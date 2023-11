Prédio desaba em Gramado (RS) após surgimento de rachaduras no solo

Recife

Um prédio desabou em Gramado (RS) na manhã desta quinta-feira (23) após uma rachadura surgir no solo, em meio às chuvas que atingem a cidade.

O edifício Ana Carolina fica no bairro Planalto, na encosta do bairro Três Pinheiros, o mais afetado pelas rachaduras. O desabamento aconteceu por volta das 5h40, de acordo com a Prefeitura de Gramado.

Ninguém ficou ferido. O imóvel estava interditado desde sábado (18), quando moradores deixaram suas residências após o surgimento da rachadura no solo da região.

Edifício desaba em Gramado após chuvas e rachadura - Bruno Stoltz/Prefeitura de Gramado

A prefeitura afirma que o prédio caiu por colapso estrutural e devido ao grande volume de chuvas. O edifício, que tinha cinco pavimentos e mais de 3,3 mil metros quadrados de área construída.

No bairro Três Pinheiros, todas as residências do bairro foram interditadas no domingo (19) por causa do risco de deslizamentos de terra.

As rachaduras têm cerca de 150 metros de extensão. O município está em situação de emergência em razão das chuvas que atingem a cidade desde a última sexta (17).

Em nota, a Prefeitura de Gramado diz que a instabilidade do solo continua. O local onde estava o prédio segue isolado, assim como o bairro Três Pinheiros.

Em Gramado, cerca de 100 famílias estão fora de suas casas e ainda não há previsão de quando elas poderão retornar.

Bairro de Três Pinheiros foi evacuado após rachaduras surgirem no solo, em Gramado (RS) - Reprodução/Band Jornalismo

Grupos técnicos de engenharia realizaram vistorias nos últimos dias em vários bairros da cidade, segundo a prefeitura, e um parecer deve ser elaborado ainda nesta semana.

A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar e a Polícia Civil do Rio Grande do Sul atuam em conjunto com a prefeitura nas ocorrências relacionadas às chuvas. Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros, por meio do telefone (54) 98434-8064, ou a Defesa Civil, no número (54) 99629-6160.

A área central do município não foi atingida, e as atividades turísticas, comerciais e de eventos, bem como a programação do 38º Natal Luz de Gramado, ocorrem normalmente.

A Prefeitura de Gramado afirma que deve solicitar ao Serviço Geológico do Brasil outros estudos, a serem realizados no ano que vem, para fazer uma avaliação das áreas de risco em todo o município.