vagas

Fatec Osasco - "Prefeito Hirant Sanazar" - Matutino - 20 vagas

Fatec Osasco - "Prefeito Hirant Sanazar" - Noturno - 12 vagas

Fatec Pindamonhangaba - "José Renato Guaycuru San Martim" - Noturno - 12 vagas

Fatec Sertãozinho - "Deputado Waldyr Alceu Trigo" - Noturno - 12 vagas

Fatec Tatuí - "Prof. Wilson Roberto Ribeiro de Camargo" - Matutino - 20 vagas

Fatec Tatuí - "Prof. Wilson Roberto Ribeiro de Camargo" - Noturno - 12 vagas

Marketing

Fatec Jaboticabal - "Nilo de Stéfani" - Matutino - 20 vagas

Fatec Presidente Prudente - Matutino - 20 vagas

Fatec Sebrae - Município de São Paulo - Matutino - 4 vagas

Fatec Sebrae - Município de São Paulo - Noturno - 4 vagas

Fatec São Paulo - Município de São Paulo - 1º ao 4º Matutino/ 5º e 6º Noturno - 20 vagas

Mecânica - Processos de Produção

Fatec São Paulo - Município de São Paulo - Matutino - 20 vagas

Fatec São Paulo - Município de São Paulo - Noturno - 12 vagas

Mecânica - Processos de Soldagem

Fatec Itaquera - "Prof. Miguel Reale" - Município de São Paulo - Matutino - 20 vagas

Fatec Itaquera - "Prof. Miguel Reale" - Município de São Paulo - Noturno - 12 vagas

Fatec Pindamonhangaba - "José Renato Guaycuru San Martim" - Matutino - 20 vagas

Fatec Sertãozinho - "Deputado Waldyr Alceu Trigo" - Noturno - 12 vagas

Mecânica - Projetos

Fatec São Paulo - Município de São Paulo - Matutino - 20 vagas

Fatec São Paulo - Município de São Paulo - Noturno - 4 vagas

Mecânica Automobilística

Fatec Santo André - Noturno - 4 vagas

Mecânica de Precisão

Fatec São Paulo - Município de São Paulo - 1º ao 4º Matutino/ 5º e 6º Noturno - 20 vagas

Mecanização em Agricultura de Precisão

Fatec Pompéia - "Shunji Nishimura" - Matutino - 12 vagas

Fatec Pompéia - "Shunji Nishimura" - Noturno - 4 vagas

Mecatrônica Industrial

Fatec Garça - "Deputado Júlio Julinho Marcondes de Moura" - Noturno - 12 vagas

Fatec Itu - "Dom Amaury Castanho" - 1º ao 4º Matutino/ 5º e 6º Noturno - 20 vagas

Fatec Mogi Mirim - "Arthur de Azevedo" - 1º ao 4º Vespertino/ 5º e 6º Noturno - 20 vagas

Fatec Santo André - Matutino - 12 vagas

Fatec Sertãozinho - "Deputado Waldyr Alceu Trigo" - Matutino - 20 vagas

Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Fatec Jacareí - "Prof. Francisco de Moura" - Noturno - 30 vagas

Fatec Jahu - "Octavio Celso Pacheco de Almeida Prado" - Noturno - 20 vagas

Microeletrônica

Fatec São Paulo - Município de São Paulo - 1º ao 4º Matutino/ 5º e 6º Noturno - 20 vagas

Polímeros

Fatec Mauá - Noturno - 20 vagas

Fatec Sorocaba - "José Crespo Gonzales" - Noturno - 20 vagas

Fatec Zona Leste - Município de São Paulo - Noturno - 20 vagas

Processos Metalúrgicos

Fatec Pindamonhangaba - "José Renato Guaycuru San Martim" - Noturno - 12 vagas

Fatec Sorocaba - "José Crespo Gonzales" - 1º ao 4º Matutino/ 5º e 6º Noturno - 30 vagas

Processos Químicos

Fatec Campinas - Matutino - 20 vagas

Fatec Campinas - Noturno - 4 vagas

Fatec Praia Grande - Matutino - 20 vagas

Fatec Praia Grande - Noturno - 12 vagas

Produção Agropecuária

Fatec Presidente Prudente - Matutino - 12 vagas

Produção Fonográfica

Fatec Tatuí - "Prof. Wilson Roberto Ribeiro de Camargo" - Vespertino - 12 vagas

Produção Industrial

Fatec Botucatu - Noturno - 12 vagas

Fatec Taquaritinga - "Marlene Maria Miletta Servidoni" - Matutino - 20 vagas

Fatec Taquaritinga - "Marlene Maria Miletta Servidoni" - Noturno - 12 vagas

Produção Têxtil

Fatec Americana - "Ministro Ralph Biasi" - Noturno - 20 vagas

Projetos de Estruturas Aeronáuticas

Fatec São José dos Campos - "Prof. Jessen Vidal" - Noturno - 12 vagas

Projetos Mecânicos

Fatec Mogi Mirim - "Arthur de Azevedo" - Noturno - 12 vagas

Fatec Pindamonhangaba - "José Renato Guaycuru San Martim" - Noturno - 30 vagas

Fatec Sorocaba - "José Crespo Gonzales" - Matutino - 20 vagas

Fatec Sorocaba - "José Crespo Gonzales" - Noturno - 4 vagas

Radiologia

Fatec Botucatu - Noturno (Práticas laboratoriais a partir do 4º semestre diurno) - 4 vagas

Redes de Computadores

Fatec Bauru - Matutino - 12 vagas

Fatec Osasco - "Prefeito Hirant Sanazar" - Noturno - 4 vagas

Fatec Osasco - "Prefeito Hirant Sanazar" - Vespertino - 12 vagas

Refrigeração, Ventilação e Ar Condicionado

Fatec Itaquera - "Prof. Miguel Reale" - Município de São Paulo - Matutino - 12 vagas

Fatec Itaquera - "Prof. Miguel Reale" - Município de São Paulo - Noturno - 4 vagas

Secretariado

Fatec Carapicuíba - Noturno - 12 vagas

Fatec Itaquaquecetuba - Matutino - 20 vagas

Fatec Itaquaquecetuba - Noturno - 20 vagas

Secretariado e Assessoria Internacional

Fatec São Paulo - Município de São Paulo - Matutino - 4 vagas

Fatec São Paulo - Município de São Paulo - Noturno - 4 vagas

Segurança da Informação

Fatec Americana - "Ministro Ralph Biasi" - Matutino - 12 vagas

Fatec Americana - "Ministro Ralph Biasi" - Noturno - 4 vagas

Fatec Araraquara - "Prof. José Arana Varela" - Noturno - 4 vagas

Fatec Ourinhos - Matutino - 12 vagas

Fatec Ourinhos - Noturno - 12 vagas

Fatec Santana de Parnaíba - Noturno - 4 vagas

Fatec São Caetano do Sul - "Antonio Russo" - Matutino - 12 vagas

Fatec São Caetano do Sul - "Antonio Russo" - Noturno - 4 vagas

Silvicultura

Fatec Capão Bonito - Noturno - 12 vagas

Sistemas Biomédicos

Fatec Bauru - Matutino - 20 vagas

Fatec Bauru - Noturno - 12 vagas

Fatec Osasco - "Prefeito Hirant Sanazar" - Matutino - 12 vagas

Fatec Ribeirão Preto - Noturno - 12 vagas

Fatec Sorocaba - "José Crespo Gonzales" - Matutino - 12 vagas

Sistemas Embarcados

Fatec Jundiaí - "Deputado Ary Fossen" - 1º ao 4º Matutino/ 5º e 6º Noturno - 20 vagas

Fatec Santo André - 1º ao 4º Matutino/ 5º e 6º Noturno - 30 vagas

Sistemas Navais

Fatec Jahu - "Octavio Celso Pacheco de Almeida Prado" - Matutino - 12 vagas

Sistemas para Internet

Fatec Baixada Santista - "Rubens Lara" - Santos - 1º ao 4º Matutino / 5º e 6º Noturno - 4 vagas

Fatec Jales - "Prof. José Camargo" - Noturno - 12 vagas

Fatec Lins - "Prof. Antonio Seabra" - Matutino - 20 vagas

Fatec São Roque - Noturno - 3 vagas

Fatec Taquaritinga - "Marlene Maria Miletta Servidoni" - Matutino - 20 vagas

Soldagem

Fatec São Paulo - Município de São Paulo - Noturno - 20 vagas

Transporte Terrestre

Fatec Barueri - "Padre Danilo José de Oliveira Ohl" - Noturno - 20 vagas

Fatec Tatuapé - "Victor Civita" - Município de São Paulo - Matutino - 20 vagas

Fatec Tatuapé - "Victor Civita" - Município de São Paulo - Noturno - 12 vagas

Univesp

Eixo de Computação (Tecnologia da Informação, Ciência de Dados ou Engenharia de Computação)

