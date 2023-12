Após temporal, residências e comércios ficam sem energia em São Paulo

São Paulo

A forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo na tarde deste sábado (23), além de enchentes e quedas de árvores, também deixou milhares de pessoas sem energia elétrica.

Segundo o Corpo de Bombeiros, até por volta de 17h40, tinham sido registrados 21 alagamentos e 37 quedas de árvores.

Em sua conta oficial no X (ex-Twitter), a concessionária de energia afirmou que as fortes chuvas acompanhadas de raios e ventos de até 50km/h que atingiram toda a área de concessão da companhia e afetaram o fornecimento de energia para alguns clientes.

Funcionários da Enel fazem reparos da fiação na esquina da rua Rouxinol com Gaivota em Moema - Rubens Cavallari - 6.nov.2023/Folhapress

A Enel afirmou que as regiões mais afetadas foram as zonas norte, oeste e sul. Porém, não divulgou o total de afetados.

O açougue Guimarães Carnes, que tem duas unidades no Alto da Mooca, uma na rua Barretos e outra na rua Porto Alegre, por exemplo, afirmou que ficou pouco mais de 15 horas com o fornecimento de energia elétrica interrompido na unidade da rua Porto Alegre.

Sem se identificar, um funcionário disse que as unidades não contam com gerador, e o prejuízo só não foi grande porque conseguiram transferir as carnes para os freezers da outra unidade que continuavam funcionando.

O fornecimento, segundo a responsável, só foi restabelecido às 8h20 deste domingo (24).

Nas redes sociais diversos clientes reclamam da falta de energia bem na véspera de Natal, quando muitos estão com as geladeiras cheias de alimentos e bebidas para a ceia.

A Enel foi procurada na manhã deste domingo e afirmou que o serviço já foi restabelecido para 90% dos clientes afetados.

"A Enel Distribuição São Paulo informa que já restabeleceu o fornecimento de energia para cerca de 90% dos clientes impactados pelas chuvas que atingiram a capital nesse sábado (23). As regiões mais afetadas foram as zonas Norte, Oeste e Sul, principalmente as cidades de São Paulo e Juquitiba. Equipes de emergência seguem atuando para normalizar totalmente o serviço o mais breve possível", disse em nota.

Justiça determina atendimento ágil

A Justiça de São Paulo determinou nesta quarta-feira (20) que a Enel melhore seu atendimento a clientes, com risco de multa caso a decisão seja desrespeitada.

Liminar expedida pelo juiz Fábio de Souza Pimenta —2ª Vara Cível—exige, em casos de interrupção do fornecimento, o atendimento a clientes em até um minuto por telefone ou trinta minutos de maneira presencial. A pena é de R$ 100 a R$ 500 por descumprimento.

A operadora ainda deve informar aos afetados um prazo para reestabelecimento do serviço. Caso não possua tal informação, a multa fixada é de R$ 2.000 por caso.

Em nota, a Enel diz já ter sido comunicada sobre a decisão judicial e vai formular sua defesa para apresentá-la em prazo legal.

O magistrado acatou pedido formulado pelo Ministério Público de São Paulo, por meio da Promotoria de Justiça do Consumidor da Capital. A reclamação da promotoria quanto aos procedimentos da Enel foi protocolada após o apagão a ter atingido a capital em novembro deste ano.