Rio Grande do Sul tem 29 mil fora de casa, e Defesa Civil alerta para inundação do Guaíba

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta no início da tarde desta quarta-feira (22) para a persistência da cheia do lago Guaíba, na capital Porto Alegre. Por causa das chuvas que atingem fortemente o estado há uma semana, mais de 29 mil pessoas estão fora das suas casas.

Na capital, o Guaíba está acima da cota de inundação desde segunda (20) e os níveis devem se manter elevados. O alerta da Defesa Civil vale por 24 horas.

As águas do lago já avançaram para cinco ilhas do bairro Arquipélago, e outras regiões de Porto Alegre também enfrentam problemas, como Extremo-Sul, 4º Distrito e Sarandi. O prefeito da cidade, Sebastião Melo, decretou situação de emergência nesta terça (21).

Área alagada na região das ilhas em Porto Alegre - Cesar Lopes - 21.nov.2023/PMPA

Segundo a Defesa Civil municipal, mais de 900 pessoas foram removidas das suas casas desde domingo (19). A maior parte dos atendimentos ocorreu no bairro Arquipélago.

Além disso, 40 cães que vivem nas ilhas foram encaminhados à Unidade de Saúde Animal Victoria e a um abrigo localizado na Restinga, contratado em caráter emergencial.

Segundo a Defesa Civil estadual, o Rio Grande do Sul tem 29.683 pessoas fora de suas casas —são 4.204 desabrigados (dependem de abrigos públicos) e 25.479 desalojados (podem ir para a casa de conhecidos). O balanço foi divulgado no início da tarde desta quarta.

Desde o feriado de 15 de novembro até agora, 179 cidades registraram algum tipo de ocorrência relacionada às chuvas. Ao menos três prefeituras estão cadastrando voluntários para atuarem em ações de limpeza, caso de Muçum, Roca Sales e Arroio do Meio.

ESTRADAS

Balanço divulgado também nesta quarta pela Polícia Rodoviária Estadual mostra que ainda há 20 bloqueios totais em estradas estaduais. Outros 13 pontos seguem com bloqueios parciais.

Em cinco casos, as estradas foram totalmente interditadas porque as pistas ficaram submersas com a cheia do rio Taquari. As cidades da região do Vale do Taquari, devastada pelos temporais de setembro, estão novamente entre as mais atingidas pelas chuvas.

Em relação a rodovias federais que cortam o Rio Grande do Sul, há problemas em trechos as estradas BR-116, BR-153 e BR-290, segundo levantamento divulgado nesta quarta pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).