ADAMANTINA - EaD - 1 vagas

AGUAÍ - EaD - 1 vagas

AGUDOS - EaD - 1 vagas

ALTINÓPOLIS - EaD - 1 vagas

ALUMÍNIO - EaD - 1 vagas

ALVARES MACHADO - EaD - 1 vagas

ALVINLÂNDIA - EaD - 1 vagas

AMERICANA - EaD - 5 vagas

AMÉRICO BRASILIENSE - EaD - 1 vagas

AMPARO - EaD - 3 vagas

ANDRADINA - EaD - 2 vagas

ANHEMBI - EaD - 1 vagas

APARECIDA - EaD - 1 vagas

APIAÍ - EaD - 1 vagas

ARAÇARIGUAMA - EaD - 1 vagas

ARAÇATUBA - PREFEITURA - EaD - 5 vagas

ARAÇOIABA DA SERRA - EaD - 1 vagas

ARANDU - EaD - 1 vagas

ARARAQUARA - EaD - 5 vagas

ARARAS - EaD - 4 vagas

AREALVA - EaD - 1 vagas

AREIAS - EaD - 1 vagas

AREIOPOLIS - EaD - 1 vagas

ARTUR NOGUEIRA - EaD - 2 vagas

ARUJÁ - EaD - 3 vagas

ASSIS - EaD - 4 vagas

ATIBAIA - EaD - 5 vagas

AVARÉ - EaD - 3 vagas

BADY BASSITT - EaD - 1 vagas

BALSAMO - EaD - 1 vagas

BANANAL - EaD - 1 vagas

BARAO DE ANTONINA - EaD - 1 vagas

BARBOSA - EaD - 1 vagas

BARIRI - EaD - 1 vagas

BARRA BONITA - EaD - 1 vagas

BARRETOS - EaD - 4 vagas

BARRINHA - EaD - 1 vagas

BASTOS - EaD - 1 vagas

BAURU - EaD - 3 vagas

BERNARDINO DE CAMPOS - EaD - 1 vagas

BERTIOGA - EaD - 2 vagas

BOA ESPERANÇA DO SUL - EaD - 1 vagas

BOCAINA - EaD - 1 vagas

BOFETE - EaD - 1 vagas

BOITUVA - EaD - 1 vagas

BOM JESUS DOS PERDÕES - EaD - 1 vagas

BORBOREMA - EaD - 1 vagas

BOTUCATU - EaD - 5 vagas

BRAGANÇA PAULISTA - EaD - 4 vagas

BRAÚNA - EaD - 1 vagas

BRODOWSKI - EaD - 1 vagas

BROTAS - EaD - 1 vagas

BURI - EaD - 1 vagas

CABREÚVA - EaD - 2 vagas

CAÇAPAVA - EaD - 4 vagas

CACHOEIRA PAULISTA - EaD - 1 vagas

CACONDE - EaD - 1 vagas

CAFELÂNDIA - EaD - 1 vagas

CAIEIRAS - EaD - 4 vagas

CAJAMAR - EaD - 3 vagas

CAJATI - EaD - 1 vagas

CAJOBI - EaD - 1 vagas

CAJURU - EaD - 1 vagas

CAMPINAS - EaD - 5 vagas

CAMPO LIMPO PAULISTA - EaD - 3 vagas

CAMPOS DO JORDÃO - EaD - 2 vagas

CANDIDO RODRIGUES - EaD - 1 vagas

CAPÃO BONITO - PREFEITURA - EaD - 2 vagas

CAPELA DO ALTO - EaD - 1 vagas

CAPIVARI - EaD - 2 vagas

CARAGUATATUBA - EaD - 4 vagas

CARAPICUÍBA - EaD - 5 vagas

CASA BRANCA - EaD - 1 vagas

CATANDUVA - EaD - 5 vagas

CERQUEIRA CÉSAR - EaD - 1 vagas

CERQUILHO - EaD - 2 vagas

CESÁRIO LANGE - EaD - 1 vagas

CHARQUEADA - EaD - 1 vagas

CHAVANTES - EaD - 1 vagas

CLEMENTINA - EaD - 2 vagas

COLINA - EaD - 1 vagas

CONCHAL - EaD - 1 vagas

CONCHAS - EaD - 1 vagas

CORDEIRÓPOLIS - EaD - 1 vagas

COSMÓPOLIS - EaD - 3 vagas

CRAVINHOS - EaD - 1 vagas

CRISTAIS PAULISTA - EaD - 1 vagas

CRUZEIRO - PREFEITURA - EaD - 2 vagas

CUBATÃO - EaD - 4 vagas

CUNHA - EaD - 1 vagas

DIADEMA - EaD - 5 vagas

DOIS CÓRREGOS - EaD - 1 vagas

DOURADO - EaD - 1 vagas

DRACENA - EaD - 2 vagas

DUMONT - EaD - 1 vagas

ELDORADO - EaD - 1 vagas

ELIAS FAUSTO - EaD - 1 vagas

EMBU DAS ARTES - EaD - 5 vagas

ENGENHEIRO COELHO - EaD - 1 vagas

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - EaD - 5 vagas

ESTIVA GERBI - EaD - 1 vagas

ESTRELA DO NORTE - EaD - 1 vagas

FARTURA - EaD - 1 vagas

FERNANDÓPOLIS - EaD - 3 vagas

FERRAZ DE VASCONCELOS - EaD - 5 vagas

FLORA RICA - EaD - 1 vagas

FLÓRIDA PAULISTA - EaD - 1 vagas

FRANCA - EaD - 5 vagas

FRANCISCO MORATO - EaD - 5 vagas

FRANCO DA ROCHA - EaD - 3 vagas

GARÇA - EaD - 2 vagas

GAVIÃO PEIXOTO - EaD - 1 vagas

GUAÍRA - EaD - 2 vagas

GUAPIAÇU - EaD - 1 vagas

GUARÁ - EaD - 1 vagas

GUARACI - EaD - 1 vagas

GUARARAPES - EaD - 1 vagas

GUARAREMA - EaD - 1 vagas

GUARATINGUETÁ - EaD - 4 vagas

GUAREÍ - EaD - 1 vagas

GUARIBA - EaD - 1 vagas

GUARUJÁ - EaD - 3 vagas

GUARULHOS - EaD - 5 vagas

GUATAPARA - EaD - 1 vagas

HERCULÂNDIA - EaD - 1 vagas

HORTOLÂNDIA - EaD - 4 vagas

IACANGA - EaD - 1 vagas

IBIRÁ - EaD - 1 vagas

IBITINGA - EaD - 2 vagas

IBIÚNA - EaD - 3 vagas

ICEM - EaD - 1 vagas

IGARAÇU DO TIETÊ - EaD - 1 vagas

IGARAPAVA - EaD - 1 vagas

IGARATÁ - EaD - 1 vagas

IGUAPE - EaD - 1 vagas

ILHA COMPRIDA - EaD - 1 vagas

ILHA SOLTEIRA - EaD - 1 vagas

ILHABELA - EaD - 1 vagas

INDAIATUBA - EaD - 4 vagas

IPAUSSU - EaD - 1 vagas

IPERÓ - EaD - 1 vagas

IPEÚNA - EaD - 1 vagas

IPORANGA - EaD - 1 vagas

IRAPURU - EaD - 1 vagas

ITABERÁ - EaD - 1 vagas

ITAÍ - EaD - 1 vagas

ITAJOBI - EaD - 1 vagas

ITAJU - EaD - 1 vagas

ITANHAÉM - EaD - 4 vagas

ITAOCA - EaD - 1 vagas

ITAPECERICA DA SERRA - EaD - 5 vagas

ITAPETININGA - UAB - EaD - 5 vagas

ITAPEVA - EaD - 4 vagas

ITAPEVI - EaD - 5 vagas

ITAPIRA - EaD - 3 vagas

ITÁPOLIS - EaD - 2 vagas

ITAPORANGA - EaD - 1 vagas

ITAPUÍ - EaD - 1 vagas

ITAQUAQUECETUBA - EaD - 5 vagas

ITARARÉ - EaD - 1 vagas

ITARIRI - EaD - 1 vagas

ITATIBA - EaD - 2 vagas

ITATINGA - EaD - 1 vagas

ITU - EaD - 4 vagas

ITUPEVA - EaD - 2 vagas

ITUVERAVA - EaD - 1 vagas

JABORANDI - EaD - 1 vagas

JABOTICABAL - EaD - 3 vagas

JACAREÍ - EaD - 5 vagas

JACUPIRANGA - EaD - 1 vagas

JAGUARIÚNA - EaD - 2 vagas

JALES - UAB - EaD - 2 vagas

JAMBEIRO - EaD - 1 vagas

JANDIRA - EaD - 4 vagas

JAÚ - EaD - 5 vagas

JOSÉ BONIFÁCIO - EaD - 1 vagas

JUQUIÁ - EaD - 1 vagas

JUQUITIBA - EaD - 1 vagas

LAGOINHA - EaD - 1 vagas

LARANJAL PAULISTA - EaD - 1 vagas

LEME - EaD - 4 vagas

LENÇÓIS PAULISTA - EaD - 3 vagas

LIMEIRA - EaD - 5 vagas

LINS - EaD - 3 vagas

LORENA - EaD - 3 vagas

LOUVEIRA - EaD - 2 vagas

LUCÉLIA - EaD - 1 vagas

LUIZ ANTÔNIO - EaD - 1 vagas

MACATUBA - EaD - 1 vagas

MAIRINQUE - EaD - 2 vagas

MAIRIPORÃ - EaD - 4 vagas

MANDURI - EaD - 1 vagas

MARACAÍ - EaD - 1 vagas

MARÍLIA - EaD - 5 vagas

MARTINÓPOLIS - EaD - 1 vagas

MATÃO - EaD - 3 vagas

MAUÁ - EaD - 5 vagas

MIGUELOPOLIS - EaD - 1 vagas

MINEIROS DO TIETÊ - EaD - 1 vagas

MIRACATU - EaD - 1 vagas

MIRANTE DO PARANAPANEMA - EaD - 1 vagas

MIRASSOL - EaD - 2 vagas

MOCOCA - EaD - 4 vagas

MOGI DAS CRUZES - EaD - 5 vagas

MOGI MIRIM - EaD - 2 vagas

MONGAGUÁ - EaD - 2 vagas

MONTE ALTO - EaD - 2 vagas

MONTE AZUL PAULISTA - EaD - 1 vagas

MONTE MOR - EaD - 2 vagas

MORRO AGUDO - EaD - 1 vagas

MORUNGABA - EaD - 1 vagas

MOTUCA - EaD - 1 vagas

MURUTINGA DO SUL - EaD - 1 vagas

NANTES - EaD - 1 vagas

NARANDIBA - EaD - 1 vagas

NATIVIDADE DA SERRA - EaD - 1 vagas

NOVA GRANADA - EaD - 1 vagas

NOVAIS - EaD - 1 vagas

NOVO HORIZONTE - EaD - 2 vagas

OLÍMPIA - EaD - 2 vagas

ORLÂNDIA - EaD - 2 vagas

OSASCO - UAB - EaD - 5 vagas

OURINHOS - EaD - 4 vagas

OURO VERDE - EaD - 1 vagas

OUROESTE - EaD - 1 vagas

PACAEMBU - EaD - 1 vagas

PALMARES PAULISTA - EaD - 1 vagas

PALMITAL - EaD - 1 vagas

PARAGUAÇU PAULISTA - EaD - 2 vagas

PARAIBUNA - EaD - 1 vagas

PARANAPANEMA - EaD - 1 vagas

