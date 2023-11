Prefeito de Iporá (GO), suspeito de atirar 15 vezes contra a ex-mulher, se entrega

São Paulo

O prefeito de Iporá (GO), Naçoitan Leite (sem partido), se entregou à Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (23). Ele é suspeito de ter atirado 15 vezes contra a ex-mulher e o atual namorado dela.

O crime ocorreu na madrugada de 18 de novembro.

"O investigado por atirar várias vezes contra a casa da ex, em Iporá, se entregou na manhã desta quinta-feira (23) à Polícia Civil de Goiás. Neste momento, a Autoridade Policial da Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) de Iporá realiza a oitiva do suspeito", informou a Polícia Civil de Goiás.

Naçoitan Leite, prefeito de Iporá (GO), se entrega à Polícia Civil - Reprodução/TV Globo

A defesa do prefeito não foi localizada até a publicação desse texto. Mas ele fez uma postagem na rede social sobre a decisão de se entregar à polícia.

"(...) Me apresento nesse momento às autoridades policiais de forma espontânea. Irei colaborar com a Justiça em tudo que for necessário. Decidi me apresentar em minha cidade, onde devo esclarecimentos à população que me confiou ser prefeito do município. Estarei a disposição da Justiça", afirmou na publicação.

Entenda o crime

Segundo a Polícia Civil de Goiás, na madrugada do dia 18, o prefeito invadiu a casa da ex-mulher, em Iporá, com uma caminhonete e atirou 15 vezes contra o quarto onde ela estava com o atual namorado.

No mesmo dia, o delegado responsável pelo caso pediu à Justiça a prisão preventiva de Leite, que foi concedida de imediato. Ele estava foragido desde então.

Ele e a ex-mulher estavam separados havia cerca de dois meses quando ele usou o veículo para derrubar o portão da casa e tentar acessar o quarto onde a mulher estava com o companheiro. Eles não se feriram.