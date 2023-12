Marcelinho Carioca aparece ao lado de filhos e netos após sequestro

São Paulo

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca gravou um vídeo ao lado dos filhos e dos netos na madrugada desta terça-feira (19) e declarou estar feliz após voltar para casa. "Quero agradecer todo o carinho, respeito e amor comigo", disse.

Ele foi sequestrado após sair de um show do cantor Thiaguinho na Neo Química Arena, em Itaquera, na zona leste da capital paulista. O ex-atleta foi liberado na segunda (18) do cativeiro onde era mantido desde a madrugada de domingo (17).

Marcelinho Carioca concede entrevista na delegacia, após ser solto do cativeiro em Itaquaquecetuba - Willian Moreira/Futura Press/Folhapress

No pronunciamento na madrugada, Marcelinho voltou a afirmar que foi coagido por criminosos a gravar um vídeo em que disse ter sido sequestrado após sair com uma mulher casada.

"Se você está com um revólver apontado na sua cabeça e você é coagido a fazer um vídeo daquele, não tem como. Você vai pensar na sua vida. Eu fui obrigado a fazer aquele vídeo", afirmou.

O ex-jogador contou que foi ao show com um casal de amigos no sábado (16) e saiu de lá sozinho. Em seguida, teria ido encontrar outros amigos em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, para entregar ingressos do show que Thiaguinho faria no domingo, também na Neo Química Arena. Nesse grupo estaria a mulher que aparece com ele no vídeo supostamente registrado pelos sequestradores.

"Aconteceu toda essa fatalidade, esse desespero, esse sequestro relâmpago", disse.

Segundo Marcelinho, um baile funk acontecia duas ou três ruas acima do lugar em que ele estava e, quando ele foi cumprimentar algumas pessoas, apareceu um grupo armado que o colocou dentro de um carro.

Ele afirmou que o período no cativeiro, em uma comunidade de Itaquaquecetuba, foi desesperador.

"O mais importante é que estou aqui, ao lado dos meus filhos", concluiu.

Cinco pessoas foram presas, segundo o delegado Fabio Nelson, da Divisão Antissequestro. Os detidos são três mulheres e dois homens.