PARAPUA - EaD - 1 vagas

PARDINHO - EaD - 1 vagas

PARIQUERA AÇU - EaD - 1 vagas

PAULISTÂNIA - EaD - 1 vagas

PAULO DE FARIA - EaD - 1 vagas

PEDERNEIRAS - EaD - 2 vagas

PEDREIRA - EaD - 2 vagas

PEDRO DE TOLEDO - EaD - 1 vagas

PENÁPOLIS - EaD - 2 vagas

PEREIRA BARRETO - EaD - 1 vagas

PEREIRAS - EaD - 1 vagas

PERUÍBE - EaD - 3 vagas

PIACATU - EaD - 1 vagas

PILAR DO SUL - EaD - 1 vagas

PIQUETE - EaD - 1 vagas

PIRACAIA - EaD - 1 vagas

PIRACICABA - EaD - 5 vagas

PIRAJUÍ - EaD - 1 vagas

PIRAPOZINHO - EaD - 1 vagas

PIRASSUNUNGA - EaD - 3 vagas

PITANGUEIRAS - EaD - 1 vagas

PLANALTO - EaD - 1 vagas

POÁ - EaD - 3 vagas

POMPÉIA - EaD - 1 vagas

PONTAL - EaD - 1 vagas

PORANGABA - EaD - 1 vagas

PORTO FELIZ - EaD - 2 vagas

PORTO FERREIRA - EaD - 2 vagas

POTIM - EaD - 1 vagas

PRADÓPOLIS - EaD - 1 vagas

PRAIA GRANDE - EaD - 5 vagas

PRATANIA - EaD - 1 vagas

PRESIDENTE BERNARDES - EaD - 1 vagas

PRESIDENTE EPITÁCIO - EaD - 2 vagas

PRESIDENTE PRUDENTE - EaD - 5 vagas

PRESIDENTE VENCESLAU - EaD - 1 vagas

QUATÁ - EaD - 1 vagas

QUELUZ - EaD - 1 vagas

QUINTANA - EaD - 1 vagas

RANCHARIA - EaD - 1 vagas

REDENÇÃO DA SERRA - EaD - 1 vagas

REGINÓPOLIS - EaD - 1 vagas

RESTINGA - EaD - 1 vagas

RIBEIRA - EaD - 1 vagas

RIBEIRÃO BONITO - EaD - 1 vagas

RIBEIRAO CORRENTE - EaD - 1 vagas

RIBEIRÃO PIRES - EaD - 4 vagas

RIBEIRÃO PRETO - EaD - 3 vagas

RINCÃO - EaD - 1 vagas

RINOPOLIS - EaD - 1 vagas

RIO CLARO - EaD - 1 vagas

RIO DAS PEDRAS - EaD - 1 vagas

RIOLÂNDIA - EaD - 1 vagas

ROSANA - EaD - 1 vagas

SALES - EaD - 1 vagas

SALESÓPOLIS - EaD - 1 vagas

SALTINHO - EaD - 1 vagas

SALTO - EaD - 3 vagas

SALTO DE PIRAPORA - EaD - 2 vagas

SANDOVALINA - EaD - 1 vagas

SANTA ADELIA - EaD - 1 vagas

SANTA BÁRBARA D OESTE - EaD - 5 vagas

SANTA BRANCA - EaD - 1 vagas

SANTA CRUZ DA CONCEICAO - EaD - 1 vagas

SANTA CRUZ DA ESPERANÇA - EaD - 1 vagas

SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - EaD - 1 vagas

SANTA CRUZ DO RIO PARDO - EaD - 2 vagas

SANTA GERTRUDES - EaD - 1 vagas

SANTA ISABEL - EaD - 2 vagas

SANTA ROSA DO VITERBO - EaD - 1 vagas

SANTANA DE PARNAÍBA - EaD - 5 vagas

SANTO ANASTÁCIO - EaD - 1 vagas

SANTO ANDRÉ - PREFEITURA - EaD - 5 vagas

SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA - EaD - 1 vagas

SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - EaD - 1 vagas

SANTOS - EaD - 5 vagas

SÃO BERNARDO DO CAMPO - EaD - 5 vagas

SÃO CAETANO DO SUL - PREFEITURA - EaD - 5 vagas

SÃO CARLOS - EaD - 5 vagas

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - EaD - 3 vagas

SÃO JOSÉ DO BARREIRO - EaD - 1 vagas

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - EaD - 2 vagas

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - EaD - 5 vagas

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - EaD - 5 vagas

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PARQUE TECNOLÓGICO - EaD - 5 vagas

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SÃO FRANCISCO XAVIER - EaD - 1 vagas

SÃO LOURENÇO DA SERRA - EaD - 1 vagas

SÃO LUIZ DO PARAITINGA - EaD - 1 vagas

SÃO MIGUEL ARCANJO - EaD - 1 vagas

SÃO PAULO - ÁGUA AZUL - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - ALTO ALEGRE - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - ALVARENGA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - ARICANDUVA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - AZUL DA COR DO MAR - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - BUTANTÃ - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - CAMINHO DO MAR - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - CAMPO LIMPO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - CANTOS DO AMANHECER - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - CAPÃO REDONDO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - CARRÃO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - CASA BLANCA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - CIDADE DUTRA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - FEITIÇO DA VILA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - FORMOSA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - FREGUESIA DO Ó - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - GUARAPIRANGA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - HELIÓPOLIS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - INÁCIO MONTEIRO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - JAÇANÃ - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - JAGUARÉ - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - JAMBEIRO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - JARDIM PAULISTANO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - LAJEADO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - MENINOS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - NAVEGANTES - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PARAISÓPOLIS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PARELHEIROS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PARQUE ANHANGUERA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PARQUE BRISTOL - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PARQUE DO CARMO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PARQUE NOVO MUNDO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PARQUE SÃO CARLOS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PARQUE VEREDAS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PAZ - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PERA MARMELO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PERUS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PINHEIRINHO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - QUINTA DO SOL - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - ROSA DA CHINA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - SÃO MATEUS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - SÃO PEDRO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - SÃO RAFAEL - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - SAPOPEMBA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - TIQUATIRA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - TRÊS LAGOS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - UIRAPURU - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - VILA ATLÂNTICA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - VILA CURUÇÁ - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - VILA DO SOL - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - VILA RUBI - EaD - 3 vagas

SÃO PEDRO - EaD - 1 vagas

SÃO PEDRO DO TURVO - EaD - 1 vagas

SAO ROQUE - EaD - 3 vagas

SÃO SEBASTIÃO - EaD - 3 vagas

SÃO SIMÃO - EaD - 1 vagas

SÃO VICENTE - EaD - 2 vagas

SÃO VICENTE - QUARENTENÁRIO - EaD - 2 vagas

SARAPUÍ - EaD - 1 vagas

SEBASTIANOPOLIS DO SUL - EaD - 1 vagas

SERRA NEGRA - EaD - 1 vagas

SERRANA - EaD - 2 vagas

SERTÃOZINHO - EaD - 4 vagas

SETE BARRAS - EaD - 1 vagas

SEVERÍNIA - EaD - 1 vagas

SOCORRO - EaD - 2 vagas

SOROCABA - EaD - 5 vagas

SUD MENNUCCI - EaD - 1 vagas

SUMARÉ - EaD - 5 vagas

SUZANO - EaD - 5 vagas

TABATINGA - EaD - 1 vagas

TACIBA - EaD - 1 vagas

TAMBAÚ - EaD - 1 vagas

TAPIRATIBA - EaD - 1 vagas

TAQUARAL - EaD - 1 vagas

TAQUARITINGA - EaD - 2 vagas

TAQUARITUBA - EaD - 1 vagas

TAQUARIVAÍ - EaD - 1 vagas

TARABAI - EaD - 1 vagas

TARUMÃ - EaD - 1 vagas

TATUÍ - EaD - 4 vagas

TAUBATÉ - EaD - 3 vagas

TEODORO SAMPAIO - EaD - 1 vagas

TIETÊ - EaD - 2 vagas

TORRINHA - EaD - 1 vagas

TREMEMBÉ - EaD - 2 vagas

TUPÃ - EaD - 2 vagas

UBATUBA - EaD - 3 vagas

URUPÊS - EaD - 1 vagas

VALINHOS - EaD - 4 vagas

VALPARAISO - EaD - 1 vagas

VARGEM GRANDE DO SUL - EaD - 2 vagas

VARGEM GRANDE PAULISTA - EaD - 2 vagas

VERA CRUZ - EaD - 1 vagas

VINHEDO - EaD - 3 vagas

VIRADOURO - EaD - 1 vagas

VOTORANTIM - EaD - 4 vagas

VOTUPORANGA - EaD - 4 vagas

Eixo de Licenciaturas (Letras, Matemática ou Pedagogia)

ADAMANTINA - EaD - 1 vagas

AGUAÍ - EaD - 1 vagas

AGUDOS - EaD - 1 vagas

ALTINÓPOLIS - EaD - 1 vagas

ALUMÍNIO - EaD - 1 vagas

ALVARES MACHADO - EaD - 1 vagas

ALVINLÂNDIA - EaD - 1 vagas

AMERICANA - EaD - 5 vagas

AMÉRICO BRASILIENSE - EaD - 1 vagas

AMPARO - EaD - 3 vagas

ANDRADINA - EaD - 2 vagas

ANHEMBI - EaD - 1 vagas

APARECIDA - EaD - 1 vagas

APIAÍ - EaD - 1 vagas

ARAÇARIGUAMA - EaD - 1 vagas

ARAÇATUBA - PREFEITURA - EaD - 5 vagas

ARAÇOIABA DA SERRA - EaD - 1 vagas

ARANDU - EaD - 1 vagas

ARARAQUARA - EaD - 5 vagas

ARARAS - EaD - 4 vagas

AREALVA - EaD - 1 vagas

AREIAS - EaD - 1 vagas

AREIOPOLIS - EaD - 1 vagas

ARTUR NOGUEIRA - EaD - 2 vagas

ARUJÁ - EaD - 3 vagas

ASSIS - EaD - 4 vagas

ATIBAIA - EaD - 5 vagas

AVARÉ - EaD - 3 vagas

BADY BASSITT - EaD - 1 vagas

BALSAMO - EaD - 1 vagas

BANANAL - EaD - 1 vagas

BARAO DE ANTONINA - EaD - 1 vagas

BARBOSA - EaD - 1 vagas

BARIRI - EaD - 1 vagas

BARRA BONITA - EaD - 1 vagas

BARRETOS - EaD - 4 vagas

BARRINHA - EaD - 1 vagas

BASTOS - EaD - 1 vagas

BAURU - EaD - 3 vagas

BERNARDINO DE CAMPOS - EaD - 1 vagas

BERTIOGA - EaD - 2 vagas

BOA ESPERANÇA DO SUL - EaD - 1 vagas

BOCAINA - EaD - 1 vagas

BOFETE - EaD - 1 vagas

BOITUVA - EaD - 1 vagas

BOM JESUS DOS PERDÕES - EaD - 1 vagas

BORBOREMA - EaD - 1 vagas

BOTUCATU - EaD - 5 vagas

BRAGANÇA PAULISTA - EaD - 4 vagas

BRAÚNA - EaD - 1 vagas

BRODOWSKI - EaD - 1 vagas

BROTAS - EaD - 1 vagas

BURI - EaD - 1 vagas

CABREÚVA - EaD - 2 vagas

CAÇAPAVA - EaD - 4 vagas

CACHOEIRA PAULISTA - EaD - 1 vagas

CACONDE - EaD - 1 vagas

CAFELÂNDIA - EaD - 1 vagas

CAIEIRAS - EaD - 4 vagas

CAJAMAR - EaD - 3 vagas

CAJATI - EaD - 1 vagas

CAJOBI - EaD - 1 vagas

CAJURU - EaD - 1 vagas

CAMPINAS - EaD - 5 vagas

CAMPO LIMPO PAULISTA - EaD - 3 vagas

CAMPOS DO JORDÃO - EaD - 2 vagas

CANDIDO RODRIGUES - EaD - 1 vagas

CAPÃO BONITO - PREFEITURA - EaD - 2 vagas

CAPELA DO ALTO - EaD - 1 vagas

CAPIVARI - EaD - 2 vagas

CARAGUATATUBA - EaD - 4 vagas

CARAPICUÍBA - EaD - 5 vagas

CASA BRANCA - EaD - 1 vagas

CATANDUVA - EaD - 5 vagas

CERQUEIRA CÉSAR - EaD - 1 vagas

CERQUILHO - EaD - 2 vagas

CESÁRIO LANGE - EaD - 1 vagas

CHARQUEADA - EaD - 1 vagas

CHAVANTES - EaD - 1 vagas

CLEMENTINA - EaD - 2 vagas

COLINA - EaD - 1 vagas

CONCHAL - EaD - 1 vagas

CONCHAS - EaD - 1 vagas

CORDEIRÓPOLIS - EaD - 1 vagas

COSMÓPOLIS - EaD - 3 vagas

CRAVINHOS - EaD - 1 vagas

CRISTAIS PAULISTA - EaD - 1 vagas

CRUZEIRO - PREFEITURA - EaD - 2 vagas

CUBATÃO - EaD - 4 vagas

CUNHA - EaD - 1 vagas

DIADEMA - EaD - 5 vagas

DOIS CÓRREGOS - EaD - 1 vagas

DOURADO - EaD - 1 vagas

DRACENA - EaD - 2 vagas

DUMONT - EaD - 1 vagas

ELDORADO - EaD - 1 vagas

ELIAS FAUSTO - EaD - 1 vagas

EMBU DAS ARTES - EaD - 5 vagas

ENGENHEIRO COELHO - EaD - 1 vagas

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - EaD - 5 vagas

ESTIVA GERBI - EaD - 1 vagas

ESTRELA DO NORTE - EaD - 1 vagas

FARTURA - EaD - 1 vagas

FERNANDÓPOLIS - EaD - 3 vagas

FERRAZ DE VASCONCELOS - EaD - 5 vagas

FLORA RICA - EaD - 1 vagas

FLÓRIDA PAULISTA - EaD - 1 vagas

FRANCA - EaD - 5 vagas

FRANCISCO MORATO - EaD - 5 vagas

FRANCO DA ROCHA - EaD - 3 vagas

GARÇA - EaD - 2 vagas

GAVIÃO PEIXOTO - EaD - 1 vagas

GUAÍRA - EaD - 2 vagas

GUAPIAÇU - EaD - 1 vagas

GUARÁ - EaD - 1 vagas

GUARACI - EaD - 1 vagas

GUARARAPES - EaD - 1 vagas

GUARAREMA - EaD - 1 vagas

GUARATINGUETÁ - EaD - 4 vagas

GUAREÍ - EaD - 1 vagas

GUARIBA - EaD - 1 vagas

GUARUJÁ - EaD - 3 vagas

GUARULHOS - EaD - 5 vagas

GUATAPARA - EaD - 1 vagas

HERCULÂNDIA - EaD - 1 vagas

HOLAMBRA - EaD - 1 vagas

HORTOLÂNDIA - EaD - 4 vagas

IACANGA - EaD - 1 vagas

IBIRÁ - EaD - 1 vagas

IBITINGA - EaD - 2 vagas

IBIÚNA - EaD - 3 vagas

ICEM - EaD - 1 vagas

IGARAÇU DO TIETÊ - EaD - 1 vagas

IGARAPAVA - EaD - 1 vagas

IGARATÁ - EaD - 1 vagas

IGUAPE - EaD - 1 vagas

ILHA COMPRIDA - EaD - 1 vagas

ILHA SOLTEIRA - EaD - 1 vagas

ILHABELA - EaD - 1 vagas

INDAIATUBA - EaD - 4 vagas

IPAUSSU - EaD - 1 vagas

IPERÓ - EaD - 1 vagas

IPEÚNA - EaD - 1 vagas

IPORANGA - EaD - 1 vagas

IRAPURU - EaD - 1 vagas

ITABERÁ - EaD - 1 vagas

ITAÍ - EaD - 1 vagas

ITAJOBI - EaD - 1 vagas

ITAJU - EaD - 1 vagas

ITANHAÉM - EaD - 4 vagas

ITAOCA - EaD - 1 vagas

ITAPECERICA DA SERRA - EaD - 5 vagas

ITAPETININGA - UAB - EaD - 5 vagas

ITAPEVA - EaD - 4 vagas

ITAPEVI - EaD - 5 vagas

ITAPIRA - EaD - 3 vagas

ITÁPOLIS - EaD - 2 vagas

ITAPORANGA - EaD - 1 vagas

ITAPUÍ - EaD - 1 vagas

ITAQUAQUECETUBA - EaD - 5 vagas

ITARARÉ - EaD - 1 vagas

ITARIRI - EaD - 1 vagas

ITATIBA - EaD - 2 vagas

ITATINGA - EaD - 1 vagas

ITU - EaD - 4 vagas

ITUPEVA - EaD - 2 vagas

ITUVERAVA - EaD - 1 vagas

JABORANDI - EaD - 1 vagas

JABOTICABAL - EaD - 3 vagas

JACAREÍ - EaD - 5 vagas

JACUPIRANGA - EaD - 1 vagas

JAGUARIÚNA - EaD - 2 vagas

JALES - UAB - EaD - 2 vagas

JAMBEIRO - EaD - 1 vagas

JANDIRA - EaD - 4 vagas

JAÚ - EaD - 5 vagas

JOSÉ BONIFÁCIO - EaD - 1 vagas

JUQUIÁ - EaD - 1 vagas

JUQUITIBA - EaD - 1 vagas

LAGOINHA - EaD - 1 vagas

LARANJAL PAULISTA - EaD - 1 vagas

LEME - EaD - 4 vagas

LENÇÓIS PAULISTA - EaD - 3 vagas

LIMEIRA - EaD - 5 vagas

LINS - EaD - 3 vagas

LORENA - EaD - 3 vagas

LOUVEIRA - EaD - 2 vagas

LUCÉLIA - EaD - 1 vagas

LUIZ ANTÔNIO - EaD - 1 vagas

MACATUBA - EaD - 1 vagas

MAIRINQUE - EaD - 2 vagas

MAIRIPORÃ - EaD - 4 vagas

MANDURI - EaD - 1 vagas

MARACAÍ - EaD - 1 vagas

MARÍLIA - EaD - 5 vagas

MARTINÓPOLIS - EaD - 1 vagas

MATÃO - EaD - 3 vagas

MAUÁ - EaD - 5 vagas

MIGUELOPOLIS - EaD - 1 vagas

MINEIROS DO TIETÊ - EaD - 1 vagas

MIRACATU - EaD - 1 vagas

MIRANTE DO PARANAPANEMA - EaD - 1 vagas

MIRASSOL - EaD - 2 vagas

MOCOCA - EaD - 4 vagas

MOGI DAS CRUZES - EaD - 5 vagas

MOGI MIRIM - EaD - 2 vagas

MONGAGUÁ - EaD - 2 vagas

MONTE ALTO - EaD - 2 vagas

MONTE AZUL PAULISTA - EaD - 1 vagas

MONTE MOR - EaD - 2 vagas

MORRO AGUDO - EaD - 1 vagas

MORUNGABA - EaD - 1 vagas

MOTUCA - EaD - 1 vagas

MURUTINGA DO SUL - EaD - 1 vagas

NANTES - EaD - 1 vagas

NARANDIBA - EaD - 1 vagas

NATIVIDADE DA SERRA - EaD - 1 vagas

NOVA GRANADA - EaD - 1 vagas

NOVAIS - EaD - 1 vagas

NOVO HORIZONTE - EaD - 2 vagas

OLÍMPIA - EaD - 2 vagas

ORLÂNDIA - EaD - 2 vagas

OSASCO - UAB - EaD - 5 vagas

OURINHOS - EaD - 4 vagas

OURO VERDE - EaD - 1 vagas

OUROESTE - EaD - 1 vagas

PACAEMBU - EaD - 1 vagas

PALMARES PAULISTA - EaD - 1 vagas

PALMITAL - EaD - 1 vagas

PARAGUAÇU PAULISTA - EaD - 2 vagas

PARAIBUNA - EaD - 1 vagas

PARANAPANEMA - EaD - 1 vagas

PARAPUA - EaD - 1 vagas

PARDINHO - EaD - 1 vagas

PARIQUERA AÇU - EaD - 1 vagas

PAULISTÂNIA - EaD - 1 vagas

PAULO DE FARIA - EaD - 1 vagas

PEDERNEIRAS - EaD - 2 vagas

PEDREIRA - EaD - 2 vagas

PEDRO DE TOLEDO - EaD - 1 vagas

PENÁPOLIS - EaD - 2 vagas

PEREIRA BARRETO - EaD - 1 vagas

PEREIRAS - EaD - 1 vagas

PERUÍBE - EaD - 3 vagas

PIACATU - EaD - 1 vagas

PILAR DO SUL - EaD - 1 vagas

PIQUETE - EaD - 1 vagas

PIRACAIA - EaD - 1 vagas

PIRACICABA - EaD - 5 vagas

PIRAJUÍ - EaD - 1 vagas

PIRAPOZINHO - EaD - 1 vagas

PIRASSUNUNGA - EaD - 3 vagas

PITANGUEIRAS - EaD - 1 vagas

PLANALTO - EaD - 1 vagas

POÁ - EaD - 3 vagas

POMPÉIA - EaD - 1 vagas

PONTAL - EaD - 1 vagas

PORANGABA - EaD - 1 vagas

PORTO FELIZ - EaD - 2 vagas

PORTO FERREIRA - EaD - 2 vagas

POTIM - EaD - 1 vagas

PRADÓPOLIS - EaD - 1 vagas

PRAIA GRANDE - EaD - 5 vagas

PRATANIA - EaD - 1 vagas

PRESIDENTE BERNARDES - EaD - 1 vagas

PRESIDENTE EPITÁCIO - EaD - 2 vagas

PRESIDENTE PRUDENTE - EaD - 5 vagas

PRESIDENTE VENCESLAU - EaD - 1 vagas

QUATÁ - EaD - 1 vagas

QUELUZ - EaD - 1 vagas

QUINTANA - EaD - 1 vagas

RANCHARIA - EaD - 1 vagas

REDENÇÃO DA SERRA - EaD - 1 vagas

REGINÓPOLIS - EaD - 1 vagas

RESTINGA - EaD - 1 vagas

RIBEIRA - EaD - 1 vagas

RIBEIRÃO BONITO - EaD - 1 vagas

RIBEIRAO CORRENTE - EaD - 1 vagas

RIBEIRÃO PIRES - EaD - 4 vagas

RIBEIRÃO PRETO - EaD - 3 vagas

RINCÃO - EaD - 1 vagas

RINOPOLIS - EaD - 1 vagas

RIO CLARO - EaD - 1 vagas

RIO DAS PEDRAS - EaD - 1 vagas

RIOLÂNDIA - EaD - 1 vagas

ROSANA - EaD - 1 vagas

SALES - EaD - 1 vagas

SALESÓPOLIS - EaD - 1 vagas

SALTINHO - EaD - 1 vagas

SALTO - EaD - 3 vagas

SALTO DE PIRAPORA - EaD - 2 vagas

SANDOVALINA - EaD - 1 vagas

SANTA ADELIA - EaD - 1 vagas

SANTA BÁRBARA D OESTE - EaD - 5 vagas

SANTA BRANCA - EaD - 1 vagas

SANTA CRUZ DA CONCEICAO - EaD - 1 vagas

SANTA CRUZ DA ESPERANÇA - EaD - 1 vagas

SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - EaD - 1 vagas

SANTA CRUZ DO RIO PARDO - EaD - 2 vagas

SANTA GERTRUDES - EaD - 1 vagas

SANTA ISABEL - EaD - 2 vagas

SANTA ROSA DO VITERBO - EaD - 1 vagas

SANTANA DE PARNAÍBA - EaD - 5 vagas

SANTO ANASTÁCIO - EaD - 1 vagas

SANTO ANDRÉ - PREFEITURA - EaD - 5 vagas

SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA - EaD - 1 vagas

SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - EaD - 1 vagas

SANTOS - EaD - 5 vagas

SÃO BERNARDO DO CAMPO - EaD - 5 vagas

SÃO CAETANO DO SUL - PREFEITURA - EaD - 5 vagas

SÃO CARLOS - EaD - 5 vagas

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - EaD - 3 vagas

SÃO JOSÉ DO BARREIRO - EaD - 1 vagas

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - EaD - 2 vagas

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - EaD - 5 vagas

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - EaD - 5 vagas

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PARQUE TECNOLÓGICO - EaD - 5 vagas

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SÃO FRANCISCO XAVIER - EaD - 1 vagas

SÃO LOURENÇO DA SERRA - EaD - 1 vagas

SÃO LUIZ DO PARAITINGA - EaD - 1 vagas

SÃO MIGUEL ARCANJO - EaD - 1 vagas

SÃO PAULO - ÁGUA AZUL - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - ALTO ALEGRE - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - ALVARENGA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - ARICANDUVA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - AZUL DA COR DO MAR - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - BUTANTÃ - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - CAMINHO DO MAR - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - CAMPO LIMPO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - CANTOS DO AMANHECER - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - CAPÃO REDONDO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - CARRÃO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - CASA BLANCA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - CIDADE DUTRA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - FEITIÇO DA VILA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - FORMOSA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - FREGUESIA DO Ó - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - GUARAPIRANGA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - HELIÓPOLIS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - INÁCIO MONTEIRO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - JAÇANÃ - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - JAGUARÉ - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - JAMBEIRO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - JARDIM PAULISTANO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - LAJEADO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - MENINOS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - NAVEGANTES - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PARAISÓPOLIS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PARELHEIROS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PARQUE ANHANGUERA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PARQUE BRISTOL - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PARQUE DO CARMO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PARQUE NOVO MUNDO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PARQUE SÃO CARLOS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PARQUE VEREDAS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PAZ - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PERA MARMELO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PERUS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PINHEIRINHO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - QUINTA DO SOL - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - ROSA DA CHINA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - SÃO MATEUS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - SÃO PEDRO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - SÃO RAFAEL - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - SAPOPEMBA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - TIQUATIRA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - TRÊS LAGOS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - UIRAPURU - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - VILA ATLÂNTICA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - VILA CURUÇÁ - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - VILA DO SOL - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - VILA RUBI - EaD - 3 vagas

SÃO PEDRO - EaD - 1 vagas

SÃO PEDRO DO TURVO - EaD - 1 vagas

SAO ROQUE - EaD - 3 vagas

SÃO SEBASTIÃO - EaD - 3 vagas

SÃO SIMÃO - EaD - 1 vagas

SÃO VICENTE - EaD - 2 vagas

SÃO VICENTE - QUARENTENÁRIO - EaD - 2 vagas

SARAPUÍ - EaD - 1 vagas

SEBASTIANOPOLIS DO SUL - EaD - 1 vagas

SERRA NEGRA - EaD - 1 vagas

SERRANA - EaD - 2 vagas

SERTÃOZINHO - EaD - 4 vagas

SETE BARRAS - EaD - 1 vagas

SEVERÍNIA - EaD - 1 vagas

SOCORRO - EaD - 2 vagas

SOROCABA - EaD - 5 vagas

SUD MENNUCCI - EaD - 1 vagas

SUMARÉ - EaD - 5 vagas

SUZANO - EaD - 5 vagas

TABATINGA - EaD - 1 vagas

TACIBA - EaD - 1 vagas

TAMBAÚ - EaD - 1 vagas

TAPIRATIBA - EaD - 1 vagas

TAQUARAL - EaD - 1 vagas

TAQUARITINGA - EaD - 2 vagas

TAQUARITUBA - EaD - 1 vagas

TAQUARIVAÍ - EaD - 1 vagas

TARABAI - EaD - 1 vagas

TARUMÃ - EaD - 1 vagas

TATUÍ - EaD - 4 vagas

TAUBATÉ - EaD - 3 vagas

TEODORO SAMPAIO - EaD - 1 vagas

TIETÊ - EaD - 2 vagas

TORRINHA - EaD - 1 vagas

TREMEMBÉ - EaD - 2 vagas

TUPÃ - EaD - 2 vagas

UBATUBA - EaD - 3 vagas

URUPÊS - EaD - 1 vagas

VALINHOS - EaD - 4 vagas

VALPARAISO - EaD - 1 vagas

VARGEM GRANDE DO SUL - EaD - 2 vagas

VARGEM GRANDE PAULISTA - EaD - 2 vagas

VERA CRUZ - EaD - 1 vagas

VINHEDO - EaD - 3 vagas

VIRADOURO - EaD - 1 vagas

VOTORANTIM - EaD - 4 vagas

VOTUPORANGA - EaD - 4 vagas

Eixo Negócios e Produção (Processos Gerenciais, Administração ou Engenharia de Produção)

ADAMANTINA - EaD - 1 vagas

AGUAÍ - EaD - 1 vagas

AGUDOS - EaD - 1 vagas

ALTINÓPOLIS - EaD - 1 vagas

ALUMÍNIO - EaD - 1 vagas

ALVARES MACHADO - EaD - 1 vagas

ALVINLÂNDIA - EaD - 1 vagas

AMERICANA - EaD - 5 vagas

AMÉRICO BRASILIENSE - EaD - 1 vagas

AMPARO - EaD - 3 vagas

ANDRADINA - EaD - 2 vagas

ANHEMBI - EaD - 1 vagas

APARECIDA - EaD - 1 vagas

APIAÍ - EaD - 1 vagas

ARAÇARIGUAMA - EaD - 1 vagas

ARAÇATUBA - PREFEITURA - EaD - 5 vagas

ARAÇOIABA DA SERRA - EaD - 1 vagas

ARANDU - EaD - 1 vagas

ARARAQUARA - EaD - 5 vagas

ARARAS - EaD - 4 vagas

AREALVA - EaD - 1 vagas

AREIAS - EaD - 1 vagas

AREIOPOLIS - EaD - 1 vagas

ARTUR NOGUEIRA - EaD - 2 vagas

ARUJÁ - EaD - 3 vagas

ASSIS - EaD - 4 vagas

ATIBAIA - EaD - 5 vagas

AVARÉ - EaD - 3 vagas

BADY BASSITT - EaD - 1 vagas

BALSAMO - EaD - 1 vagas

BANANAL - EaD - 1 vagas

BARAO DE ANTONINA - EaD - 1 vagas

BARBOSA - EaD - 1 vagas

BARIRI - EaD - 1 vagas

BARRA BONITA - EaD - 1 vagas

BARRETOS - EaD - 4 vagas

BARRINHA - EaD - 1 vagas

BASTOS - EaD - 1 vagas

BAURU - EaD - 3 vagas

BERNARDINO DE CAMPOS - EaD - 1 vagas

BERTIOGA - EaD - 2 vagas

BOA ESPERANÇA DO SUL - EaD - 1 vagas

BOCAINA - EaD - 1 vagas

BOFETE - EaD - 1 vagas

BOITUVA - EaD - 1 vagas

BOM JESUS DOS PERDÕES - EaD - 1 vagas

BORBOREMA - EaD - 1 vagas

BOTUCATU - EaD - 5 vagas

BRAGANÇA PAULISTA - EaD - 4 vagas

BRAÚNA - EaD - 1 vagas

BRODOWSKI - EaD - 1 vagas

BROTAS - EaD - 1 vagas

BURI - EaD - 1 vagas

CABREÚVA - EaD - 2 vagas

CAÇAPAVA - EaD - 4 vagas

CACHOEIRA PAULISTA - EaD - 1 vagas

CACONDE - EaD - 1 vagas

CAFELÂNDIA - EaD - 1 vagas

CAIEIRAS - EaD - 4 vagas

CAJAMAR - EaD - 3 vagas

CAJATI - EaD - 1 vagas

CAJOBI - EaD - 1 vagas

CAJURU - EaD - 1 vagas

CAMPINAS - EaD - 5 vagas

CAMPO LIMPO PAULISTA - EaD - 3 vagas

CAMPOS DO JORDÃO - EaD - 2 vagas

CANDIDO RODRIGUES - EaD - 1 vagas

CAPÃO BONITO - PREFEITURA - EaD - 2 vagas

CAPELA DO ALTO - EaD - 1 vagas

CAPIVARI - EaD - 2 vagas

CARAGUATATUBA - EaD - 4 vagas

CARAPICUÍBA - EaD - 5 vagas

CASA BRANCA - EaD - 1 vagas

CATANDUVA - EaD - 5 vagas

CERQUEIRA CÉSAR - EaD - 1 vagas

CERQUILHO - EaD - 2 vagas

CESÁRIO LANGE - EaD - 1 vagas

CHARQUEADA - EaD - 1 vagas

CHAVANTES - EaD - 1 vagas

CLEMENTINA - EaD - 2 vagas

COLINA - EaD - 1 vagas

CONCHAL - EaD - 1 vagas

CONCHAS - EaD - 1 vagas

CORDEIRÓPOLIS - EaD - 1 vagas

COSMÓPOLIS - EaD - 3 vagas

CRAVINHOS - EaD - 1 vagas

CRISTAIS PAULISTA - EaD - 1 vagas

CRUZEIRO - PREFEITURA - EaD - 2 vagas

CUBATÃO - EaD - 4 vagas

CUNHA - EaD - 1 vagas

DIADEMA - EaD - 5 vagas

DOIS CÓRREGOS - EaD - 1 vagas

DOURADO - EaD - 1 vagas

DRACENA - EaD - 2 vagas

DUMONT - EaD - 1 vagas

ELDORADO - EaD - 1 vagas

ELIAS FAUSTO - EaD - 1 vagas

EMBU DAS ARTES - EaD - 5 vagas

ENGENHEIRO COELHO - EaD - 1 vagas

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - EaD - 5 vagas

ESTIVA GERBI - EaD - 1 vagas

ESTRELA DO NORTE - EaD - 1 vagas

FARTURA - EaD - 1 vagas

FERNANDÓPOLIS - EaD - 3 vagas

FERRAZ DE VASCONCELOS - EaD - 5 vagas

FLORA RICA - EaD - 1 vagas

FLÓRIDA PAULISTA - EaD - 1 vagas

FRANCA - EaD - 5 vagas

FRANCISCO MORATO - EaD - 5 vagas

FRANCO DA ROCHA - EaD - 3 vagas

GARÇA - EaD - 2 vagas

GAVIÃO PEIXOTO - EaD - 1 vagas

GUAÍRA - EaD - 2 vagas

GUAPIAÇU - EaD - 1 vagas

GUARÁ - EaD - 1 vagas

GUARACI - EaD - 1 vagas

GUARARAPES - EaD - 1 vagas

GUARAREMA - EaD - 1 vagas

GUARATINGUETÁ - EaD - 4 vagas

GUAREÍ - EaD - 1 vagas

GUARIBA - EaD - 1 vagas

GUARUJÁ - EaD - 3 vagas

GUARULHOS - EaD - 5 vagas

GUATAPARA - EaD - 1 vagas

HERCULÂNDIA - EaD - 1 vagas

HOLAMBRA - EaD - 1 vagas

HORTOLÂNDIA - EaD - 4 vagas

IACANGA - EaD - 1 vagas

IBIRÁ - EaD - 1 vagas

IBITINGA - EaD - 2 vagas

IBIÚNA - EaD - 3 vagas

ICEM - EaD - 1 vagas

IGARAÇU DO TIETÊ - EaD - 1 vagas

IGARAPAVA - EaD - 1 vagas

IGARATÁ - EaD - 1 vagas

IGUAPE - EaD - 1 vagas

ILHA COMPRIDA - EaD - 1 vagas

ILHA SOLTEIRA - EaD - 1 vagas

ILHABELA - EaD - 1 vagas

INDAIATUBA - EaD - 4 vagas

IPAUSSU - EaD - 1 vagas

IPERÓ - EaD - 1 vagas

IPEÚNA - EaD - 1 vagas

IPORANGA - EaD - 1 vagas

IRAPURU - EaD - 1 vagas

ITABERÁ - EaD - 1 vagas

ITAÍ - EaD - 1 vagas

ITAJOBI - EaD - 1 vagas

ITAJU - EaD - 1 vagas

ITANHAÉM - EaD - 4 vagas

ITAOCA - EaD - 1 vagas

ITAPECERICA DA SERRA - EaD - 5 vagas

ITAPETININGA - UAB - EaD - 5 vagas

ITAPEVA - EaD - 4 vagas

ITAPEVI - EaD - 5 vagas

ITAPIRA - EaD - 3 vagas

ITÁPOLIS - EaD - 2 vagas

ITAPORANGA - EaD - 1 vagas

ITAPUÍ - EaD - 1 vagas

ITAQUAQUECETUBA - EaD - 5 vagas

ITARARÉ - EaD - 1 vagas

ITARIRI - EaD - 1 vagas

ITATIBA - EaD - 2 vagas

ITATINGA - EaD - 1 vagas

ITU - EaD - 4 vagas

ITUPEVA - EaD - 2 vagas

ITUVERAVA - EaD - 1 vagas

JABORANDI - EaD - 1 vagas

JABOTICABAL - EaD - 3 vagas

JACAREÍ - EaD - 5 vagas

JACUPIRANGA - EaD - 1 vagas

JAGUARIÚNA - EaD - 2 vagas

JALES - UAB - EaD - 2 vagas

JAMBEIRO - EaD - 1 vagas

JANDIRA - EaD - 4 vagas

JAÚ - EaD - 5 vagas

JOSÉ BONIFÁCIO - EaD - 1 vagas

JUQUIÁ - EaD - 1 vagas

JUQUITIBA - EaD - 1 vagas

LAGOINHA - EaD - 1 vagas

LARANJAL PAULISTA - EaD - 1 vagas

LEME - EaD - 4 vagas

LENÇÓIS PAULISTA - EaD - 3 vagas

LIMEIRA - EaD - 5 vagas

LINS - EaD - 3 vagas

LORENA - EaD - 3 vagas

LOUVEIRA - EaD - 2 vagas

LUCÉLIA - EaD - 1 vagas

LUIZ ANTÔNIO - EaD - 1 vagas

MACATUBA - EaD - 1 vagas

MAIRINQUE - EaD - 2 vagas

MAIRIPORÃ - EaD - 4 vagas

MANDURI - EaD - 1 vagas

MARACAÍ - EaD - 1 vagas

MARÍLIA - EaD - 5 vagas

MARTINÓPOLIS - EaD - 1 vagas

MATÃO - EaD - 3 vagas

MAUÁ - EaD - 5 vagas

MIGUELOPOLIS - EaD - 1 vagas

MINEIROS DO TIETÊ - EaD - 1 vagas

MIRACATU - EaD - 1 vagas

MIRANTE DO PARANAPANEMA - EaD - 1 vagas

MIRASSOL - EaD - 2 vagas

MOCOCA - EaD - 4 vagas

MOGI DAS CRUZES - EaD - 5 vagas

MOGI MIRIM - EaD - 2 vagas

MONGAGUÁ - EaD - 2 vagas

MONTE ALTO - EaD - 2 vagas

MONTE AZUL PAULISTA - EaD - 1 vagas

MONTE MOR - EaD - 2 vagas

MORRO AGUDO - EaD - 1 vagas

MORUNGABA - EaD - 1 vagas

MOTUCA - EaD - 1 vagas

MURUTINGA DO SUL - EaD - 1 vagas

NANTES - EaD - 1 vagas

NARANDIBA - EaD - 1 vagas

NATIVIDADE DA SERRA - EaD - 1 vagas

NOVA GRANADA - EaD - 1 vagas

NOVAIS - EaD - 1 vagas

NOVO HORIZONTE - EaD - 2 vagas

OLÍMPIA - EaD - 2 vagas

ORLÂNDIA - EaD - 2 vagas

OSASCO - UAB - EaD - 5 vagas

OURINHOS - EaD - 4 vagas

OURO VERDE - EaD - 1 vagas

OUROESTE - EaD - 1 vagas

PACAEMBU - EaD - 1 vagas

PALMARES PAULISTA - EaD - 1 vagas

PALMITAL - EaD - 1 vagas

PARAGUAÇU PAULISTA - EaD - 2 vagas

PARAIBUNA - EaD - 1 vagas

PARANAPANEMA - EaD - 1 vagas

PARAPUA - EaD - 1 vagas

PARDINHO - EaD - 1 vagas

PARIQUERA AÇU - EaD - 1 vagas

PAULISTÂNIA - EaD - 1 vagas

PAULO DE FARIA - EaD - 1 vagas

PEDERNEIRAS - EaD - 2 vagas

PEDREIRA - EaD - 2 vagas

PEDRO DE TOLEDO - EaD - 1 vagas

PENÁPOLIS - EaD - 2 vagas

PEREIRA BARRETO - EaD - 1 vagas

PEREIRAS - EaD - 1 vagas

PERUÍBE - EaD - 3 vagas

PIACATU - EaD - 1 vagas

PILAR DO SUL - EaD - 1 vagas

PIQUETE - EaD - 1 vagas

PIRACAIA - EaD - 1 vagas

PIRACICABA - EaD - 5 vagas

PIRAJUÍ - EaD - 1 vagas

PIRAPOZINHO - EaD - 1 vagas

PIRASSUNUNGA - EaD - 3 vagas

PITANGUEIRAS - EaD - 1 vagas

PLANALTO - EaD - 1 vagas

POÁ - EaD - 3 vagas

POMPÉIA - EaD - 1 vagas

PONTAL - EaD - 1 vagas

PORANGABA - EaD - 1 vagas

PORTO FELIZ - EaD - 2 vagas

PORTO FERREIRA - EaD - 2 vagas

POTIM - EaD - 1 vagas

PRADÓPOLIS - EaD - 1 vagas

PRAIA GRANDE - EaD - 5 vagas

PRATANIA - EaD - 1 vagas

PRESIDENTE BERNARDES - EaD - 1 vagas

PRESIDENTE EPITÁCIO - EaD - 2 vagas

PRESIDENTE PRUDENTE - EaD - 5 vagas

PRESIDENTE VENCESLAU - EaD - 1 vagas

QUATÁ - EaD - 1 vagas

QUELUZ - EaD - 1 vagas

QUINTANA - EaD - 1 vagas

RANCHARIA - EaD - 1 vagas

REDENÇÃO DA SERRA - EaD - 1 vagas

REGINÓPOLIS - EaD - 1 vagas

RESTINGA - EaD - 1 vagas

RIBEIRA - EaD - 1 vagas

RIBEIRÃO BONITO - EaD - 1 vagas

RIBEIRAO CORRENTE - EaD - 1 vagas

RIBEIRÃO PIRES - EaD - 4 vagas

RIBEIRÃO PRETO - EaD - 3 vagas

RINCÃO - EaD - 1 vagas

RINOPOLIS - EaD - 1 vagas

RIO CLARO - EaD - 1 vagas

RIO DAS PEDRAS - EaD - 1 vagas

RIOLÂNDIA - EaD - 1 vagas

ROSANA - EaD - 1 vagas

SALES - EaD - 1 vagas

SALESÓPOLIS - EaD - 1 vagas

SALTINHO - EaD - 1 vagas

SALTO - EaD - 3 vagas

SALTO DE PIRAPORA - EaD - 2 vagas

SANDOVALINA - EaD - 1 vagas

SANTA ADELIA - EaD - 1 vagas

SANTA BÁRBARA D OESTE - EaD - 5 vagas

SANTA BRANCA - EaD - 1 vagas

SANTA CRUZ DA CONCEICAO - EaD - 1 vagas

SANTA CRUZ DA ESPERANÇA - EaD - 1 vagas

SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - EaD - 1 vagas

SANTA CRUZ DO RIO PARDO - EaD - 2 vagas

SANTA GERTRUDES - EaD - 1 vagas

SANTA ISABEL - EaD - 2 vagas

SANTA ROSA DO VITERBO - EaD - 1 vagas

SANTANA DE PARNAÍBA - EaD - 5 vagas

SANTO ANASTÁCIO - EaD - 1 vagas

SANTO ANDRÉ - PREFEITURA - EaD - 5 vagas

SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA - EaD - 1 vagas

SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - EaD - 1 vagas

SANTOS - EaD - 5 vagas

SÃO BERNARDO DO CAMPO - EaD - 5 vagas

SÃO CAETANO DO SUL - PREFEITURA - EaD - 5 vagas

SÃO CARLOS - EaD - 5 vagas

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - EaD - 3 vagas

SÃO JOSÉ DO BARREIRO - EaD - 1 vagas

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - EaD - 2 vagas

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - EaD - 5 vagas

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - EaD - 5 vagas

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PARQUE TECNOLÓGICO - EaD - 5 vagas

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SÃO FRANCISCO XAVIER - EaD - 1 vagas

SÃO LOURENÇO DA SERRA - EaD - 1 vagas

SÃO LUIZ DO PARAITINGA - EaD - 1 vagas

SÃO MIGUEL ARCANJO - EaD - 1 vagas

SÃO PAULO - ÁGUA AZUL - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - ALTO ALEGRE - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - ALVARENGA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - ARICANDUVA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - AZUL DA COR DO MAR - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - BUTANTÃ - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - CAMINHO DO MAR - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - CAMPO LIMPO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - CANTOS DO AMANHECER - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - CAPÃO REDONDO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - CARRÃO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - CASA BLANCA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - CIDADE DUTRA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - FEITIÇO DA VILA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - FORMOSA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - FREGUESIA DO Ó - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - GUARAPIRANGA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - HELIÓPOLIS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - INÁCIO MONTEIRO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - JAÇANÃ - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - JAGUARÉ - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - JAMBEIRO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - JARDIM PAULISTANO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - LAJEADO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - MENINOS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - NAVEGANTES - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PARAISÓPOLIS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PARELHEIROS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PARQUE ANHANGUERA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PARQUE BRISTOL - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PARQUE DO CARMO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PARQUE NOVO MUNDO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PARQUE SÃO CARLOS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PARQUE VEREDAS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PAZ - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PERA MARMELO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PERUS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - PINHEIRINHO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - QUINTA DO SOL - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - ROSA DA CHINA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - SÃO MATEUS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - SÃO PEDRO - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - SÃO RAFAEL - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - SAPOPEMBA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - TIQUATIRA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - TRÊS LAGOS - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - UIRAPURU - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - VILA ATLÂNTICA - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - VILA CURUÇÁ - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - VILA DO SOL - EaD - 3 vagas

SÃO PAULO - VILA RUBI - EaD - 3 vagas

SÃO PEDRO - EaD - 1 vagas

SÃO PEDRO DO TURVO - EaD - 1 vagas

SAO ROQUE - EaD - 3 vagas

SÃO SEBASTIÃO - EaD - 3 vagas

SÃO SIMÃO - EaD - 1 vagas

SÃO VICENTE - EaD - 2 vagas

SÃO VICENTE - QUARENTENÁRIO - EaD - 2 vagas

SARAPUÍ - EaD - 1 vagas

SEBASTIANOPOLIS DO SUL - EaD - 1 vagas

SERRA NEGRA - EaD - 1 vagas

SERRANA - EaD - 2 vagas

SERTÃOZINHO - EaD - 4 vagas

SETE BARRAS - EaD - 1 vagas

SEVERÍNIA - EaD - 1 vagas

SOCORRO - EaD - 2 vagas

SOROCABA - EaD - 5 vagas

SUD MENNUCCI - EaD - 1 vagas

SUMARÉ - EaD - 5 vagas

SUZANO - EaD - 5 vagas

TABATINGA - EaD - 1 vagas

TACIBA - EaD - 1 vagas

TAMBAÚ - EaD - 1 vagas

TAPIRATIBA - EaD - 1 vagas

TAQUARAL - EaD - 1 vagas

TAQUARITINGA - EaD - 2 vagas

TAQUARITUBA - EaD - 1 vagas

TAQUARIVAÍ - EaD - 1 vagas

TARABAI - EaD - 1 vagas

TARUMÃ - EaD - 1 vagas

TATUÍ - EaD - 4 vagas

TAUBATÉ - EaD - 3 vagas

TEODORO SAMPAIO - EaD - 1 vagas

TIETÊ - EaD - 2 vagas

TORRINHA - EaD - 1 vagas

TREMEMBÉ - EaD - 2 vagas

TUPÃ - EaD - 2 vagas

UBATUBA - EaD - 3 vagas

URUPÊS - EaD - 1 vagas

VALINHOS - EaD - 4 vagas

VALPARAISO - EaD - 1 vagas

VARGEM GRANDE DO SUL - EaD - 2 vagas

VARGEM GRANDE PAULISTA - EaD - 2 vagas

VERA CRUZ - EaD - 1 vagas

VINHEDO - EaD - 3 vagas

VIRADOURO - EaD - 1 vagas

VOTORANTIM - EaD - 4 vagas

VOTUPORANGA - EaD - 4 vagas